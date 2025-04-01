ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 113
В подтексте речь шла о логе сервера
В логах сервера, скорее всего, время сервера.
Они могли иметь в виду "торговый лог", т.е. список сделок (на нашем языке — историю счета). Тогда действительно нужно ждать обновления, чтобы там было видно время с мс.
Нет, я спрашивал про лог, что мне дали, почему он расходится с данными из истории счета по времени, и заодно обратил их внимание, что в истории не указываются миллисекунды.
Видимо "Горбатого могила исправит"...
Добавлено
Ассинхронная отправка ордера
Вот как, такое возможно? Почему?
Вот как, такое возможно? Почему?
Cудя по тикетам вы на демо тестируете, а лимитники там работают очень странно.
Лучше используйте демо от брокеров, они работают с двихком биржи и там лимитники исполняются в окружении, похожем на настоящее.
Демо от метаквотес может не исполнять лимитник, даже когда в стакане он уже глубоко "в деньгах"
Если хотите тестировать на бирже, то только реал счёт, никаких демо. Демо на бирже - это просто игровой контур, мало что имеющий общего с реальным торговым сервером.
Если хотите тестировать на бирже, то только реал счёт, никаких демо. Демо на бирже - это просто игровой контур, мало что имеющий общего с реальным торговым сервером.
Запускать только что написанного робота на настоящих деньгах?
Проверить правильность обработки исполнения лимитников на биржевом демо вполне можно. На демо метаквотес можно проверять только установку/перемещение/снятие.
Насчет мало/много общего с реальным спорить бесполезно. Для тестирования использовать биржевое демо целесообразно. Естественно, даже после такого тестирования при запуске на реале нужно держать руку на пульсе и быть готовым к ситуациям, которые на демо не происходят.
Демо-контур на бирже не имеет ничего общего с реалом:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как подключиться к демо MOEX
Renat Fatkhullin, 2016.10.21 22:08
Написано же, что реальные.
Демо контур биржи никакого отношения к рынку не имеет - это отладочный полигон исключительно для интеграторов и для тестирования шлюзов.
...Лучше используйте демо от брокеров...
Спасибо, это брокер "Открытие". На снимке текущая цена 63883, рыночная позиция открыта на предыдущем (первом) баре, по цене 64942. По какой причине это могло произойти?
Спасибо, это брокер "Открытие". На снимке текущая цена 63883, рыночная позиция открыта на предыдущем (первом) баре, по цене 64942. По какой причине это могло произойти?
А почему баланс в долларах? У Российских брокеров такого не наблюдал.