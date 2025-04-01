ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 117

Sergey Savinkin:

Я сейчас торгую у другого брокера, но не по этой причине. И счет был не мой, а инвестора. Он выбирал брокера.

А что, у БКС задержек исполнения ордеров нет?

 
prostotrader:

Не знаю, я крайне редко оставляю позиции на ночь. И никогда при этом не ставлю стопов. Лучше закрыть утром вручную.

 
Sergey Savinkin:

Понятно.

 

Вот так колебалась цена по моему случаю до открытия позиции

Из графика видно, что проторговка была активная и по 68000 можно было вполне открыться.

Что-то смотрел про подобную ситуацию на бирже США, там говорят нашли в протоколе обмена пакетами специальный флаг, который позволяет ставить заявки выше в очередь по исполнению... не тот ли это случай? Тогда можно объяснить, что пока идут заявки от привилегированных особ остальным остаётся ждать пока последние насладятся. Вот только интересно, на бирже это происходит или же у брокера, а если подумать кто владеет теперь банком открытие...

Или другой вариант, может там кухня устроена так, что покупка/продажа происходит фактически по заявке брокера, а тот уже сбрасывает бирже и клиенту аналитику, к какому счету относится эта заявка, тогда можно брокеру просто раздавать позиции по списку привилегированных особ, при этом исполнение тут не страдает фактически для брокера, задержек делать не надо, а вот инфу о сделках можно формировать произвольно.

У такой аналитики есть окно - пусть там не позже чем минуту ждать можно...

Aleksey Vyazmikin:

Попробуйте задать вопрос в техподдержку биржи: help@moex.ru (или .com - уточните на сайте). Приложите им этот график время, когда была выставлена заявка, и время, когда была исполнена. И спросите, может ли она выполняться 16 секунд на открытии рынка.

 
Alexey Kozitsyn:

Пока не сделал так - настроение на нуле - руки опускаются... может позже...

 

Ну а сегодня очередные задержки, в этот раз по выставлению отложки - 37 секунд.

2018.09.03 10:02:03.849 Trades  '***': sell limit 20.00 Si-9.18 at 67963
2018.09.03 10:02:32.242 Trades  '***': accepted sell limit 20.00 Si-9.18 at 67963
2018.09.03 10:02:32.749 Trades  '***': sell limit 20.00 Si-9.18 at 67963 placed for execution
2018.09.03 10:02:40.420 Trades  '***': order #92235382 sell limit 20.00 / 20.00 Si-9.18 at 67963 done in 36570.984 ms
Aleksey Vyazmikin:

Ну а сегодня очередные задержки, в этот раз по выставлению отложки - 37 секунд.

Опять таки, есть подозрение, что такие большие задержки связаны с тем, что ордер посылается почти с открытия биржи.

 
Alexey Kozitsyn:

Опять таки, есть подозрение, что такие большие задержки связаны с тем, что ордер посылается почти с открытия биржи.

Согласен, что связь есть между сильным движением и задержками.

Как вариант, сервера не справляются у брокера.

 
Aleksey Vyazmikin:

Согласен, что связь есть между сильным движением и задержками.

Как вариант, сервера не справляются у брокера.

у меня в это время тоже были задержки по выставлению лимитов, длительность приблизительно та же

