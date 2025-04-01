ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 48

Dina Paches:

Яха?

/*Шучу. Так-то понимаю, что вы рэп имели в виду. )*/

Имел в виду нечто среднее между 
"В первом варианте на вопрос, «хасл - что такое», можно ответить - это признание, престиж,
 успех, добытый не совсем честным путём, в ущерб качеству."
и
"занимающийся сомнительным делом: грязным бизнесом, наживой за счёт спекуляции, обмана. "

Да просто наконуне коммента посмотрел один очень веселый клип от одной околорыночной конторы.https://www.youtube.com/watch?v=UxABpfBntD8&t=0
После текста "все говорят, что они хаслят, но никто не говорит-как?" - загуглил про"хасл".)) И употребил) Слово не обидное. Метаквоты обидных не достойны. Они молодцы все равно.
  Вообще, стараюсь не употреблять слова, смысл которых мне не до конца понятен, а адекватным людям-так тем более)  Не обращайте внимания) 
  
Ром: 

Уже немного будучи знакомой с вашим стилем общения, даже и мысли не было, что вы всерьёз. Так что, помня о вашей ироничности, в сочетании с беззлобностью, всерьёз, естественно, не восприняла и не воспринимаю (не вас, а фразу). Как и, полагаю, другие, кто уже немного знаком с вашим стилем общения.

Заметила, что давно вас уже не было на форуме и лишь последнее время, видела, вроде стали появляться. Рада была этому.

Dina Paches:

Уже немного будучи знакомой с вашим стилем общения, даже и мысли не было, что вы всерьёз. Так что, помня о вашей ироничности, в сочетании с беззлобностью, всерьёз, естественно, не восприняла и не воспринимаю. Как и, полагаю, другие, кто уж немного знаком с вашим стилем общения.

Заметила, что давно вас уже не было на форуме и лишь последнее время, видела, вроде стали появляться. Рада была этому.

УУ, рад.) Обнимашки)).  Читаю постоянно, просто стараюсь не постить не в тему, особенно когда трезвый. ) Но бывают и исключения, как сейчас.
 
Ром:

Сдержу свою любознательность и не буду спрашивать, с чем связано принятие градусов в четверг.)))

Лан. Пойду далее свои дела доделывать.) Вы только это..., там не увлекайтесь сильно горячительными напитками, пожалуйста.

"Зелёный змий" не для вас "хороший" товарисчь, предполагаю.

P./S.: Чуть подкорректировала. Будучи погружена в свои думки о другом, на автомате как-то, наверное, слишком фамильярно написала сначала.

Dina Paches:

Сдержу свою любознательность и не буду спрашивать, с чем связано принятие градусов в четверг.)))

Лан. Пойду далее свои дела доделывать.) Вы только это..., там не увлекайтесь сильно горячительными напитками, пожалуйста.

"Зелёный змий" не для вас "хороший" товарисчь, предполагаю.

P./S.: Чуть подкорректировала. Будучи погружена в свои думки о другом, на автомате как-то, наверное, слишком фамильярно написала сначала.

 Под исключением имел в виду что не в тему поста пишу сейчас. Топикстартер не одобрит) . А так-все хорошо) Я Вас тоже люблю) 
 

 Ребята, заканчивайте флудить. А то Михайил сейчас быстро вас в чувство приведёт  "простынёй" из ордеров с 300 ms-ми задержками.

 

Уважаемые разработчики!

Когда же Вы дополните и исправите коды возврата

торгового сервера МТ5?

