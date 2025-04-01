ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 160
"Враг" побежден!
Вопрос вероятно в конденсаторе копеечном был, который потерял ёмкость....
Заменил свой Zyxel на Kinetic Ultra и...
Все тоже саиое!
Терминал все-таки !!!
У кого-нибудь осталась версия 3550?
Не в терминале
модем и кабель можно было не менять, а замерить в speedtest.net скорость, сайт сам определит провайдера и найдет ближайшие сервера оператора, там и сравнить пинг
это помогает когда есть сомнения что у вас оборудование в доме тупит, ну или сам комп
например я точно знаю, что до моего оператора должен быть пинг 1мси не плохо бы знать рабочие ip серверов биржи: через команду ping можно будет проверить коннект
Пошел к соседу, у него GPON, со своим компом.
У него все работает нормально.
Следовательно "заглючил" общеподъездный модем.
Позвонил в поддержку Ростелеком и получил ответ:
"У нес в регламенте нет определения каким должен быть пинг".
Попросил соединить в технарем, который разбирается в настройках своих роутеров.
Объяснил проблему, сказал, что дефект плавающий и попросил заменить модем.
Ответил, что подумают (но думаю, что не заменят)
Speedtest.net показывает пинг 2 мс, при скорости приема и передачи 94-95 Мб/сек.
Так что с их точки зрения все ок, хотя я сижу на этом модеме уже 10 лет (не менялся модем).
До дома оптоволокно.
Можно было бы посмотреть, как именно ходят пакеты при низкой задержке и при высокой.
Я бы использовал traceroute -T -p443 <host>, но в винде такого нет (по крайней мере, раньше не было), там есть только tracert, но он трассирует пингами, а не TCP SYN'ами, а маршруты для TCP и ICMP, в принципе, могут и отличаться.
Ссылку кинул в личку.
Спасибо, не в терминале дело