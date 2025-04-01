ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 158

Andrey Miguzov #:

И я тоже. К сожалению ответа не видел от разработчиков - будут делать или нет. 

Так то я понимаю, что под специфику МОЕКС затачивать терминал, который торгует и на других биржах это не "гуд". Но вдруг :) 

Может есть какое-то альтернативное решение, но я не в курсе...

Какие могут быть альтернативные решения?

Биржа в любой момент может приостановить торги, правда, при этом, они транслируют всю информацию

в таблице session!

Пока MQ не будут передавать нам эту таблицу, так и будем в неведении что с сессией!

Добавлено

Я вообще не понимаю почему под моими просьбами только 2-3 плюса?

Ведь расписание это основной торговый функционал!

Неужели только 3-4 человека торгует (пишет) на Срочном рынке?

 

У меня так

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3309#comment_46214672

А у Вас?

Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы
 
prostotrader #:

У меня так

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3309#comment_46214672

А у Вас?

А что за патч? Где про это почитать?

Обратил внимание на увеличение времени исполнения. Но, не в 6 раз - примерно с 3 до 4.5-5, с неделю как. Такое уже было когда-то раньше, потом восстановилось.

 
Недавно столкнулся с ситуацией, когда ордера (рыночные) были исполнены, хотя код возрата сервера был

10012

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

Запрос отменен по истечению времени

Подробнее описал в https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3308#comment_46120826

Т.е., даже при синхронной отправке ордеров нельзя ожидать, что при успешной отправке ордера его тикет вернётся в result.order

 
Dmitriy Skub #:

А что за патч? Где про это почитать?

Обратил внимание на увеличение времени исполнения. Но, не в 6 раз - примерно с 3 до 4.5-5, с неделю как. Такое уже было когда-то раньше, потом восстановилось.

Про патч мне технари Открывашки сказали

 
JRandomTrader #:
Недавно столкнулся с ситуацией, когда ордера (рыночные) были исполнены, хотя код возрата сервера был

10012

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

Запрос отменен по истечению времени

Подробнее описал в https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3308#comment_46120826

Т.е., даже при синхронной отправке ордеров нельзя ожидать, что при успешной отправке ордера его тикет вернётся в result.order

Читал, печально все это...

 

А пинг изменился?

У меня был 3-4 мс, а сейчас


 
prostotrader #:

А пинг изменился?

У меня был 3-4 мс, а сейчас


Учитывая, что от меня до столицы 500 км и пинг 12 мс, у Вас явно что-то не то ...
У меня и исполнение и пинг без изменений относительно зимы.

 
prostotrader #:

А пинг изменился?

У меня был 3-4 мс, а сейчас


Выяснил, что-то случилось с моим провайдером

 
prostotrader #:

Выяснил, что-то случилось с моим провайдером

Даже не с провайдером, а у меня что-то с железом.

Может быть кто-нибудь подскажет в чем может быть проблема.

Роутер один, из него по Ethrnet кабелям раздается инет на 2 компа HP

На одном компе все работает нормально (пинг 3-4 мс), а на другом пинг 23-24 мс на одном и том же сервере МТ5

