ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 12

Речь о MOEX шлюзе, где включили трансляцию биржевых комиссий в торговый сервер.

Самой платформы это не касается. 

 

Добрый день!

На демо бага, ордер как бы модифицируется,

а в стакане остаётся там же.

 

papaklass:

Вау, неужто это мне не снится!

Не может быть такого. Или  метаквоты подкрутили не саму скорость, а инструменты, измеряющие скорость - и немного перестарались-чуть в минуса не ушли))) Или Вы напартачили.
papaklass:
Как же я могу "напартачить", если я привел выписку из журнала?

Отредактировать в блокноте))) .

 Ошибся, Вы тут не при чем

 
Edic:
Не может быть такого. Или  метаквоты подкрутили не саму скорость, а инструменты, измеряющие скорость - и немного перестарались-чуть в минуса не ушли))) Или Вы напартачили.

Ничего не подкручено. Мы очень многое сделали для реализации low latency трейдинга в MetaTrader 5. Это наша цель.

Причем работы продолжаются.


Из нового - в билде 1085 (если сервер тоже 1085) можно из одного терминала проводить сотни транзакций в секунду, переходя за 1000, если находиться в одной локалке с брокером.

Renat:

Ничего не подкручено. Мы очень многое сделали для реализации low latency трейдинга в MetaTrader 5. Это наша цель.

Причем работы продолжаются.


Из нового - в билде 1085 (если сервер тоже 1085) можно из одного терминала проводить сотни транзакций в секунду, переходя за 1000, если находиться в одной локалке с брокером.

Это по-зверски!  В хорошем смысле  слова.    

А  low latency трейдинг через МТ5 организован только под  MOEX или на иранской и тайландской биржах тоже  ? Ведь специфика внутренней организации у бирж у каждой своя - и под каждую нужно тонко подстраиваться.  Кстати, говорят что там серваки МТ висят и торговля через МТ5 не ведется еще

Renat:
   А опционы и фондовая секция когда примерно будут подключены на MOEX
 
Низкий латенси глобально во всей платформе вне зависимости от рынков.

Попробуйте на форексных брокерах - скорость просто ураган. Особенно после перехода на 1085 билд сервера.

Половина брокеров еще не обновились.
Renat:
Низкий латенси глобально во всей платформе вне зависимости от рынков.

Попробуйте на форексных брокерах - скорость просто ураган. Особенно после перехода на 1085 билд сервера.

Половина брокеров еще не обновились.
   Это круто! А опционы и фондовая секция когда примерно будут подключены на MOEX?  
 
Как закончим, проведем полное тестирование у брокера, так сразу.
