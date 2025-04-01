ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 65
Я увидел, мы просто одновременно их писали.
Вот это очень "радует":
3657092 /1000000 = 3,657092 СЕКУНДЫ!
И на совсем спокойном рынке наблюдаем:
Совсем не понятно, что же происходит, когда сервер МТ5 получил торговый приказ.
Он же быстро (7-9 мс) даёт ответ, что получил приказ и на действие с ордером.
Что же дальше то происходит, что задержки измеряются СЕКУНДАМИ?
Удивляемся дальше...
Вот я только что повторил ваши сделки на реальном счете:
2016.01.15 15:44:08.044 Trades '10321': buy limit 1.00 NOTK-3.16 at 54537 placed for execution in 103 ms
2016.01.15 15:44:07.940 Trades '10321': buy limit 1.00 NOTK-3.16 at 54537
у меня штатный пинг до брокера Открытие 100 мс.
Вот покупка по рынку:
2016.01.15 15:57:48.120 Trades '10321': deal #20316110 buy 1.00 NOTK-3.16 at 55001 done (based on order #25869936)
2016.01.15 15:57:47.720 Trades '10321': exchange buy 1.00 NOTK-3.16 at market placed for execution in 133 ms
2016.01.15 15:57:47.587 Trades '10321': exchange buy 1.00 NOTK-3.16 at market
Ордер BUY MARKET установился за 133 мс, а исполнился (вернее я получил ответ на своем конце) через примерно 500 мс от начала транзакции на моем компьютере.
Время исполнения зависит от биржи. Причем на таком неликвиде с полупустым стаканом это еще хорошее время, я бы так сказал:
Продал по рынку тоже быстро - за 140 мс уложился:
Вы откровенно стараетесь набросить на вентилятор.
Продолжение...
Добрый день, Ренат!
1. Здесь, приведён код, как замеряется скорость исполнения торгового приказа:
https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page67#comment_2181292
Только сейчас GetTickCount() (из-за погрешности) заменён на GetMicrosecondCount()
2. Уже больше года Вы (разработчики) "киваете" на биржу и брокера, а Брокер, в лице Батурова Михаила,
переводит все стрелки на Вас (разработчиков)
А У МЕНЯ, в Вашем терминале скорость исполнения торговых приказов (сейчас) такая:
Вот сегодняшнее моё письмо к Батурову
Михаил, набрасываете.
Не нужен никакой сторонний код. Все есть в логах терминала, которые вы игнорируете и подсовываете свои непонятные выводы. Я вам только что показал свои тесты - отмотайте на прошлую страницу и вдумчиво их почитайте.
Вот сегодняшнее моё письмо к Батурову
Как же вы нагло себя ведете.
Вы умудрились скрыть всю детализацию и послать в качестве обвинения свои непонятные бездоказательные и пустые строчки. Причем это сделано осознанно.
Каков наглец. Просто потрясающе. Я не зря несколько раз отказывался с вами вести обсуждения - ваши попытки манипуляции давно были видны.