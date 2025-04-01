ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 126
Я нашел вот информацию
В тесте участвовали боевые сервера, выдающие потоки полного журнала заявок с отключенным батчингом и боевые сервера, раздающие аггрегированный стакан с группировкой данных квантами по 10 мс, аналогично сервисам Plaza II/CGate.
Значит квантование 10 мс. Или что то ещё, предполагалось, что я выясню полезное?
Теперь нужно то же самое узнать насчет СМЕ. Это я не к Вам лично, а вообще..
Найдете информацию - отпишитесь тут, может кому пригодится.
Хорошо.
Отчет брокера смотрите, там будет написано.
Может брокерская комиссия, может "сбор за неэффективные транзакции".
Брокер это объясняет тем, что в MT5 не корректно считается, вариационная маржа.
Добрый день!
Программа Metatrader 5 изначально разрабатывалась для торговли на рынке Forex и для использования терминала на рынках Московской биржи компания-разработчик доработала ПО в части алгоритмов расчёта баланса портфеля, прибылей и убытков. Т.е. при торговле на срочном рынке Московской биржи вариационная маржа транслируется не напрямую с биржи, как это реализовано в QUIK, а рассчитывается терминалом по сложным алгоритмам, приблизительно повторяющим биржевой расчёт. Добавили слово <приблизительно> в связи с тем, что на 100% биржевые расчёты повторить не получается, т.к. ещё раз - изначально программа создавалась для рынка FOREX.
Из-за того, что прибыль и убытки рассчитываются приблизительно, то в клиринг приходится синхронизировать данные с биржевыми. Коррекции (correction) обычно проходят с минусовыми значениями в связи с тем, что приблизительный характер алгоритмов даёт возможность торговать клиенту на чуть большую сумму денежных средств, чем у него есть на счёте.
Т.е., например, Вы совершаете сделки со счёта в 100 тыс. рублей. При каждом расчёте вариационной маржи от сделок Вам начисляется чуть больше, чем в реальности на бирже (или списывается чуть меньше, чем в реальности на бирже). Это сделано для того, чтобы Вы, как клиент компании могли использовать все денежные средства, которые есть на Вашем счёте. Поэтому коррекции проходят со знаком <минус>, возвращая состояние счёта в корректное состояние на бирже.
Обращаем Ваше внимание, что все сделки и движения по Вашему счёту зафиксированы в брокерском отчёте, который Вы можете загрузить в Личном кабинете клиента на сайте компании по ссылке https://lk.open-broker.ru/login. В отчёте Вы не найдёте коррекционные движения денежных средств, как это отражается в MetaTrader, т.к. фактически это только техническая особенность терминала и никак не связано с реальным движением денег по Вашему счёту.
Также стоит отметить, что терминал QUIK, который изначально создавался под нужды и требования работы на организованных мировых рынках, в том числе и на российском, то он (терминал) отображает реальное состояние счёта на бирже, транслируя информацию напрямую с биржи в интерфейс. Поэтому в QUIK вариационная маржа отображается в реальном времени и никакие коррекции не появляются.
Независимо от количества сделок, он каждый день списывает в пределах 50-150 рублей, грубо говоря в одном диапазоне, и никакой зависимости я не вижу, по поводу брокерской комиссии она у меня исключительно фиксированная за каждую сделку, никакого отношения к этому списанию не имеет
Проверьте по отчету брокера, что это за дельта, если сомневаетесь.
Извините если не по теме. Просто даже не знаю куда обращаться с такой ошибкой.
При получении сигнала выдает такую ошибку.
причем некоторые символы проходят. BR-3.19 например. Брокер Открытие.
Внимание вопрос: так на Вашем торговом счёте (куда копируются сделки с сигнала) есть или нет символs "ROSN-3.19", "VTBR-3.19" и "MTSI-3.19"?