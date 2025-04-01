ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 172
У меня тоже есть задержки. Со временем как у Вас.
Да, проскакивают иногда. Но, без фанатизма) Похоже, вернулись к тому, что было до всей этой катавасии. Не к оптимальному варианту, но работать можно.
А что без ИИС не выгоден арбитраж разве? Там же только 50 тыр скидывают. Или что за дисконт.
Так то для торговли наличие ЕБС не критично, ИМХО. Связать два МТ5 между собой скоростным каналом вообще щас не проблема.
На моэкс все цены в два раза повысили, примерно)
Конечно без дисконта можно, но мало % годовых получается, плюс перекидывать средства нужно со счета на счет.
Вот, например, сегодня с дисконтом брал Сбер по 11 с хвостиком годовых (доходило до 13%)
На самом деле получится гораздо больше, потому что до экспирации 2 недели осталось...
По поводу дисконта
Торговля акциями происходит в режиме Т2, поэтому, когда мы покупаем акции с нас берут не всю стоимость акций, а только часть с учетам коэффициента DLong,
но так как мы сразу продаем фьючерсы, то обеспечением фьючерсов служат не деньги, а купленные акции, деньги за фьючерсы, то же берутся с коэффициентом DShort.
Отсюда и возникает дисконт, т.е мы не полностью платим за акции и фьючерсы.
Вот так рассчитываются средства на пару
SpotPrice:= ExpData.SpotData.SellPrice * ExpData.FutData.Lot * ExpData.RiskData.SpotDLong; FutPrice:= ExpData.FutData.BuyPrice * ExpData.RiskData.FutDShort; PrRes:= SpotPrice + FutPrice; if(PrRes < ExpData.SpotData.SellPrice * ExpData.FutDAta.Lot) then PrRes:= ExpData.SpotData.SellPrice * ExpData.FutDAta.Lot;
Dlong и DShort коэффициенты, которые устанавливает брокер, в соответствии с риск-параметрами, которые утверждает НКЦ.
И они в Квике транслируются в таблице Купить/Продать.
Проблема стала не такой существенной, но все еще встречаются массовые задержки заявок в состояния "request add", "request cancel". Последний раз зафиксировал такое вчера около 12:54 по московскому времени.
Уважаемые разработчики терминала, пожалуйста обратите внимание также на то, что после завершения перерыва на бирже очень долго попытки установки заявки завершаются с результатом "Market closed". Бывает, что до 30 секунд после завершения перерыва заявку невозможно поставить.
График скачет, в стакане видны сделки, а поставить заявку нельзя.
Спасибо.
Действительно, тормозов стало на 2 порядка меньше.
Запустил роботов на ФОРТСе снова, а тем временем
Опять "за рыбу деньги"!!!
2023.08.29 14:40:45.610 Trades 'ххххх': modify order #247219758 sell limit 2 GAZR-6.24 at 20162 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 20159, sl: 0 tp: 0 expiration: day 2023.08.29 14:41:00.317 Trades 'ххххх': accepted modify order #247219758 sell limit 2 GAZR-6.24 at 20162 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 20159, sl: 0 tp: 0 expiration: day 2023.08.29 14:41:00.321 Trades 'ххххх': modify order #247219758 sell limit 2 GAZR-6.24 at 20162 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 20159, sl: 0 tp: 0 expiration: day placed for execution in 14711.053 ms
Почти 15 секунд!
Разбираясь с коннектором Плаза 2, наткнулся на количество транзакций возможных на одном логине ФОРТС.
Оказалось, что максимальное кол-во транзакций может быть не более 3000 в секунду.
Скорее всего из-за этого "ложились" (бешенные задержки до 17 секунд) сервера МТ5, в период повышенной активности, не смотря
на то, что их в Открывашке 6 штук.
