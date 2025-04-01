ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 127

Vladimir Karputov:

Ситуация такая. У меня счет в брокере открытие (Forts) , сигнал я получаю от человека торгующего у брокера открытие на Forts. Часть сделок проходит, часть выдает такую ошибку.Вот эти сделки прошли .

Если он ими торгует , значит и у меня они должны быть , Брокер один, рынок один.

Хотя бы понять , проблема в терминале или у брокера?

 
Mitrich_D:

Если он ими торгует , значит и у меня они должны быть , Брокер один, рынок один.

Хотя бы понять , проблема в терминале или у брокера?

Возможно эти фьючерсы у вас не добавлены в "обзор рынка"

 
Mitrich_D:


Чтобы понять сначала точно отвечайте на поставленный вопрос:

Ilya Baranov:

Возможно эти фьючерсы у вас не добавлены в "обзор рынка"


Вот - все включено - все добавлено

 
Проблема у брокера. Они почему то решили для автокопирования открыть всего несколько инструментов.
 
Проблема у брокера. Они почему то решили для автокопирования открыть всего несколько инструментов.

А теперь открыли все?

 
Aleksey Vyazmikin:

А теперь открыли все?

Нет - по требованию ЦБ РФ некоторые инструменты с низкой ликвидностью запрещены к использованию в копитрейдинге.Типа Роснефти и магнита.
 
Нет - по требованию ЦБ РФ некоторые инструменты с низкой ликвидностью запрещены к использованию в копитрейдинге

Любопытно, а перечень они таких инструментов дали? На какой закон ссылаются?

 
Aleksey Vyazmikin:

Любопытно, а перечень они таких инструментов дали? На какой закон ссылаются?

Дадут провайдеру сигнала. Он с ними рулился.
 
В БКС они тоже закрыты - проверяли
