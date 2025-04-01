ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 160

"Враг" побежден!


 
"Враг" побежден!


Вопрос вероятно в конденсаторе копеечном был, который потерял ёмкость....

 

Да нет, похоже все же дело в терминале

С утра поработал нормально, а сейчас опять



Добавлено

Еще может быть проблема в роутере (но провода менял)

Только не понятно почему с 9-00 до 17-00 все работало нормально

 
Заменил свой Zyxel на Kinetic Ultra и...

Все тоже саиое!

Терминал все-таки !!!

У кого-нибудь осталась версия 3550?

 
Не в терминале

 
модем и кабель можно было не менять, а замерить в speedtest.net скорость, сайт сам определит провайдера и найдет ближайшие сервера оператора, там и сравнить пинг

это помогает когда есть сомнения что у вас оборудование в доме тупит, ну или сам комп

например я точно знаю, что до моего оператора должен быть пинг 1мс

и не плохо бы знать рабочие ip серверов биржи:  через команду ping можно будет проверить коннект
 

Пошел к соседу, у него GPON, со своим компом.

У него все работает нормально.

Следовательно "заглючил" общеподъездный модем.

Позвонил в поддержку Ростелеком и получил ответ:

"У нес в регламенте нет определения каким должен быть пинг".

Попросил соединить в технарем, который разбирается в настройках своих роутеров.

Объяснил проблему, сказал, что дефект плавающий и попросил заменить модем.

Ответил, что подумают (но думаю, что не заменят)

Speedtest.net показывает пинг 2 мс, при скорости приема и передачи 94-95 Мб/сек.


Так что с их точки зрения все ок, хотя я сижу на этом модеме уже 10 лет (не менялся модем).

До дома оптоволокно.

 

Можно было бы посмотреть, как именно ходят пакеты при низкой задержке и при высокой.

Я бы использовал traceroute -T -p443 <host>, но в винде такого нет (по крайней мере, раньше не было), там есть только tracert, но он трассирует пингами, а не TCP SYN'ами, а маршруты для TCP и ICMP, в принципе, могут и отличаться.

 
Ссылку кинул в личку.

 
Спасибо, не в терминале дело

