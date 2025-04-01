ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 103
нет )) вы это определение сами придумали. гугл в помощь
ОК, тогда ошибся в названии, но суть, которую я изложил - правильная.
Путь это будет называться "Придерживание" или как Вам угодно...
Хотя есть 3 определения Фронтраннинг
Второй пункт явно в тему (II. Неэтичная и в некоторых случаях незаконная практика)
Я "руками" не торгую вообще - только роботы, что происходит, Вы видели.
Но я уверен, что в данном случае, это не биржевой "косяк". В конце-концов можно
торговать только лимитниками (т.е по цене, указанной в ордере) на текущих фьючерсах, даже при достаточно
сильном движении Вы должны успевать. Т.е устанавливать в ордере не самую лучшую цену, а на шаг выше или ниже (в зависимости от напраления ордера).
Если успели, то взяли по лучшей, нет - то взяли на шаг хуже, что равносильно "проскальзыванию" на рыночном ордере.
Хм, а в стакане получается хрень - выставляется стоплмит, и не происходит отоваривания... Не пробовал, как Вы говорите программно.
Вы что-то путаете, не может лимитный ордер оставаться в стакане после заливки.
Лимитник должен исполнится по цене не хуже указанной в ордере, и УДАЛИТСЯ автоматически с любым остатком.
Вот пример устаноки лимитного/рыночного ордера
Так я делал так - ставлю в стакан лимитку на покупку под спредом и перетаскиваю её мышкой в сторону лимиток на продажу и бац, она там повисает уже в стоплимитки.
Нельзя поставить в стакан "лимитку", можно установить ОТЛОЖЕННЫЙ ордер.
Я много раз поднимал вопрос об названии ордеров, так меня "закидали помидорами".
Я предлагал называть ордера так, как они называютя самой БИРЖЕЙ, но не тут-то было, ведь
сам МТ5 ввел внеберживые названия ордеров, плюс добавил свои типы.
Ну, естественно, то что сделано в МТ5 - апреоре ПРАВИЛЬНО. :))
Вот типы ордеров на самой Бирже
От названия суть то не меняется.
Очень многое меняется, Вы подразумеваете один тип ордера, я другой.
На основании неразберихи и получаются не правильные выводы...
Да, теперь запутали. Значит я открываю тип 1, потом перетаскиваю этот ордер в стакане и он становится типом которого нет в вашей классификации, ибо где тут BuyStop/SellStop?
Неужели не понятно?
BuyStop/SellStop - выдуманные MQ типы ордеров, которые хранятся на сервере.
Вот как MQ называют ордера
Как бы MQ не называли ордера и не описывали их принцип действия, в конечном счёте, ВСЕ ими названные типы
ордеров приводятся ими же к следующеиу:
Моя классифиуация простая и понятная (вытекает из биржевого названия ордеров)
1. Отложенный ордер (котировочная заявка) - СТОИТ в стакане, пока полностью не исполнится по цене, указанной в ордере, или пользователь сам не снимет ордер.
2. Рыночный ордер (встречная заявка) - исполняется сразу же с доступным в данный момент объёмом по любой цене
3. Лимитный ордер (встречная заявка) - исполняется сразу же (как рыночный), но только по цене, не хуже, указанной в ордере (поэтому ЛИМИТНЫЙ)
3а. FOK ордер (заявка Fill-or-Kill) - расновидность рыночного (лимитного) ордера, но с условием наличия на рынке объёма, указанного в ордере.
BuyStop/SellStop - выдуманные MQ типы ордеров, которые хранятся на сервере.
не выдуманный, а производный, который сводится к рыночному. и придуманный задолго до MQ.
по типам ордеров MQ отложенный ордер это не всегда лимитка, а по приведенному вами на бирже всегда лимитка.
вообще не вижу смысла спорить из-за таких мелочей. тем более у другой биржи могут быть дополнительные типы ордеров