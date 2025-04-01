ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 16

Mikalas:

Добрый день, Ренат!

Вы не могли бы уточнить версии серверов Открытия на Реале и Демо? 

Обещали, что сегодня обновят реальный на 1085.
 
Mikalas:

Доброе утро, Ренат!

Вы же не гарантируете приход события OnTradeTransaction, вот оно и не пришло (TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD) 

Откуда вы это взяли это утверждение?


А когда пришло событие TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD, то статус ордера был  ORDER_STATE_CANCELED

Вот и "выросли ноги".

На мой взгляд, если ордер ( не важно с каким исполнением ) частично исполнился, то статус его

должен быть в истории как ORDER_STATE_PARTIAL 

К сожалению, вы почему то ведете обсуждение в режиме непредоставления полной информации (логов, отчетов), вытаскивая только куски, заставляя другую сторону в половине случае делать умозаключения и строить догадки. Это чтобы себе оставлять пространство для маневра или просто не задумываетесь об этом?

Я не собираюсь продолжать в таком режиме.

 
Renat:

К сожалению, вы почему то ведете обсуждение в режиме непредоставления полной информации (логов, отчетов), вытаскивая только куски, заставляя другую сторону в половине случае делать умозаключения и строить догадки. Это чтобы себе оставлять пространство для маневра или просто не задумываетесь об этом?

Я не собираюсь продолжать в таком режиме.

Хорошо, нет проблем, я отправлю логи и отчеты в сервисдеск. 

 
Renat:
Обещали, что сегодня обновят реальный на 1085.

Наконец-то обновили.

Вот что было раньше:

2015.01.08 08:29:34.180 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-3.15 at 64059 placed for execution in 56 ms
2015.01.08 08:29:39.815 Trades  'xxxxx': cancel order #9872154 buy limit 1.00 Si-3.15 at 64059 placed for execution in 64 ms
2015.01.08 08:29:42.307 Trades  'xxxxx': exchange buy 1.00 Si-3.15 at market placed for execution in 41 ms
2015.01.08 08:30:08.874 Trades  'xxxxx': exchange sell 1.00 Si-3.15 at market placed for execution in 25 ms

2015.01.30 16:28:02.522 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-3.15 at 71533 placed for execution in 46 ms
2015.01.30 16:28:09.614 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-3.15 at 71534 placed for execution in 74 ms
2015.01.30 16:28:19.719 Trades  'xxxxx': exchange sell 2.00 Si-3.15 at market placed for execution in 31 ms

2015.02.09 13:55:52.846 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-3.15 at 67143 placed for execution in 46 ms
2015.02.09 13:55:59.107 Trades  'xxxxx': cancel order #10668964 buy limit 1.00 Si-3.15 at 67143 placed for execution in 28 ms

и что сейчас с билдом 1085:

2015.03.04 09:22:35.094 Trades  'xxxxx': exchange sell 1.00 Si-3.15 at market placed for execution in 7 ms
2015.03.04 09:21:12.380 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-3.15 at 62085 placed for execution in 7 ms

при среднем пинге в 3.5 мс:


 

Да, стало значительно лучше!

Но у меня несколько иные показатели:

2015.03.04 14:27:44.172 Trades  'xxxxx': modify order #11552536 sell limit 3.00 CHMF-6.15 at 75998 sl: 0 tp: 0 -> 75996, sl: 0 tp: 0
2015.03.04 14:27:44.189 Trades  'xxxxx': modify order #11552536 sell limit 3.00 CHMF-6.15 at 75998 sl: 0 tp: 0 -> 75996, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 16 ms
2015.03.04 14:27:44.312 Trades  'xxxxx': modify order #11552536 sell limit 3.00 CHMF-6.15 at 75996 sl: 0 tp: 0 -> 73906, sl: 0 tp: 0
2015.03.04 14:27:44.360 Trades  'xxxxx': modify order #11552536 sell limit 3.00 CHMF-6.15 at 75996 sl: 0 tp: 0 -> 73906, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 47 ms
2015.03.04 14:27:45.154 Trades  'xxxxx': cancel order #11552536 sell limit 3.00 CHMF-6.15 at 73906
2015.03.04 14:27:45.167 Trades  'xxxxx': cancel order #11552536 sell limit 3.00 CHMF-6.15 at 73906 placed for execution in 12 ms
 
Mikalas:

Да, стало значительно лучше!

Но у меня несколько иные показатели:

Повыбирайте разные точки доступа, не обращая внимания на показатель пинга в окне сканирования точек.

Мы столкнулись с тем, что у них точка "Access Server IV" по факту имеет разброс времени реакции от 4 до 22 мс (мы показываем минимальное значение, что не правильно в данном случае). У нас лучше всего работала точка "Access Server III".

Разбираемся с этим.

 

Вот как теперь стакан в бете выглядит:


 
Renat:

Вот как теперь стакан в бете выглядит:


Круто! Но я, например, торгую только экспертом и без индикаторов.

И немного дёгтя:

2015.03.04 15:19:56.090 Trades  '1005764': buy limit 1.00 GAZR-6.15 at 14714
2015.03.04 15:19:56.091 Trades  '1005764': sell limit 1.00 GAZR-6.15 at 17098
2015.03.04 15:19:56.398 Trades  '1005764': buy limit 1.00 GAZR-6.15 at 14714 placed for execution in 307 ms
2015.03.04 15:19:56.398 Trades  '1005764': sell limit 1.00 GAZR-6.15 at 17098 placed for execution in 306 ms
 

Ренат!

Если мы с Вами :) доведём Вашу платформу до идеального

торгового функционала, то трейдеры ДАЖЕ не захотят

торговать на чём-то другом.

У Вас прекрасная концепция, но сильно хромает торговый функционал.

P/S Не баньте плиз, а то некому будет правду-матку.... 

У меня к Вам ещё много вопросов. 

 
Renat:

Вот как теперь стакан в бете выглядит:

Да, ускорение с новым сервером радикальное 9-11мс и это на версии МТ 1060 (не обновил пока).

Насчет стакана - зачем теперь сделали по умолчанию выключенным расширенный режим в стакане? ИМХО, раньше было более правильно.

