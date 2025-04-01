ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 108
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пробдему синхронизации с биржевым временем можно решить очень просто
Из спецификации Плаза 2
Т.е просто в структуру MqlBookInfo добавить время :)
Не знаю, это не имеет отношения к скрипту, что выше. Покажите, что он выдает на торговом счете, где возникла проблема.
Не тот скрипт был :)
Улыбнуло!
Пробдему синхронизации с биржевым временем можно решить очень просто
Из спецификации Плаза 2
Т.е просто в структуру MqlBookInfo добавить время :)
Но как это позволит решить проблему, связанную с чтением логов, т.е. когда у меня время одно пишется, а у биржи/сервера другое?
В любом случае, нам сие не доступно.
Тогда получается еще бОльшая ерунда, т.к. время не совпадает с логами сервера
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ФОРТС. Вопросы по исполнению
Aleksey Vyazmikin, 2018.04.26 12:56
Похоже на сетевые задержки на стороне клиента, вот как проходило исполнение на стороне торгового сервера:
Более того, история торгов MT5 врет, показывая, что все исполнилось идеально.
Особенно это показательно
Время установки и исполнения ордера ОДИНАКОВОЕ :)
Время установки и исполнения ордера ОДИНАКОВОЕ :)
Странное совпадение, что время кратно секунде (нет миллисекунд после точки).
Тогда получается еще бОльшая ерунда, т.к. время не совпадает с логами сервера
Более того, история торгов MT5 врет, показывая, что все исполнилось идеально.
Странное совпадение, что время кратно секунде (нет миллисекунд после точки).
Да, меня это так же раздражает, но думаю, что это настройка сервера.
Особенно это показательно
Время установки и исполнения ордера ОДИНАКОВОЕ :)
Интересно, кто не из Открытие, там так же без миллисекунд все в истории или как?