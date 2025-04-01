ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 3
Результат хуже, чем на демо-сервере (связь с демо через интернет).
Может что-то не так делаю?
Для чистоты эксперимента надо открывать ордера одного объема на одном инструменте с одного ПК.
Хотя, на лицо какие-то проверки на реальном сервере. Он уже обновился до 1035?
Если стоит знак вопроса, то вероятно, нужно ответить.
Может быть ВЫ, komposter, сами ответите на свой вопрос, перечитав посты?
А что серверу не требуется время на обработку и он обязан как при пинге за 1 ms ордер открывать или закрывать ?
В ваших постах нет информации о билде реал-сервера.
Не надо меня тыкать в перечитывание, я всегда внимательно слежу за дискуссией, в которую вступаю.
А если вам не нужны ни чьи, кроме Рената, ответы, так и скажите, не буду тратить свое время на попытку помочь.
Удачи, Mikalas. Действительно, удачи.
Из моего предыдущего поста:
==============
...продолжим....
Установлен новый билд 1035 на ВИРТУАЛЬНОЙ машине
Картинка "О программе"
==============================
Это не исчерпывающая информация?
Это информация о клиентском терминале, ни какого отношения к серверу брокера она не имеет.
Прежде чем упрекать в невнимательности, перечитали бы свою же ветку с начала:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ФОРТС Вопрос к Ренату
Renat, 2014.12.16 15:59
Я отвечу чуть позже с деталями.
Mikalas прав и особенное спасибо за его доказательную базу. Как я и обещал, мы улучшили латенси в последнем билде и ждем пока все брокеры обновятся.
Открытие еще не обновило реальные серверы на 1035 билд и пока тестирует новую версию на тестовых серверах.
Видимо, вчера, сам сервер Открытие не обновился.
Сегодня картина чуть лучше (результаты боевого сервера с клиентом 1035 виртуальная машина).
Ордер устанавливал, модифицировал и удалял эксперт:
А это (с той же виртуальной машины) установка - удаление ордеров "руками":
А это (1035 реал) действия эксперта из дома:
Сегодня в "Открытие" уже работает сервер 1035.
Вот как изменилось время срабатывания ордеров с VPS в Москве (один и тот же комп, один и тот же реальный счет):
Как и обещал, есть качественное (кратное) улучшение в скоростных характеристиках отработки ордеров.
Изредка плавающее время доставки ответа в терминал еще не забороли, над этим продолжим работу.
Т.е Вы считаете, что задержки ( во внутренней сети) ~30 мс это нормально для ТМ-5?
Мне представляется, что это раз в 10 больше, чем могло бы быть.
P/S Я уже писал, что Вы молодцы, что уменьшили задеркки в 2,2 раза.