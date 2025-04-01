ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 107
Беда в том, что все доказательства могут быть только со стороны брокера или со стороны биржи, т.е. получить их я не смогу. Поэтому пока продолжу разбираться в данной ситуации.
Получил ответ от брокера
"
Добрый день, Алексей Вячеславович! Ответ от разработчиков -
Похоже на сетевые задержки на стороне клиента, вот как проходило исполнение на стороне торгового сервера:
"
Как я понимаю из лога:
1. Время исполнение примерно одинаковое
2. Информация об исполнении пришла от сервера и была обработана программой с задержкой в 3 секунды
Ссылка на задержку с моей стороны в 3 секунды - звучит весьма странно, так как интернет у меня достаточно хороший до роутера на проводе, канал не был перегружен. Компьютерные ядра не были загружены на 100%, но, возможно часть ядер была загружена на 100%.
Тогда получается:
1. Разработчики не обеспечили надлежащее управление приоритетами задачь (потоками), которые должны в первую очередь рассчитываться ЦП, а само ядро MT5 могло бы всегда принудительно занимать наименее загруженное ядро процессора. А при загрузке 100% уменьшать приоритет выполнения для расчета для индикаторов и другого пользовательского кода.
2. Логам MT5 нельзя верить.
Да, сейчас, вообще никому нельзя верить.
Наказание за содеянное, в России, никогда не было соизмеримо.
Можно украсть коробок спичек и сесть на 3-и года, но если ты воруешь спички вагонами,
то тебе ничего не будет!
По Вашим логам МТ5:
а это
просто расшифровка сделок
Добавлено
Из логов СЕРВЕРА видно, что в ядре биржи все исполнилось мгновенно, задерски в 3-4 мс, это задержки от брокера до ядра биржи, т.к сделки в Плаза 2 идут отдельным потоком,
который получается сервером не реал-тайм, а "срезами".
Короче, нужно трясти броера и разработчиков.
"Сетевые задержки" не у нас с Вами, а у них!
Добавлено
Каждое утро (да м днем бывает) по нескольку секунд не исполняется команда
Добавлено
Каждое утро (да м днем бывает) по нескольку секунд не исполняется команда
Меня вот что ещё интересует, где какое время указано - у меня в терминале в логе это моё время компьютера, а у них время сервера MT5?
Просто у меня синхронизация времени стоит - каждые 10 минут соответствующим сервером (ntp2.stratum2.ru), батарейку а материнке менял, т.е. время должно быть точным. А на экране часто вижу, что время по моим часам уже вышло, а бар продолжает елозить - вот что это такое? У биржи время какое то левое?
Я не знаю как MQ реализовали синхронизацию времени сервера МТ5 со временем Биржи.
Но так как мы торгуем на бмрже, следовательно не важно какое время у Вашего компьютера или сервера МТ5, важно какое Биржевое время!
Синхрогизация должна осуществляться по Биржевому времени.
Т.е TimeCurrent() - НЕ ТОЧНОЕ время
TimeTradeServer(cur_time); //Возвращает расчетное текущее время торгового сервера.
TimeTradeServer - не точное время
Дело в том, что с прошлого года Биржа транслирует ВСЮ необходимую для биржевой торговли информацию,
вплоть до некоторых вычислений.
В спецификации протокола Плаза 2 написано
heartbeat - Служебная таблица cерверных часов
А здесь, для чего эта таблица нужна
Изначально МТ5 "сидел" на Плаза 2 p2gate, который "умер" и MQ понадобилось
быстро переписать сервер на CGate, а коль скоро уже написано и работает, то зачем напрягаться-то?
Добавлять-исправлять что-то.
Добавлено
Проблема с задержками - результат серьёзного недочета.
Терминал не может в 1 сек. отослать более 60 транзакций (т.е 2 логина Плаза 2)
Путем нехитрых вычислений можно определить какая "скорострельность" должна быть у брокера, который
поддкрливает сервера МТ5 и шлюз.
А по факту что происходит? Может у биржи есть сервер для синхронизации времени ПК пользователей?
Я добавил инфу в свой предыдущий пост.
Меня вот что ещё интересует, где какое время указано - у меня в терминале в логе это моё время компьютера, а у них время сервера MT5?
Что выдает этот скрипт?
2018.04.26 16:59:58.686 Test_sr (Si Splice,M15) arrK=0.2021591274299704Что это такое?
2018.04.26 16:59:58.686 Test_sr (Si Splice,M15) arrK=0.2021591274299704Что это такое?
Не знаю, это не имеет отношения к скрипту, что выше. Покажите, что он выдает на торговом счете, где возникла проблема.