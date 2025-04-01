ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 78

prostotrader:

Билд 1430

До десятой секунды   на открытии из арбитражеров очередь дикая.

На халяву булочку съесть не всегда получается.)

 
Ром:

До десятой секунды   на открытии из арбитражеров очередь дикая.

На халяву булочку съесть не всегда получается.)

Открытие это

2016.10.06 10:00:00.000

 

А уже 6 сек прошло....

2016.10.06 10:00:05.991
 
Ром:

До десятой секунды   на открытии из арбитражеров очередь дикая.

На халяву булочку съесть не всегда получается.)

Ну, а почему сегодня в это же время всё ок? Билд 1430 реал

2016.10.10 10:00:05.148 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 RTS-3.17 at 98850
2016.10.10 10:00:05.148 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 RTS-3.17 at 99780
2016.10.10 10:00:05.154 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 5.00 RTS-3.17 at 98850
2016.10.10 10:00:05.154 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 5.00 RTS-3.17 at 99780
2016.10.10 10:00:05.155 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 RTS-3.17 at 98850 placed for execution in 6.904 ms
2016.10.10 10:00:05.156 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 RTS-3.17 at 99780 placed for execution in 7.850 ms
2016.10.10 10:00:05.165 Trades  'xxxxx': buy limit 7.00 VTBR-3.17 at 7152
2016.10.10 10:00:05.165 Trades  'xxxxx': sell limit 7.00 VTBR-3.17 at 7509
2016.10.10 10:00:05.171 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 7.00 VTBR-3.17 at 7152
2016.10.10 10:00:05.171 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 7.00 VTBR-3.17 at 7509
2016.10.10 10:00:05.172 Trades  'xxxxx': buy limit 7.00 VTBR-3.17 at 7152 placed for execution in 6.698 ms
2016.10.10 10:00:05.174 Trades  'xxxxx': sell limit 7.00 VTBR-3.17 at 7509 placed for execution in 9.019 ms
2016.10.10 10:00:05.188 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 ED-3.17 at 1.1101
2016.10.10 10:00:05.188 Trades  'xxxxx': sell limit 10.00 ED-3.17 at 1.1287
2016.10.10 10:00:05.193 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 10.00 ED-3.17 at 1.1101
2016.10.10 10:00:05.194 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 10.00 ED-3.17 at 1.1287
2016.10.10 10:00:05.194 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 ED-3.17 at 1.1101 placed for execution in 6.632 ms
2016.10.10 10:00:05.195 Trades  'xxxxx': sell limit 10.00 ED-3.17 at 1.1287 placed for execution in 6.864 ms
2016.10.10 10:00:05.237 Trades  'xxxxx': buy limit 20.00 MXI-3.17 at 1906.90
2016.10.10 10:00:05.237 Trades  'xxxxx': sell limit 20.00 MXI-3.17 at 2124.95
2016.10.10 10:00:05.242 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 20.00 MXI-3.17 at 1906.90
2016.10.10 10:00:05.242 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 20.00 MXI-3.17 at 2124.95
2016.10.10 10:00:05.243 Trades  'xxxxx': buy limit 20.00 MXI-3.17 at 1906.90 placed for execution in 6.336 ms
2016.10.10 10:00:05.244 Trades  'xxxxx': sell limit 20.00 MXI-3.17 at 2124.95 placed for execution in 7.468 ms
2016.10.10 10:00:05.265 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 UCHF-3.17 at 0.9506
2016.10.10 10:00:05.266 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 UCHF-3.17 at 0.9894
2016.10.10 10:00:05.272 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 5.00 UCHF-3.17 at 0.9506
2016.10.10 10:00:05.272 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 5.00 UCHF-3.17 at 0.9894
2016.10.10 10:00:05.273 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 UCHF-3.17 at 0.9506 placed for execution in 7.473 ms
2016.10.10 10:00:05.274 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 UCHF-3.17 at 0.9894 placed for execution in 8.667 ms
2016.10.10 10:00:05.290 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 GBPU-3.17 at 1.2251
2016.10.10 10:00:05.290 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 FEES-3.17 at 15596
2016.10.10 10:00:05.290 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 GBPU-3.17 at 1.3108
2016.10.10 10:00:05.290 Trades  'xxxxx': sell limit 4.00 FEES-3.17 at 20052
2016.10.10 10:00:05.296 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 GBPU-3.17 at 1.2251
2016.10.10 10:00:05.297 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 5.00 FEES-3.17 at 15596
2016.10.10 10:00:05.298 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 GBPU-3.17 at 1.3108
2016.10.10 10:00:05.299 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 4.00 FEES-3.17 at 20052
