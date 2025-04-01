ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Михал, по вопросам исполнения необходимо разбираться вместе с брокером "Открытие", мы свяжемся с ними в ближайшее время.
Также прошу мне прислать лог терминала за 26 августа в личку или в сервисдеск.
Михал, по вопросам исполнения необходимо разбираться вместе с брокером "Открытие", мы свяжемся с ними в ближайшее время.
Также прошу мне прислать лог терминала за 26 августа в личку или в сервисдеск.
Хорошо, но после 23-50 пришлю в сервисдеск и Вам.
P/S прикольно. Вы собираетесь разбираться с брокером, а Михаил Батуров, ранее пообещал
разобраться с Вами :) Когда же Вы состыкуетесь?
А вот, как я и предполагал, пошло попадание на деньги:
Был отдан приказ на покупку 16 BR-11.15 по РЫНКУ (exchange buy 16.00 BR-11.15 at market),
МТ5 исполнил 4 заявки, а 12 просто "выкинул" куда-то!!!
Хорошо, что заметил через 2 минуты.
Попал на 210 пунктов по BRENT х 12 контрактов х 6,91372 = 16675,89 руб. !
То, что ликвидность в стакане была, подтверждает лог моего приятеля,
который купил 4 BR-11.15 через 257 мс. после того, как сервак МТ5 "не захотел" исполнять мой приказ:
Михал, по вопросам исполнения необходимо разбираться вместе с брокером "Открытие", мы свяжемся с ними в ближайшее время.
Также прошу мне прислать лог терминала за 26 августа в личку или в сервисдеск.
Переслал в сервисдеск и Вам в личку.
Ошибки, MetaTrader 5 MQL5, Открыта, Начата: 2015.08.06 13:09, #1276321
P/S прикольно. Вы собираетесь разбираться с брокером, а Михаил Батуров, ранее пообещал
разобраться с Вами :) Когда же Вы состыкуетесь?
уже состыковались :)
пришлите еще пожалуйста логи терминала за 25е августа
Отпишитесь, пожалуйста, здесь потом о причинах неправильной работы.. (или в личку)
Исходя из того, что более года всё работало нормально
может быть только две причины:
1. Разработчики около месяца назад внесли в сервак какое-то изменение, которое так сказалось на его работе.
2. Техумники Открывашки "накрутили" настройки серверной части так, что он почти не работает.
Но у меня есть ещё одно очень сильное подозрение, что сама локальная сеть брокера не в порядке,
потому что когда я тестировал их виртуальную машину, возникали ничем не объяснимые задержки...
Исходя из того, что более года всё работало нормально
может быть только две причины:
1. Разработчики около месяца назад внесли в сервак какое-то изменение, которое так сказалось на его работе.
2. Техумники Открывашки "накрутили" настройки серверной части так, что он почти не работает.
Но у меня есть ещё одно очень сильное подозрение, что сама локальная сеть брокера не в порядке,
потому что когда я тестировал их виртуальную машину, возникали ни чем не объяснимые задержки...
У меня тоже такие подозрения