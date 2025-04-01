ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 37
А ещё проще в функции MarketBookGet()
возвращать время снэпшота:
Возвращаемые значения:
"0" - стакан не получен
Не "0" - время снэпшота стакана
И все довольны и НИКАКИХ лишних проверок!
Всё верно. По этому, для определения режимов торговли терминал и напичкан различными флагамиif(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
Alert("Проверьте в настройках терминала разрешение на автоматическую торговлю!");
else
{
if(!MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED))
Alert("Автоматическая торговля запрещена в свойствах программы для ",__FILE__);
}if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT))
Alert("Автоматическая торговля запрещена для счета ",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN),
" на стороне торгового сервера");if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
Comment("Торговля запрещена для счета ",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN),
".\n Возможно, подключение к торговому счету произведено по инвест паролю.",
"\n Проверьте журнал терминала, есть ли там такая запись:",
"\n\'",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN),"\': trading has been disabled - investor mode.");
и лично для инструментов:
ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE
Идентификатор
Описание
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
Торговля по символу запрещена
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
Разрешены только покупки
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
Разрешены только продажи
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
Разрешены только операции закрытия позиций
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
Нет ограничений на торговые операции
где, кстати, не хватает SYMBOL_TRADE_MODE_CANCELONLY, который возможен на ФОРТСе в перерывах.
Но этого оказывается мало - ещё нужен бубен, пляска и портянка кода с проверкой обновились ли котировки с прошлой сессии!
Очень продуктивно!..
Открытие. На субсчете торгует советник. До сегодняшнего дня все было ок, но сегодня происходит такая тема - судя по логу в журнале, заявки отправляются на сервер, но на биржу не уходят. Руками сделки открываются. Автоторговля естественно разрешена. Кто-нить знает в чем дело?
Проблема может быть в коде советника.
P/S Прикольно будет если не в коде :)
Выложите здесь исходный код, как Вы устанавливаете ордер (нажав кнопку SRC)
Проблему установил - в размере лота. Скорее всего на стороне брокера какие-то мутки с расчетом ГО, т.к. имеется несколько субсчетов. Хотя средств достаточнр для открытия 2 контрактов Си, еще немного остается. Но позу открывает только на 1. На 2 появляется эта лажа со скрина, а при попытке открыть 3 в логе пишется закономерное No money.
Понятно, сегодня, 7 сентября, изменились ГО
http://moex.com/n10706/?nt=0
Aytugan Khafizov:
После моего ответа в Открытие на указание возможных проблем, они в пятницу обещали новый Access Server развернуть. По непонятным мне причинам это у них может быть сделано не раньше вторника этой недели. Ждем...
Позвонил в Открытие, напомнил - обещали в среду сделать.
Ничего в Открывашке не сделали: