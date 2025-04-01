ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 127
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Внимание вопрос: так на Вашем торговом счёте (куда копируются сделки с сигнала) есть или нет символs "ROSN-3.19", "VTBR-3.19" и "MTSI-3.19Ситуация така.
Ситуация такая. У меня счет в брокере открытие (Forts) , сигнал я получаю от человека торгующего у брокера открытие на Forts. Часть сделок проходит, часть выдает такую ошибку.Вот эти сделки прошли .
Если он ими торгует , значит и у меня они должны быть , Брокер один, рынок один.
Хотя бы понять , проблема в терминале или у брокера?
Ситуация такая. У меня счет в брокере открытие (Forts) , сигнал я получаю от человека торгующего у брокера открытие на Forts. Часть сделок проходит, часть выдает такую ошибку.Вот эти сделки прошли .
Если он ими торгует , значит и у меня они должны быть , Брокер один, рынок один.
Хотя бы понять , проблема в терминале или у брокера?
Возможно эти фьючерсы у вас не добавлены в "обзор рынка"
Чтобы понять сначала точно отвечайте на поставленный вопрос:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ФОРТС. Вопросы по исполнению
Vladimir Karputov, 2019.02.27 06:08
Внимание вопрос: так на Вашем торговом счёте (куда копируются сделки с сигнала) есть или нет символs "ROSN-3.19", "VTBR-3.19" и "MTSI-3.19"?
Возможно эти фьючерсы у вас не добавлены в "обзор рынка"
Вот - все включено - все добавлено
Проблема у брокера. Они почему то решили для автокопирования открыть всего несколько инструментов.
А теперь открыли все?
А теперь открыли все?
Нет - по требованию ЦБ РФ некоторые инструменты с низкой ликвидностью запрещены к использованию в копитрейдинге
Любопытно, а перечень они таких инструментов дали? На какой закон ссылаются?
Любопытно, а перечень они таких инструментов дали? На какой закон ссылаются?