Renat:

И начальная и конечная дата должна устанавливаться с осознанием погрешностей и с обязательным запасом. То есть минус N сек и плюс N сек как минимум.

TimeTradeServer() - это не рилтайм точное время, а обновляется исключительно по ценовым тикам, приходящим в обзор рынка.


Если у вас в выборке истории вдруг нет данных, значит 99% что ошибка в границах запроса.

Странно, а в справке написано, что TimeTradeServerВозвращает расчетное текущее время торгового сервера.

а вот TimeCurrent() -  Возвращает последнее известное время сервера, время прихода последней котировки по одному из выбранных в "Обзоре рынка" символов.

 

Наконец-то Открытие выложило на Демо (серверную часть 1060)

Ренат, хочу поздравить Вас и Вашу команду с хорошей работой.

Если реал будет так же работать как на Демо, то это большой прогресс!

А удалось исправить непонятную одиночную задержку?

Извините, что "мучаю" Вас, но главное - результат!

 

Да, удалось в большей степени в новом билде, который выйдет в эту пятницу.

Работы по оптимизации все еще продолжаются. Теперь бьемся за микросекунды.

 
Приятно слышать (мкс) - "бальзам на душу" :)

Удачи!

 

Добрый день, Ренат!

В сервисдексе, уже давно (вышло 2 новых билда), "лежит" моя кляуза,

по поводу удаления Глобальных переменных терминала.

Этот баг, так и не поправили.

Сервисдеск не отвечает.

Не подскажите, когда планируется исправить эту ошибку? 

 

Добрый день, Ренат!

Вы сказали, что в 1085 билде пофиксили ошибку "одиночной" задержки.

Но на скрине видно, что нет.

 

 

P/S Может быть, Вы подумаете о введении функции ServerInfoInteger( SERVER_BUILD ) ?

Ведь это же не секретная информация. 

 
Build 1085 - это на Вашем компьютере. А какая версия серверной части стоит у торговой организации, Вы узнали? Или не разобравшись, кидаетесь в бой?
 
Я не кидаюсь в бой, уважаемый, просто спрашиваю....

P/S А если бы не спрашивал, то так мы все и сидели с задержками 300 мс - против теперешних 8 мс 

 
Mikalas:

Я не кидаюсь в бой, уважаемый, просто спрашиваю....

P/S А если бы не спрашивал, то так мы все и сидели с задержками 300 мс - против теперешних 8 мс 

Дело в том, что реальный сервер у них на текущий день все еще 1035, а демо перешел на 1060. Все улучшения по латенси зависят от серверной инфраструктуры, а не от клиентского терминала.

Подождите версии 1085 на реале - увидите потрясающие улучшения.

 
Renat:

Дело в том, что реальный сервер у них на текущий день все еще 1035, а демо перешел на 1060. Все улучшения по латенси зависят от серверной инфраструктуры, а не от клиентского терминала.

Подождите версии 1085 на реале - увидите потрясающие улучшения.

Большое спасибо!
