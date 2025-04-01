ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 65

Andrey Khatimlianskii:
Я увидел, мы просто одновременно их писали.
:)
 

Вот это очень "радует":

2016.01.14 17:22:44.656 Forts_trader (TRNF-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был установлен за 3657092 mcs

 3657092 /1000000 = 3,657092 СЕКУНДЫ!

 

И на совсем спокойном рынке наблюдаем:

2016.01.15 13:16:21.360 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер удален. Билет = 25851593 Ордер исполнился за 1.637845 сек
2016.01.15 13:35:41.847 Forts_trader (TATN-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер удален. Билет = 25843222 Ордер исполнился за 2.737072 сек
2016.01.15 13:59:33.836 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер удален. Билет = 25842188 Ордер исполнился за 2.83679 сек
2016.01.15 13:59:33.837 Forts_trader (UCAD-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер удален. Билет = 25850848 Ордер исполнился за 2.606235 сек
2016.01.15 13:59:33.844 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер удален. Билет = 25848607 Ордер исполнился за 2.535183 сек
 

Совсем не понятно, что же происходит, когда сервер МТ5 получил торговый приказ.

Он же быстро (7-9 мс) даёт ответ, что получил приказ и на действие с ордером.

2016.01.15 13:59:31.004 Trades  'ххххх': cancel order #25842188 buy limit 1.00 UJPY-6.16 at 115.99
2016.01.15 13:59:31.013 Trades  'ххххх': cancel order #25842188 buy limit 1.00 UJPY-6.16 at 115.99 placed for execution in 8 ms
2016.01.15 13:59:31.234 Trades  'ххххх': cancel order #25850848 buy limit 1.00 UCAD-6.16 at 1.3367
2016.01.15 13:59:31.243 Trades  'ххххх': cancel order #25850848 buy limit 1.00 UCAD-6.16 at 1.3367 placed for execution in 8 ms
2016.01.15 13:59:31.312 Trades  'ххххх': cancel order #25848607 sell limit 1.00 MGNT-6.16 at 10599
2016.01.15 13:59:31.320 Trades  'ххххх': cancel order #25848607 sell limit 1.00 MGNT-6.16 at 10599 placed for execution in 7 ms

 Что же дальше то происходит, что задержки измеряются СЕКУНДАМИ?

2016.01.15 13:59:33.836 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер удален. Билет = 25842188 Ордер исполнился за 2.83679 сек
2016.01.15 13:59:33.837 Forts_trader (UCAD-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер удален. Билет = 25850848 Ордер исполнился за 2.606235 сек
2016.01.15 13:59:33.844 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер удален. Билет = 25848607 Ордер исполнился за 2.535183 сек
 

Удивляемся дальше...

2016.01.15 14:14:10.043 Forts_trader (RTKM-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер удален. Билет = 25859115 Ордер исполнился за 7.599651 сек
2016.01.15 14:16:25.066 Forts_trader (MTSI-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был установлен за 1.091828 сек Билет = 25860153
2016.01.15 14:17:17.084 Forts_trader (NOTK-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер удален. Билет = 25859104 Ордер исполнился за 24.847185 сек
 

Михаил, вы что как ребенок?

Если видите ненормальные значения при знании того, что сквозной шлюз в реальности может тормозить на миллисекунды (в идеале 0), значит ваши задержки на сторое биржи.

Не надо строить из себя непонимающего и бросаться обвинениями. Как минимум, надо обращаться к брокеру и выяснять у него. Но вначале разберитесь с тем, что и как вы у себя считаете в вашем коде.


Кроме того, приводите время из журнала терминала, а не собственное непонятно как посчитанное. Вы ведь видите штатные тайминги у каждой транзакции в журнале терминала, но предпочитаете не показывать эти логи.

Вот я только что повторил ваши сделки на реальном счете:

2016.01.15 15:44:08.044    Trades    '10321': buy limit 1.00 NOTK-3.16 at 54537 placed for execution in 103 ms
2016.01.15 15:44:07.940    Trades    '10321': buy limit 1.00 NOTK-3.16 at 54537

у меня штатный пинг до брокера Открытие 100 мс.

Вот покупка по рынку:

2016.01.15 15:57:48.120    Trades    '10321': deal #20316110 buy 1.00 NOTK-3.16 at 55001 done (based on order #25869936)
2016.01.15 15:57:47.720    Trades    '10321': exchange buy 1.00 NOTK-3.16 at market placed for execution in 133 ms
2016.01.15 15:57:47.587    Trades    '10321': exchange buy 1.00 NOTK-3.16 at market

Ордер BUY MARKET установился за 133 мс, а исполнился (вернее я получил ответ на своем конце) через примерно 500 мс от начала транзакции на моем компьютере.

