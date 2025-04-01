ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 117
Я сейчас торгую у другого брокера, но не по этой причине. И счет был не мой, а инвестора. Он выбирал брокера.
А что, у БКС задержек исполнения ордеров нет?
Не знаю, я крайне редко оставляю позиции на ночь. И никогда при этом не ставлю стопов. Лучше закрыть утром вручную.
Понятно.
Вот так колебалась цена по моему случаю до открытия позиции
Из графика видно, что проторговка была активная и по 68000 можно было вполне открыться.
Что-то смотрел про подобную ситуацию на бирже США, там говорят нашли в протоколе обмена пакетами специальный флаг, который позволяет ставить заявки выше в очередь по исполнению... не тот ли это случай? Тогда можно объяснить, что пока идут заявки от привилегированных особ остальным остаётся ждать пока последние насладятся. Вот только интересно, на бирже это происходит или же у брокера, а если подумать кто владеет теперь банком открытие...
Или другой вариант, может там кухня устроена так, что покупка/продажа происходит фактически по заявке брокера, а тот уже сбрасывает бирже и клиенту аналитику, к какому счету относится эта заявка, тогда можно брокеру просто раздавать позиции по списку привилегированных особ, при этом исполнение тут не страдает фактически для брокера, задержек делать не надо, а вот инфу о сделках можно формировать произвольно.
У такой аналитики есть окно - пусть там не позже чем минуту ждать можно...
Попробуйте задать вопрос в техподдержку биржи: help@moex.ru (или .com - уточните на сайте). Приложите им этот график время, когда была выставлена заявка, и время, когда была исполнена. И спросите, может ли она выполняться 16 секунд на открытии рынка.
Пока не сделал так - настроение на нуле - руки опускаются... может позже...
Ну а сегодня очередные задержки, в этот раз по выставлению отложки - 37 секунд.
Опять таки, есть подозрение, что такие большие задержки связаны с тем, что ордер посылается почти с открытия биржи.
Согласен, что связь есть между сильным движением и задержками.
Как вариант, сервера не справляются у брокера.
у меня в это время тоже были задержки по выставлению лимитов, длительность приблизительно та же