ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день, Ренат!
Вы не могли бы уточнить версии серверов Открытия на Реале и Демо?
Доброе утро, Ренат!
Вы же не гарантируете приход события OnTradeTransaction, вот оно и не пришло (TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
А когда пришло событие TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD, то статус ордера был ORDER_STATE_CANCELED
Вот и "выросли ноги".
На мой взгляд, если ордер ( не важно с каким исполнением ) частично исполнился, то статус его
должен быть в истории как ORDER_STATE_PARTIAL
К сожалению, вы почему то ведете обсуждение в режиме непредоставления полной информации (логов, отчетов), вытаскивая только куски, заставляя другую сторону в половине случае делать умозаключения и строить догадки. Это чтобы себе оставлять пространство для маневра или просто не задумываетесь об этом?
Я не собираюсь продолжать в таком режиме.
К сожалению, вы почему то ведете обсуждение в режиме непредоставления полной информации (логов, отчетов), вытаскивая только куски, заставляя другую сторону в половине случае делать умозаключения и строить догадки. Это чтобы себе оставлять пространство для маневра или просто не задумываетесь об этом?
Я не собираюсь продолжать в таком режиме.
Хорошо, нет проблем, я отправлю логи и отчеты в сервисдеск.
Обещали, что сегодня обновят реальный на 1085.
Наконец-то обновили.
Вот что было раньше:
и что сейчас с билдом 1085:
при среднем пинге в 3.5 мс:
Да, стало значительно лучше!
Но у меня несколько иные показатели:
Да, стало значительно лучше!
Но у меня несколько иные показатели:
Повыбирайте разные точки доступа, не обращая внимания на показатель пинга в окне сканирования точек.
Мы столкнулись с тем, что у них точка "Access Server IV" по факту имеет разброс времени реакции от 4 до 22 мс (мы показываем минимальное значение, что не правильно в данном случае). У нас лучше всего работала точка "Access Server III".
Разбираемся с этим.
Вот как теперь стакан в бете выглядит:
Вот как теперь стакан в бете выглядит:
Круто! Но я, например, торгую только экспертом и без индикаторов.
И немного дёгтя:
Ренат!
Если мы с Вами :) доведём Вашу платформу до идеального
торгового функционала, то трейдеры ДАЖЕ не захотят
торговать на чём-то другом.
У Вас прекрасная концепция, но сильно хромает торговый функционал.
P/S Не баньте плиз, а то некому будет правду-матку....
У меня к Вам ещё много вопросов.
Вот как теперь стакан в бете выглядит:
Да, ускорение с новым сервером радикальное 9-11мс и это на версии МТ 1060 (не обновил пока).
Насчет стакана - зачем теперь сделали по умолчанию выключенным расширенный режим в стакане? ИМХО, раньше было более правильно.