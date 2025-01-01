- Типы объектов
Уровни волн Эллиотта
Волны Эллиотта представлены двумя графическими объектами типов OBJ_ELLIOTWAVE5 и OBJ_ELLIOTWAVE3. Для задания размера волны (способа маркировки волн) используется свойство OBJPROP_DEGREE, которому можно установить одно из значений перечисления ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE.
ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE
|
Константа
|
Описание
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Главный Суперцикл (Grand Supercycle)
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Суперцикл (Supercycle)
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Цикл (Cycle)
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
Первичный цикл (Primary)
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Промежуточное звено (Intermediate)
|
ELLIOTT_MINOR
|
Второстепенный цикл (Minor)
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Минута (Minute)
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Секунда (Minuette)
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Субсекунда (Subminuette)
Пример:
|
for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)