2015.09.21 11:59:21.407 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:21.408 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:21.939 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:21.939 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:24.474 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:24.474 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:27.502 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:27.502 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:30.545 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:30.545 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:33.570 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:33.570 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:43.165 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 11:59:43.165 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 12:46:34.730 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 12:49:24.122 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 12:51:04.139 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 12:57:17.251 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:00:56.279 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:01:00.832 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:01:10.048 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:01:10.057 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:06:05.071 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:06:34.859 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:08:00.072 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:08:09.327 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:08:58.071 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:09:20.063 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:09:20.934 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:09:21.760 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:09:22.419 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:11:02.143 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:11:12.784 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:11:20.266 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:11:23.577 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:11:45.132 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:11:49.419 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:12:03.424 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:12:03.445 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:19:41.189 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:19:41.224 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]
2015.09.21 13:21:51.359 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20845789 sell limit 1.00 RTKM-3.16 at 9768.00000 [Invalid request]

 А в QUIK (ручками) сразу удалился!

Из отчёта терминала:

 

Где этот код возврата??? 

 

P/S Не может быть ответом "Не правильный запрос", ордер-то АКТИВНЫЙ! 

//+------------------------------------------------------------------+
// Remove order                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void COrder::Remove()
{
  if ( ticket > 0 )
  {
    if ( OrderSelect( ticket ) )
    {
      mem_magic = ulong( OrderGetInteger( ORDER_MAGIC ) );
      mem_tick = GetTickCount();
      req_id = 0;
      MqlTradeRequest request = {0};
      MqlTradeResult  result  = {0};
            
      request.action = TRADE_ACTION_REMOVE;
      request.order = ticket;
          
      if ( OrderSendAsync( request, result ) )
      {
        if ( result.retcode == TRADE_RETCODE_PLACED )
        { 
          req_id = result.request_id;
//---          
          switch( order_status )
          {
            case BUY_ORDER:  state = ORD_BUY_DO_CANCEL;
                             break;
                
            case SELL_ORDER: state = ORD_SELL_DO_CANCEL;
                             break;           
          } 
          SetTransCount( true );
        }
      }
      else
      {
        mem_magic = 0;
        mem_tick = 0;
        CheckError( result.retcode, "Remove: Ордер не отослан! Причина: ", order_status, ticket );
      }
    }
    else
    {
      ticket = 0;
      modify_count = 0;
    }
  }
  else
  {
    modify_count = 0;
  }
}
 
Михаил:

Уважаемые разработчики!

Когда же Вы дополните и исправите коды возврата

торгового сервера МТ5?

 

Поддерживаю вопрос!

В связи с тем, что на Московской бирже с незавидной регулярностью проходят сбои, это отражается и на работе советника, а как следствие выливается в реальные штрафы со стороны Биржи.  Со стороны сервера часто приходит код возврата "О", а что за этим стоит в каждый конкретный момент - совсем не понятно. Убедительно прошу сделать расшифровку данного нуля!!!
 

Опять одиночная задержка (AS 5):

2015.09.22 16:20:13.471 Trades  'xxxxx': cancel order #20922618 sell limit 5.00 UCAD-3.16 at 1.3400
2015.09.22 16:20:13.479 Trades  'xxxxx': cancel order #20922618 sell limit 5.00 UCAD-3.16 at 1.3400 placed for execution in 7 ms
2015.09.22 16:20:13.645 Trades  'xxxxx': cancel order #20923563 buy limit 5.00 UCAD-3.16 at 1.3171
2015.09.22 16:20:13.653 Trades  'xxxxx': cancel order #20923563 buy limit 5.00 UCAD-3.16 at 1.3171 placed for execution in 7 ms
2015.09.22 16:20:15.526 Experts expert Forts_trader (Si-12.15,M1) loaded successfully
2015.09.22 16:39:00.335 Trades  'xxxxx': cancel order #20924043 sell limit 1.00 GMKR-3.16 at 110384
2015.09.22 16:39:00.706 Trades  'xxxxx': cancel order #20924043 sell limit 1.00 GMKR-3.16 at 110384 placed for execution in 370 ms
 
Михаил:

Опять одиночная задержка (AS 5):

   Похоже, бесполезно это всё. :((

   Чем-то напоминает разговор слепого с глухим. 

