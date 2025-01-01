ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКонстанты объектовУровни волн Эллиотта 

Уровни волн Эллиотта

Волны Эллиотта представлены двумя графическими объектами типов OBJ_ELLIOTWAVE5 и OBJ_ELLIOTWAVE3. Для задания размера волны (способа маркировки волн) используется свойство OBJPROP_DEGREE, которому можно установить одно из значений перечисления ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE.

ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE

Константа

Описание

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Главный Суперцикл (Grand Supercycle)

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Суперцикл (Supercycle)

ELLIOTT_CYCLE

Цикл (Cycle)

ELLIOTT_PRIMARY

Первичный цикл (Primary)

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Промежуточное звено (Intermediate)

ELLIOTT_MINOR

Второстепенный цикл (Minor)

ELLIOTT_MINUTE

Минута (Minute)

ELLIOTT_MINUETTE

Секунда (Minuette)

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Субсекунда (Subminuette)

Пример:

   for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)
     {
      string currobj=ObjectName(0,i);
      if((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE3) || 
         ((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE5)))
        {
         //--- установим уровень разметки в INTERMEDIATE
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DEGREE,ELLIOTT_INTERMEDIATE);
         //--- включим показ линий между вершинами волн
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DRAWLINES,true);
         //--- установим цвет линий
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_COLOR,clrBlue);
         //--- установим толщину линий
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_WIDTH,5);
         //--- зададим описание
         ObjectSetString(0,currobj,OBJPROP_TEXT,"test script");
        }
     }