ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е Вы считаете, что задержки ( во внутренней сети) ~30 мс это нормально для для ТМ-5?
А почему вы считаете их внутренними?
1) Посмотрите в OnTradeTransaction сколько вы промежуточных статусов получаете о заявке.
Каждая торговая транзакция - это не один пакет (запрос-ответ), а несколько уведомлений. Это для того, чтобы терминал всегда знал, на каком этапе находится заявка (например, исполнение может затянуться надолго).
Сейчас мы думаем над возможностью включения в MQL5 отдельной функции для отключения всех промежуточных уведомлений о статусах, переводя схему в простую форму. Это может ускорить исполнение.
2) Вы совершенно пропускаете вторую сторону коммуникации с биржей и вариабельность скорости исполнения. Видимо, вы считаете, что там заведомо 0. Но там нет никаких гарантий скорости.
Мне представляется, что это раз в 10 больше, чем могло бы быть.
Не нужно обманываться, смотря на торчащий над водой кусочек асберга.
Уточню, что мы не в 2 раза вообще-то улучшили скорость, а выиграли примерно 20-30 мс. Два больше единицы не в 2 раза, а всего на единицу. Это всего лишь эффект низкой базы.
В любом случае, мы продолжаем работу и добьемся еще лучших результатов.
А почему вы считаете их внутренними?
1) Посмотрите в OnTradeTransaction сколько вы промежуточных статусов получаете о заявке.
Каждая торговая транзакция - это не один пакет (запрос-ответ), а несколько уведомлений. Это для того, чтобы терминал всегда знал, на каком этапе находится заявка (например, исполнение может затянуться надолго).
Сейчас мы думаем над возможностью включения в MQL5 отдельной функции для отключения всех промежуточных уведомлений о статусах, переводя схему в простую форму. Это может ускорить исполнение.
2) Вы совершенно пропускаете вторую сторону коммуникации с биржей и вариабельность скорости исполнения. Видимо, вы считаете, что там заведомо 0. Но там нет никаких гарантий скорости.
В любом случае, мы продолжаем работу и добьемся еще лучших результатов.
Да потому, что задержки с виртуальной машины (локальная сеть) равны (даже больше) задержек, при торговле из дома (интернет).
Ренат, я очень надеюсь, что Вы решите эту серьёзную проблему.
Искренне желаю Вам удачи, а нам (пользователям) не долгого ожидания.
P/S Большое спасибо, что ответили на мои вопросы.
И огромное спасибо, что так быстро улучшили скорость!
Форекс. Почему такие задержки на сервере? Правда билд 1010.
Вы имеете ввиду 104 и 146 мс?
Скорее всего между 24 мс и 146мс
хотя уходили приказы из терминала практически одновременно
Скорее всего между 24 мс и 146мс
хотя уходили приказы из терминала практически одновременно
Это "плавающий" баг обсуждался в теме "ФОРТС большие задержки при выставлении приказов",
( https://www.mql5.com/ru/forum/19681 ) который, к сожалению, не устранён и в 1035 билде.
В этой теме, Ренат скаазл:
"Изредка плавающее время доставки ответа в терминал еще не забороли, над этим продолжим работу."
И ещё:
"В любом случае, мы продолжаем работу и добьемся еще лучших результатов."
Именно разницу 24 и 146, 30 и 104.
Но есть и еще моменты, когда время исполнения всех приказов существенно увеличивается.
Откуда шла торговля в этот момент.
Я достаточно плотно с этим общался и сейчас пришел к выводу что нужно иметь
уже после этого можно делать какие то тесты ...
Сервер виртуальный, Винда - сервер 2012 R, сеть Гигабитная, пинг 7 мс. Сеть достаточно стабильная.
Загрузка виртуальной машины будет сказываться на пакетную отправку приказов из терминала (будет разница в таймингах), а не на обработку приказов на сервере МТ.
Дайте Ip вашего сервера проверю сам.
мт5 выставляет приказ, далее виртуальная машина отправляет эту информацию физической машине а та уже в свою очередь отправляет на сетевой интерфейс
так вот в лог пишется именно первая фаза как
(как я предполагаю)
+ в этот момент желательно запустить пинг сервера -t
+ еще может быть такая ситуация что МТ5 сервер выступает как труба к какому то ЛП и от связи МТ5сервер - ЛП и реакция ЛП на приказ может увеличивать общее время
нужен МТ5 сервер как конечная инстанция (брокер аля маркетмейкер)
При команде netstat выдает странный IP:
Не могу определить IP сервера Europe #1
Может проще
файл открыть счет и оттуда картинку с именем сервера/брокера
На последнем экране висит до сих пор...