Время исполнения зависит от биржи. Причем на таком неликвиде с полупустым стаканом это еще хорошее время, я бы так сказал:


Продал по рынку тоже быстро - за 140 мс уложился:

2016.01.15 15:59:08.780 Trades  '10321': deal #20316231 sell 1.00 NOTK-3.16 at 54563 done (based on order #25870044)
2016.01.15 15:59:08.776 Trades  '10321': exchange sell 1.00 NOTK-3.16 at market placed for execution in 133 ms
2016.01.15 15:59:08.642 Trades  '10321': exchange sell 1.00 NOTK-3.16 at market

Вы откровенно стараетесь набросить на вентилятор.
 

Продолжение...

 

2016.01.15 16:43:31.384 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер установлен Билет = 25869106 Ордер исполнился за 40.44204 сек
2016.01.15 16:45:36.236 Forts_trader (SNGP-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер установлен Билет = 25869188 Ордер исполнился за 56.000056 сек
2016.01.15 16:45:36.280 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер установлен.  Билет = 25869202 Ордер исполнился за 32.388994 сек
 
Renat Fatkhullin:

Михаил, вы что как ребенок?

Если видите ненормальные значения при знании того, что сквозной шлюз в реальности может тормозить на миллисекунды (в идеале 0), значит ваши задержки на сторое биржи.

Не надо строить из себя непонимающего и бросаться обвинениями. Как минимум, надо обращаться к брокеру и выяснять у него. Но вначале разберитесь с тем, что и как вы у себя считаете в вашем коде.


Кроме того, приводите время из журнала терминала, а не собственное непонятно как посчитанное. Вы ведь видите штатные тайминги у каждой транзакции в журнале терминала, но предпочитаете не показывать эти логи.

Вот я только что повторил ваши сделки на реальном счете:

2016.01.15 15:44:08.044    Trades    '10321': buy limit 1.00 NOTK-3.16 at 54537 placed for execution in 103 ms
2016.01.15 15:44:07.940    Trades    '10321': buy limit 1.00 NOTK-3.16 at 54537

у меня штатный пинг до брокера Открытие 100 мс.

Добрый день, Ренат!

1. Здесь, приведён код, как замеряется скорость исполнения торгового приказа:

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page67#comment_2181292 

Только сейчас GetTickCount() (из-за погрешности) заменён на GetMicrosecondCount()

 2. Уже больше года Вы (разработчики) "киваете" на биржу и брокера, а Брокер, в лице Батурова Михаила, 

переводит все стрелки на Вас (разработчиков)

А У МЕНЯ, в Вашем терминале скорость исполнения торговых приказов (сейчас) такая:

2016.01.15 16:43:31.384 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер установлен Билет = 25869106 Ордер исполнился за 40.44204 сек
2016.01.15 16:45:36.236 Forts_trader (SNGP-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер установлен Билет = 25869188 Ордер исполнился за 56.000056 сек
2016.01.15 16:45:36.280 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер установлен. Билет = 25869202 Ордер исполнился за 32.388994 сек

 

Вот сегодняшнее моё письмо к Батурову

Добрый день, Михаил!

Дог. xxxxxxx

Уж год минул с хвостиком, когда я поднял вопрос об огромных
задержках в исполнении торговых приказов в МТ5.
Хотелось бы узнать как обстоят дела на сегодняшний момент?
Что говорят разработчики?

Торговать стало СОВСЕМ НЕВОЗМОЖНО (это спокойный рынок) !!!!

2016.01.15 14:14:10.043 Forts_trader (RTKM-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер удален. Билет = 25859115 Ордер исполнился за 7.599651 сек
2016.01.15 14:16:25.066 Forts_trader (MTSI-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был установлен за 1.091828 сек Билет = 25860153
2016.01.15 14:17:17.084 Forts_trader (NOTK-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер удален. Билет = 25859104 Ордер исполнился за 24.847185 сек



Михаил Филимонов
Михаил, набрасываете.

Не нужен никакой сторонний код. Все есть в логах терминала, которые вы игнорируете и подсовываете свои непонятные выводы. Я вам только что показал свои тесты - отмотайте на прошлую страницу и вдумчиво их почитайте.

 
Mikhail Filimonov:

Вот сегодняшнее моё письмо к Батурову

Как же вы нагло себя ведете.

Вы умудрились скрыть всю детализацию и послать в качестве обвинения свои непонятные бездоказательные и пустые строчки. Причем это сделано осознанно.

Каков наглец. Просто потрясающе. Я не зря несколько раз отказывался с вами вести обсуждения - ваши попытки манипуляции давно были видны.

