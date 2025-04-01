ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И начальная и конечная дата должна устанавливаться с осознанием погрешностей и с обязательным запасом. То есть минус N сек и плюс N сек как минимум.
TimeTradeServer() - это не рилтайм точное время, а обновляется исключительно по ценовым тикам, приходящим в обзор рынка.
Если у вас в выборке истории вдруг нет данных, значит 99% что ошибка в границах запроса.
Странно, а в справке написано, что TimeTradeServer - Возвращает расчетное текущее время торгового сервера.
а вот TimeCurrent() - Возвращает последнее известное время сервера, время прихода последней котировки по одному из выбранных в "Обзоре рынка" символов.
Наконец-то Открытие выложило на Демо (серверную часть 1060)
Ренат, хочу поздравить Вас и Вашу команду с хорошей работой.
Если реал будет так же работать как на Демо, то это большой прогресс!
А удалось исправить непонятную одиночную задержку?
Извините, что "мучаю" Вас, но главное - результат!
Да, удалось в большей степени в новом билде, который выйдет в эту пятницу.
Работы по оптимизации все еще продолжаются. Теперь бьемся за микросекунды.
Да, удалось в большей степени в новом билде, который выйдет в эту пятницу.
Работы по оптимизации все еще продолжаются. Теперь бьемся за микросекунды.
Приятно слышать (мкс) - "бальзам на душу" :)
Удачи!
Добрый день, Ренат!
В сервисдексе, уже давно (вышло 2 новых билда), "лежит" моя кляуза,
по поводу удаления Глобальных переменных терминала.
Этот баг, так и не поправили.
Сервисдеск не отвечает.
Не подскажите, когда планируется исправить эту ошибку?
Добрый день, Ренат!
Вы сказали, что в 1085 билде пофиксили ошибку "одиночной" задержки.
Но на скрине видно, что нет.
P/S Может быть, Вы подумаете о введении функции ServerInfoInteger( SERVER_BUILD ) ?
Ведь это же не секретная информация.
Добрый день, Ренат!
Вы сказали, что в 1085 билде пофиксили ошибку "одиночной" задержки.
Но на скрине видно, что нет.
Build 1085 - это на Вашем компьютере. А какая версия серверной части стоит у торговой организации, Вы узнали? Или не разобравшись, кидаетесь в бой?
Я не кидаюсь в бой, уважаемый, просто спрашиваю....
P/S А если бы не спрашивал, то так мы все и сидели с задержками 300 мс - против теперешних 8 мс
Я не кидаюсь в бой, уважаемый, просто спрашиваю....
P/S А если бы не спрашивал, то так мы все и сидели с задержками 300 мс - против теперешних 8 мс
Дело в том, что реальный сервер у них на текущий день все еще 1035, а демо перешел на 1060. Все улучшения по латенси зависят от серверной инфраструктуры, а не от клиентского терминала.
Подождите версии 1085 на реале - увидите потрясающие улучшения.
Дело в том, что реальный сервер у них на текущий день все еще 1035, а демо перешел на 1060. Все улучшения по латенси зависят от серверной инфраструктуры, а не от клиентского терминала.
Подождите версии 1085 на реале - увидите потрясающие улучшения.