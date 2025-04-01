ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 4

Mikalas:
Т.е Вы считаете, что задержки ( во внутренней сети) ~30 мс это нормально для для ТМ-5? 

А почему вы считаете их внутренними?

1) Посмотрите в OnTradeTransaction сколько вы промежуточных статусов получаете о заявке.

Каждая торговая транзакция - это не один пакет (запрос-ответ), а несколько уведомлений. Это для того, чтобы терминал всегда знал, на каком этапе находится заявка (например, исполнение может затянуться надолго).

Сейчас мы думаем над возможностью включения в MQL5 отдельной функции для отключения всех промежуточных уведомлений о статусах, переводя схему в простую форму. Это может ускорить исполнение.

2) Вы совершенно пропускаете вторую сторону коммуникации с биржей и вариабельность скорости исполнения. Видимо, вы считаете, что там заведомо 0. Но там нет никаких гарантий скорости.


Мне представляется, что это раз в 10 больше, чем могло бы быть.

Не нужно обманываться, смотря на торчащий над водой кусочек асберга.

Уточню, что мы не в 2 раза вообще-то улучшили скорость, а выиграли примерно 20-30 мс.  Два больше единицы не в 2 раза, а всего на единицу. Это всего лишь эффект низкой базы.


В любом случае, мы продолжаем работу и добьемся еще лучших результатов.

 
Renat:

Да потому, что задержки с виртуальной машины (локальная сеть) равны (даже больше) задержек, при торговле из дома (интернет).  

Ренат, я очень надеюсь, что Вы решите эту серьёзную проблему.

Искренне желаю Вам удачи, а нам (пользователям) не долгого ожидания.  

 

P/S Большое спасибо, что ответили на мои вопросы. 

И огромное спасибо, что так быстро улучшили скорость! 

 
papaklass:

Форекс. Почему такие задержки на сервере? Правда билд 1010.

Вы имеете ввиду 104 и 146 мс?
 
Скорее всего между 24 мс и 146мс

хотя уходили приказы из терминала практически одновременно

 
Это "плавающий" баг обсуждался в теме "ФОРТС большие задержки при выставлении приказов",

( https://www.mql5.com/ru/forum/19681 ) который, к сожалению, не устранён и в 1035 билде.

В этой теме, Ренат скаазл:

"Изредка плавающее время доставки ответа в терминал еще не забороли, над этим продолжим работу."

И ещё: 

"В любом случае, мы продолжаем работу и добьемся еще лучших результатов.

 
papaklass:

Именно разницу 24 и 146, 30 и 104.

Но есть и еще моменты, когда время исполнения всех приказов существенно увеличивается.

Откуда шла торговля в этот момент.

Я достаточно плотно с этим общался и сейчас пришел к выводу что нужно иметь

  • выделенный сервер поближе к брокеру (именно выделенный а не виртуальный) сам беру вот такой 

  • сервер в хорошем датацентре
  • сеть повышенной надежности пусть даже 100Мб/сек где нет всяких там медиа ресурсов (идеал - кроссконнект без выхода в зону интернет)
  • пинг до брокера должен быть максимально стабильным  и без провалов макс отклонение (разница между минимальным и максимальным) 1 мс
  • общее количество терминалов на сервере не должно превышать по нагрузке 25-30% в пик работы (советников)
  • если уж винда то сервер 2012 (как утверждают многие - с сетью работает стабильнее)

уже после этого можно делать какие то тесты ...

 
papaklass:

Сервер виртуальный, Винда - сервер 2012 R, сеть Гигабитная, пинг 7 мс. Сеть достаточно стабильная.

Загрузка виртуальной машины будет сказываться на пакетную отправку приказов из терминала (будет разница в таймингах), а не на обработку приказов на сервере МТ.

Дайте Ip вашего сервера проверю сам.

мт5 выставляет приказ, далее виртуальная машина отправляет эту информацию физической машине а та уже в свою очередь отправляет на сетевой интерфейс

так вот в лог пишется именно первая фаза как 

2014.12.23 10:44:28.630 Trades  '880758': market buy 0.03 EURUSD.e

(как я предполагаю)

+ в этот момент желательно запустить пинг сервера -t

+ еще может быть такая ситуация что МТ5 сервер выступает как труба к какому то ЛП и от связи МТ5сервер - ЛП и реакция ЛП на приказ может увеличивать общее время 

нужен МТ5 сервер как конечная инстанция (брокер аля маркетмейкер)

 
Сервер не пингуется и не находится поиском.
 
papaklass:

При команде netstat выдает странный IP:

Не могу определить IP сервера Europe #1

Может проще

файл открыть счет и оттуда картинку с именем сервера/брокера

 


На последнем экране висит до сих пор...