2016.10.10 10:00:05.300 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 GBPU-3.17 at 1.2251 placed for execution in 9.743 ms
2016.10.10 10:00:05.300 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 FEES-3.17 at 15596 placed for execution in 9.887 ms
2016.10.10 10:00:05.301 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 GBPU-3.17 at 1.3108 placed for execution in 11.041 ms
2016.10.10 10:00:05.302 Trades  'xxxxx': sell limit 4.00 FEES-3.17 at 20052 placed for execution in 11.899 ms
2016.10.10 10:00:05.386 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 GOLD-6.17 at 1231.2
2016.10.10 10:00:05.386 Trades  'xxxxx': sell limit 10.00 GOLD-6.17 at 1308.3
2016.10.10 10:00:05.391 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 10.00 GOLD-6.17 at 1231.2
2016.10.10 10:00:05.392 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 10.00 GOLD-6.17 at 1308.3
2016.10.10 10:00:05.392 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 GOLD-6.17 at 1231.2 placed for execution in 6.644 ms
2016.10.10 10:00:05.393 Trades  'xxxxx': sell limit 10.00 GOLD-6.17 at 1308.3 placed for execution in 7.865 ms
2016.10.10 10:00:05.813 Trades  'xxxxx': modify order #45531333 buy limit 7.00 VTBR-3.17 at 7152 sl: 0 tp: 0 -> 7154, sl: 0 tp: 0
2016.10.10 10:00:05.813 Trades  'xxxxx': modify order #45531331 buy limit 5.00 RTS-3.17 at 98850 sl: 0 tp: 0 -> 98880, sl: 0 tp: 0
2016.10.10 10:00:05.813 Trades  'xxxxx': modify order #45531334 sell limit 7.00 VTBR-3.17 at 7509 sl: 0 tp: 0 -> 7507, sl: 0 tp: 0
2016.10.10 10:00:05.813 Trades  'xxxxx': modify order #45531332 sell limit 5.00 RTS-3.17 at 99780 sl: 0 tp: 0 -> 99750, sl: 0 tp: 0
2016.10.10 10:00:05.818 Trades  'xxxxx': accepted modify order #45531333 buy limit 7.00 VTBR-3.17 at 7152 sl: 0 tp: 0 -> 7154, sl: 0 tp: 0
2016.10.10 10:00:05.818 Trades  'xxxxx': accepted modify order #45531331 buy limit 5.00 RTS-3.17 at 98850 sl: 0 tp: 0 -> 98880, sl: 0 tp: 0
2016.10.10 10:00:05.818 Trades  'xxxxx': accepted modify order #45531334 sell limit 7.00 VTBR-3.17 at 7509 sl: 0 tp: 0 -> 7507, sl: 0 tp: 0
2016.10.10 10:00:05.818 Trades  'xxxxx': accepted modify order #45531332 sell limit 5.00 RTS-3.17 at 99780 sl: 0 tp: 0 -> 99750, sl: 0 tp: 0
2016.10.10 10:00:05.819 Trades  'xxxxx': modify order #45531333 buy limit 7.00 VTBR-3.17 at 7152 sl: 0 tp: 0 -> 7154, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 6.297 ms
2016.10.10 10:00:05.820 Trades  'xxxxx': modify order #45531331 buy limit 5.00 RTS-3.17 at 98850 sl: 0 tp: 0 -> 98880, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 7.931 ms
2016.10.10 10:00:05.821 Trades  'xxxxx': modify order #45531334 sell limit 7.00 VTBR-3.17 at 7509 sl: 0 tp: 0 -> 7507, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 8.017 ms
2016.10.10 10:00:05.822 Trades  'xxxxx': modify order #45531332 sell limit 5.00 RTS-3.17 at 99780 sl: 0 tp: 0 -> 99750, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 9.025 ms
2016.10.10 10:00:05.824 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 RTKM-3.17 at 9242
2016.10.10 10:00:05.829 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 5.00 RTKM-3.17 at 9242
2016.10.10 10:00:05.829 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 RTKM-3.17 at 9242 placed for execution in 5.537 ms
2016.10.10 10:00:05.834 Trades  'xxxxx': buy limit 7.00 SBPR-3.17 at 10881
2016.10.10 10:00:05.834 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 RTS-9.17 at 102210
2016.10.10 10:00:05.836 Trades  'xxxxx': modify order #45531337 buy limit 20.00 MXI-3.17 at 1906.90 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 1907.00, sl: 0.00 tp: 0.00
2016.10.10 10:00:05.839 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 7.00 SBPR-3.17 at 10881
2016.10.10 10:00:05.839 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 RTS-9.17 at 102210
2016.10.10 10:00:05.840 Trades  'xxxxx': buy limit 7.00 SBPR-3.17 at 10881 placed for execution in 6.269 ms
2016.10.10 10:00:05.841 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 RTS-9.17 at 102210 placed for execution in 7.222 ms
2016.10.10 10:00:05.842 Trades  'xxxxx': accepted modify order #45531337 buy limit 20.00 MXI-3.17 at 1906.90 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 1907.00, sl: 0.00 tp: 0.00
2016.10.10 10:00:05.843 Trades  'xxxxx': modify order #45531337 buy limit 20.00 MXI-3.17 at 1906.90 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 1907.00, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 6.689 ms
 

Дней 10 назад, когда я списывался с брокером о причинах задержек,

я посоветовал им использовать другое ПО, которое напрямую коннектится к Промсерверу биржи (Cgate).

