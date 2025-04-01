ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 158
И я тоже. К сожалению ответа не видел от разработчиков - будут делать или нет.
Так то я понимаю, что под специфику МОЕКС затачивать терминал, который торгует и на других биржах это не "гуд". Но вдруг :)
Может есть какое-то альтернативное решение, но я не в курсе...
Какие могут быть альтернативные решения?
Биржа в любой момент может приостановить торги, правда, при этом, они транслируют всю информацию
в таблице session!
Пока MQ не будут передавать нам эту таблицу, так и будем в неведении что с сессией!
Добавлено
Я вообще не понимаю почему под моими просьбами только 2-3 плюса?
Ведь расписание это основной торговый функционал!
Неужели только 3-4 человека торгует (пишет) на Срочном рынке?
У меня так
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3309#comment_46214672
А у Вас?
А что за патч? Где про это почитать?
Обратил внимание на увеличение времени исполнения. Но, не в 6 раз - примерно с 3 до 4.5-5, с неделю как. Такое уже было когда-то раньше, потом восстановилось.
10012
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
Запрос отменен по истечению времени
Подробнее описал в https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3308#comment_46120826
Т.е., даже при синхронной отправке ордеров нельзя ожидать, что при успешной отправке ордера его тикет вернётся в result.order
Про патч мне технари Открывашки сказали
Читал, печально все это...
А пинг изменился?
У меня был 3-4 мс, а сейчас
Выяснил, что-то случилось с моим провайдером
Выяснил, что-то случилось с моим провайдером
Даже не с провайдером, а у меня что-то с железом.
Может быть кто-нибудь подскажет в чем может быть проблема.
Роутер один, из него по Ethrnet кабелям раздается инет на 2 компа HP
На одном компе все работает нормально (пинг 3-4 мс), а на другом пинг 23-24 мс на одном и том же сервере МТ5