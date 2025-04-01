ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь о MOEX шлюзе, где включили трансляцию биржевых комиссий в торговый сервер.
Самой платформы это не касается.
Добрый день!
На демо бага, ордер как бы модифицируется,
а в стакане остаётся там же.
Вау, неужто это мне не снится!
Как же я могу "напартачить", если я привел выписку из журнала?
Отредактировать в блокноте))) .
Ошибся, Вы тут не при чем
Не может быть такого. Или метаквоты подкрутили не саму скорость, а инструменты, измеряющие скорость - и немного перестарались-чуть в минуса не ушли))) Или Вы напартачили.
Ничего не подкручено. Мы очень многое сделали для реализации low latency трейдинга в MetaTrader 5. Это наша цель.
Причем работы продолжаются.
Из нового - в билде 1085 (если сервер тоже 1085) можно из одного терминала проводить сотни транзакций в секунду, переходя за 1000, если находиться в одной локалке с брокером.
Ничего не подкручено. Мы очень многое сделали для реализации low latency трейдинга в MetaTrader 5. Это наша цель.
Причем работы продолжаются.
Из нового - в билде 1085 (если сервер тоже 1085) можно из одного терминала проводить сотни транзакций в секунду, переходя за 1000, если находиться в одной локалке с брокером.
Это по-зверски! В хорошем смысле слова.
А low latency трейдинг через МТ5 организован только под MOEX или на иранской и тайландской биржах тоже ? Ведь специфика внутренней организации у бирж у каждой своя - и под каждую нужно тонко подстраиваться. Кстати, говорят что там серваки МТ висят и торговля через МТ5 не ведется еще
Низкий латенси глобально во всей платформе вне зависимости от рынков.