Просто было нужно написать простенький логер, который бы выставлял и удалял отложенные ордера,

засекая временные интервалы. 

Тогда бы сразу всё стало ясно в каком звене возникают задержки.

Но пока брокер "работает" над этим вопросом. :(

 
prostotrader:

Ну, а почему сегодня в это же время всё ок? Билд 1430 реал

Вот и отличная возможность воспроизведения тормозов у разработчиков появилась!

Теперь нельзя будет сказать, что "торомозов не видим".

Разработчики должны на открытии сессии начать выставлять лимитные заявки и мониторить время исполнения. Увидят тормоза - будут по месту разбираться.

На данный момент ситуация удручающая, к сожалению. 

 

Вопрос к разработчикам.

Установка ордера в аасинхронном режиме 

2016.10.10 10:00:05.148 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 RTS-3.17 at 98850
2016.10.10 10:00:05.154 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 5.00 RTS-3.17 at 98850
2016.10.10 10:00:05.155 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 RTS-3.17 at 98850 placed for execution in 6.904 ms

От кого мы получаем сообщение

2016.10.10 10:00:05.155 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 RTS-3.17 at 98850 placed for execution in 6.904 ms

 От терминала или от сервера?

Биржа подтвердила, что выставила ордер на торги или нет?

Или это сообщение означает, что сервер МТ5 только отправил ордер на биржу? 

(если можно, то поподробнее как с OrderSend)

 


 
Это ответ от биржи, а не от торгового сервера мт5.
 
Renat Fatkhullin:
Это ответ от биржи, а не от торгового сервера мт5.

Понятно.

Будем ждать, пока брокер что-то решит со своей сетью (ПО). 

 

Интересно получается.

Если placed for execution in 6.563 ms - это ответ биржи, то

вероятно accepted - это ответ торгового сервера МТ5

Тогда из этой вызезки лога  

2016.10.10 15:50:02.375 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 HYDR-3.17 at 8056
2016.10.10 15:50:02.375 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 5.00 HYDR-3.17 at 8056
2016.10.10 15:50:02.375 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 HYDR-3.17 at 8056 placed for execution in 6.563 ms
2016.10.10 15:50:02.395 Trades  'xxxxx': modify order #45553946 sell limit 5.00 HYDR-3.17 at 8056 sl: 0 tp: 0 -> 8054, sl: 0 tp: 0
2016.10.10 15:50:02.635 Trades  'xxxxx': cancel order #45553926 sell limit 2.00 GAZR-6.17 at 14937
2016.10.10 15:50:03.029 Trades  'xxxxx': accepted modify order #45553946 sell limit 5.00 HYDR-3.17 at 8056 sl: 0 tp: 0 -> 8054, sl: 0 tp: 0
2016.10.10 15:50:03.029 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #45553926 sell limit 2.00 GAZR-6.17 at 14937
2016.10.10 15:50:03.029 Trades  'xxxxx': modify order #45553946 sell limit 5.00 HYDR-3.17 at 8056 sl: 0 tp: 0 -> 8054, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 632.079 ms

следует, что торговый сервер отвечал:

 2016.10.10 15:50:02.395 Trades  'xxxxx': modify order #45553946 sell limit 5.00 HYDR-3.17 at 8056 sl: 0 tp: 0 -> 8054, sl: 0 tp: 0 МИНУС 

2016.10.10 15:50:03.029 Trades  'xxxxx': accepted modify order #45553946 sell limit 5.00 HYDR-3.17 at 8056 sl: 0 tp: 0 -> 8054, sl: 0 tp: 0

равно 634 ms, тогда биржа выставила ордер за ( -2 ms )??? 

2016.10.10 15:50:03.029 Trades  'xxxxx': modify order #45553946 sell limit 5.00 HYDR-3.17 at 8056 sl: 0 tp: 0 -> 8054, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 632.079 ms

Или я что-то не понимаю или что-то странное с логами ??? 

Помогите разобраться.... 

 
prostotrader:

Помогите разобраться.... 

В терминале показывается локальное время регистрации/получения сигнала на вашем терминале, а не точное время каждого этапа исполнения на удаленной стороне.

В данном случае вы получили все ответы (и подтверждение от МТ5 сервера и подтверждение об установке ордера на бирже) в одно время 029. Так как между вами есть много сетей, то нет никакой гарантии, что любой пакет будет мгновенно доставлен к вам за минимальное время пинга. Небольшой затык в сети или недостаток сетевого канала (например у брокера) приводит к накоплению пакетов и последующей групповой выдачей.

Поэтому нельзя считатать время разных этапов, если есть какие-либо вопросы к сети. В идеальной сети, близко к серверу брокера еще можно полагаться на некие гарантии минимального латенси и считать время промежуточных шагов.


Вариант ответа "у меня сеть идеальная, не жалуюсь" не подходит. Так как тут речь совершенно о других таймингах, недоступных для восприятия человеком в обычных условиях.

