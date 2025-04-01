ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 113

Aleksey Vyazmikin:

В подтексте речь шла о логе сервера


В логах сервера, скорее всего, время сервера.

Они могли иметь в виду "торговый лог", т.е. список сделок (на нашем языке — историю счета). Тогда действительно нужно ждать обновления, чтобы там было видно время с мс.

 
Andrey Khatimlianskii:

Нет, я спрашивал про лог, что мне дали, почему он расходится с данными из истории счета по времени, и заодно обратил их внимание, что в истории не указываются миллисекунды.

 

Видимо "Горбатого могила исправит"...

Терминал:
2018.06.22 10:00:06.256 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 MIX-12.18 at 226925
2018.06.22 10:00:06.269 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 MIX-12.18 at 226925
2018.06.22 10:00:06.286 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 MIX-12.18 at 226925 placed for execution in 30.419 ms

Советник:
2018.06.22 10:00:07.270 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:08.284 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:09.298 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:10.312 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:11.326 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:12.340 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:13.354 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:14.368 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:15.382 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:16.396 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:17.409 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:18.423 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:19.437 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:20.451 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:21.465 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:22.479 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:23.494 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:24.508 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:25.522 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:26.536 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:27.550 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:28.564 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:29.578 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:30.592 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:31.606 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:32.620 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Состояние Sell ордера не определено. Билет = 90053301

Терминал:
2018.06.22 10:00:32.857 Trades  'xxxxx': cancel order #90053301 sell limit 1.00 MIX-12.18 at 226925

Советник:
2018.06.22 10:00:34.133 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Sell ордер в процессе удаления. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:35.162 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Sell ордер в процессе удаления. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:36.176 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Sell ордер в процессе удаления. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:37.190 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Sell ордер в процессе удаления. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:38.204 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Sell ордер в процессе удаления. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:39.218 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Sell ордер в процессе удаления. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:40.233 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Sell ордер в процессе удаления. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:41.247 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Sell ордер в процессе удаления. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:42.261 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Sell ордер в процессе удаления. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:43.275 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Sell ордер в процессе удаления. Билет = 90053301
2018.06.22 10:00:44.289 Forts_trader (MIX-9.18,M1)      ProcessOrders: Sell ордер в процессе удаления. Билет = 90053301

Терминал:
2018.06.22 10:00:44.530 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #90053301 sell limit 1.00 MIX-12.18 at 226925
2018.06.22 10:00:44.535 Trades  'xxxxx': cancel order #90053301 sell limit 1.00 MIX-12.18 at 226925 placed for execution in 11679.713 ms

Добавлено

Ассинхронная отправка ордера

 

Вот как, такое возможно? Почему? 

BLL

 
Cудя по тикетам вы на демо тестируете, а лимитники там работают очень странно.

Лучше используйте демо от брокеров, они работают с двихком биржи и там лимитники исполняются в окружении, похожем на настоящее.

Демо от метаквотес может не исполнять лимитник, даже когда в стакане он уже глубоко "в деньгах"

 
Если хотите тестировать на бирже, то только реал счёт, никаких демо. Демо на бирже - это просто игровой контур, мало что имеющий общего с реальным торговым сервером.

 
Запускать только что написанного робота на настоящих деньгах?

Проверить правильность обработки исполнения лимитников на биржевом демо вполне можно. На демо метаквотес можно проверять только установку/перемещение/снятие.

Насчет мало/много общего с реальным спорить бесполезно. Для тестирования использовать биржевое демо целесообразно. Естественно, даже после такого тестирования при запуске на реале нужно держать руку на пульсе и быть готовым к ситуациям, которые на демо не происходят.

 
Демо-контур на бирже не имеет ничего общего с реалом:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как подключиться к демо MOEX

Renat Fatkhullin, 2016.10.21 22:08

Написано же, что реальные.

Демо контур биржи никакого отношения к рынку не имеет - это отладочный полигон исключительно для интеграторов и для тестирования шлюзов.


 
Спасибо, это брокер "Открытие". На снимке текущая цена 63883, рыночная позиция открыта на предыдущем (первом) баре, по цене 64942. По какой причине это могло произойти?

 
А почему баланс в долларах? У Российских брокеров такого не наблюдал.

