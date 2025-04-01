ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 3

Mikalas:

Результат хуже, чем на демо-сервере (связь с демо через интернет).

Может что-то не так делаю? 

Для чистоты эксперимента надо открывать ордера одного объема на одном инструменте с одного ПК.

Хотя, на лицо какие-то проверки на реальном сервере. Он уже обновился до 1035? 

А что серверу не требуется время на обработку и он обязан как при пинге за 1 ms ордер открывать или закрывать ?
 
komposter:

Если стоит знак вопроса, то вероятно, нужно ответить.

Может быть ВЫ, komposter, сами ответите на свой вопрос, перечитав посты? 

 
Kino:
А что серверу не требуется время на обработку и он обязан как при пинге за 1 ms ордер открывать или закрывать ?
ОБЯЗАН (подумайте почему)
 
В ваших постах нет информации о билде реал-сервера.

Не надо меня тыкать в перечитывание, я всегда внимательно слежу за дискуссией, в которую вступаю.
А если вам не нужны ни чьи, кроме Рената, ответы, так и скажите, не буду тратить свое время на попытку помочь.

Удачи, Mikalas. Действительно, удачи. 

 
Из моего предыдущего поста:

...продолжим....

 Установлен новый билд 1035 на ВИРТУАЛЬНОЙ машине

Картинка "О программе"

Это не исчерпывающая информация? 

 
Это информация о клиентском терминале, ни какого отношения к серверу брокера она не имеет.

Прежде чем упрекать в невнимательности, перечитали бы свою же ветку с начала:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

ФОРТС Вопрос к Ренату

Renat, 2014.12.16 15:59

Я отвечу чуть позже с деталями.

Mikalas прав и особенное спасибо за его доказательную базу. Как я и обещал, мы улучшили латенси в последнем билде и ждем пока все брокеры обновятся.

Открытие еще не обновило реальные серверы на 1035 билд и пока тестирует новую версию на тестовых серверах.


 

Видимо, вчера, сам сервер Открытие не обновился.

Сегодня картина чуть лучше (результаты боевого сервера с клиентом 1035 виртуальная машина).

Ордер устанавливал, модифицировал и удалял эксперт: 

 

 

А это (с той же виртуальной машины) установка - удаление ордеров "руками":

 

А это (1035 реал) действия эксперта из дома:

 

 

Сегодня в "Открытие" уже работает сервер 1035.

Вот как изменилось время срабатывания ордеров с VPS в Москве (один и тот же комп, один и тот же реальный счет):

2014.12.18 билд 1010 сервера
2014.12.18 10:22:33.885 Trades  'XXXXXX': buy limit 1.00 Si-3.15 at 64638 placed for execution in 72 ms
2014.12.18 10:35:05.309 Trades  'XXXXXX': exchange buy 1.00 Si-3.15 at market placed for execution in 94 ms
2014.12.18 10:35:18.937 Trades  'XXXXXX': exchange sell 1.00 Si-3.15 at market placed for execution in 148 ms

2014.12.24 билд 1035    
2014.12.24 16:06:14.726 Trades  'XXXXXX': sell limit 1.00 Si-3.15 at 58837 placed for execution in 33 ms
2014.12.24 16:08:32.755 Trades  'XXXXXX': exchange sell 1.00 Si-3.15 at market placed for execution in 24 ms
2014.12.24 16:08:46.841 Trades  'XXXXXX': exchange buy 1.00 Si-3.15 at market placed for execution in 26 ms

Как и обещал, есть качественное (кратное) улучшение в скоростных характеристиках отработки ордеров.

Изредка плавающее время доставки ответа в терминал еще не забороли, над этим продолжим работу.

 
Renat:

Сегодня в "Открытие" уже работает сервер 1035.

Вот как изменилось время срабатывания ордеров с VPS в Москве (один и тот же комп, один и тот же реальный счет):

Как и обещал, есть качественное (кратное) улучшение в скоростных характеристиках отработки ордеров.

Изредка плавающее время доставки ответа в терминал еще не забороли, над этим продолжим работу.

Т.е Вы считаете, что задержки ( во внутренней сети) ~30 мс это нормально для ТМ-5? 

Мне представляется, что это раз в 10 больше, чем могло бы быть. 

P/S Я уже писал, что Вы молодцы, что уменьшили задеркки в 2,2 раза. 

