ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 78
Билд 1430
До десятой секунды на открытии из арбитражеров очередь дикая.
На халяву булочку съесть не всегда получается.)
Открытие это
А уже 6 сек прошло....
До десятой секунды на открытии из арбитражеров очередь дикая.
На халяву булочку съесть не всегда получается.)
Ну, а почему сегодня в это же время всё ок? Билд 1430 реал
Дней 10 назад, когда я списывался с брокером о причинах задержек,
я посоветовал им использовать другое ПО, которое напрямую коннектится к Промсерверу биржи (Cgate).
Просто было нужно написать простенький логер, который бы выставлял и удалял отложенные ордера,
засекая временные интервалы.
Тогда бы сразу всё стало ясно в каком звене возникают задержки.
Но пока брокер "работает" над этим вопросом. :(
Вот и отличная возможность воспроизведения тормозов у разработчиков появилась!
Теперь нельзя будет сказать, что "торомозов не видим".
Разработчики должны на открытии сессии начать выставлять лимитные заявки и мониторить время исполнения. Увидят тормоза - будут по месту разбираться.
На данный момент ситуация удручающая, к сожалению.
Вопрос к разработчикам.
Установка ордера в аасинхронном режиме
От кого мы получаем сообщение
От терминала или от сервера?
Биржа подтвердила, что выставила ордер на торги или нет?
Или это сообщение означает, что сервер МТ5 только отправил ордер на биржу?
(если можно, то поподробнее как с OrderSend)
Это ответ от биржи, а не от торгового сервера мт5.
Понятно.
Будем ждать, пока брокер что-то решит со своей сетью (ПО).
Интересно получается.
Если placed for execution in 6.563 ms - это ответ биржи, то
вероятно accepted - это ответ торгового сервера МТ5
Тогда из этой вызезки лога
следует, что торговый сервер отвечал:
2016.10.10 15:50:02.395 Trades 'xxxxx': modify order #45553946 sell limit 5.00 HYDR-3.17 at 8056 sl: 0 tp: 0 -> 8054, sl: 0 tp: 0 МИНУС
2016.10.10 15:50:03.029 Trades 'xxxxx': accepted modify order #45553946 sell limit 5.00 HYDR-3.17 at 8056 sl: 0 tp: 0 -> 8054, sl: 0 tp: 0
равно 634 ms, тогда биржа выставила ордер за ( -2 ms )???
2016.10.10 15:50:03.029 Trades 'xxxxx': modify order #45553946 sell limit 5.00 HYDR-3.17 at 8056 sl: 0 tp: 0 -> 8054, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 632.079 ms
Или я что-то не понимаю или что-то странное с логами ???
Помогите разобраться....
В терминале показывается локальное время регистрации/получения сигнала на вашем терминале, а не точное время каждого этапа исполнения на удаленной стороне.
В данном случае вы получили все ответы (и подтверждение от МТ5 сервера и подтверждение об установке ордера на бирже) в одно время 029. Так как между вами есть много сетей, то нет никакой гарантии, что любой пакет будет мгновенно доставлен к вам за минимальное время пинга. Небольшой затык в сети или недостаток сетевого канала (например у брокера) приводит к накоплению пакетов и последующей групповой выдачей.
Поэтому нельзя считатать время разных этапов, если есть какие-либо вопросы к сети. В идеальной сети, близко к серверу брокера еще можно полагаться на некие гарантии минимального латенси и считать время промежуточных шагов.
Вариант ответа "у меня сеть идеальная, не жалуюсь" не подходит. Так как тут речь совершенно о других таймингах, недоступных для восприятия человеком в обычных условиях.