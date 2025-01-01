Уровни волн Эллиотта

Волны Эллиотта представлены двумя графическими объектами типов OBJ_ELLIOTWAVE5 и OBJ_ELLIOTWAVE3. Для задания размера волны (способа маркировки волн) используется свойство OBJPROP_DEGREE, которому можно установить одно из значений перечисления ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE.

ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE

Константа Описание ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE Главный Суперцикл (Grand Supercycle) ELLIOTT_SUPERCYCLE Суперцикл (Supercycle) ELLIOTT_CYCLE Цикл (Cycle) ELLIOTT_PRIMARY Первичный цикл (Primary) ELLIOTT_INTERMEDIATE Промежуточное звено (Intermediate) ELLIOTT_MINOR Второстепенный цикл (Minor) ELLIOTT_MINUTE Минута (Minute) ELLIOTT_MINUETTE Секунда (Minuette) ELLIOTT_SUBMINUETTE Субсекунда (Subminuette)

Пример: