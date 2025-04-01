ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 31

Новый комментарий
 
До недавнего времени, целый ГОД всё работало без проблем (за исключением одиночных задержек приблизительно 1-2 раза в два месяца)!
 

Михал, по вопросам исполнения необходимо разбираться вместе с брокером "Открытие", мы свяжемся с ними в ближайшее время.

Также прошу мне прислать лог терминала за 26 августа в личку или в сервисдеск. 

 
Aytugan Khafizov:

Михал, по вопросам исполнения необходимо разбираться вместе с брокером "Открытие", мы свяжемся с ними в ближайшее время.

Также прошу мне прислать лог терминала за 26 августа в личку или в сервисдеск. 

Хорошо, но после 23-50 пришлю в сервисдеск и Вам.

 

P/S прикольно. Вы собираетесь разбираться с брокером, а Михаил Батуров, ранее пообещал

разобраться с Вами :)  Когда же Вы состыкуетесь?

 

А вот, как я и предполагал, пошло попадание на деньги:

2015.08.26 20:05:07.962 Trades  'ххххх': exchange buy 16.00 BR-11.15 at market
2015.08.26 20:05:07.973 Trades  'ххххх': exchange buy 16.00 BR-11.15 at market placed for execution in 11 ms
2015.08.26 20:05:07.988 Trades  'ххххх': deal #15683255 buy 1.00 BR-11.15 at 46.00 done (based on order #19291276)
2015.08.26 20:05:07.988 Trades  'ххххх': deal #15683256 buy 1.00 BR-11.15 at 47.00 done (based on order #19291276)
2015.08.26 20:05:07.991 Trades  'ххххх': deal #15683257 buy 2.00 BR-11.15 at 47.00 done (based on order #19291276)
2015.08.26 20:07:12.859 Experts expert Forts_trader (BR-11.15,H1) removed
2015.08.26 20:07:17.140 Experts expert Forts_trader (BR-11.15,H1) loaded successfully
2015.08.26 20:07:27.727 Trades  'ххххх': exchange buy 12.00 BR-11.15 at market
2015.08.26 20:07:27.739 Trades  'ххххх': exchange buy 12.00 BR-11.15 at market placed for execution in 11 ms
2015.08.26 20:07:27.747 Trades  'ххххх': deal #15683363 buy 12.00 BR-11.15 at 44.90 done (based on order #19291372)

 Был отдан приказ на покупку 16 BR-11.15 по РЫНКУ (exchange buy 16.00 BR-11.15 at market),

МТ5 исполнил 4 заявки, а 12 просто "выкинул" куда-то!!!

Хорошо, что заметил через 2 минуты.

Попал на 210 пунктов по BRENT х 12 контрактов х 6,91372 = 16675,89 руб. 

То, что ликвидность в стакане была, подтверждает лог моего приятеля,

который купил 4 BR-11.15 через 257 мс. после того, как сервак МТ5 "не захотел" исполнять мой приказ:

JE      0       20:05:08.248    Trades  'ххххх': exchange buy 2.00 BR-11.15 at market
KN      0       20:05:08.258    Trades  'ххххх': exchange buy 2.00 BR-11.15 at market placed for execution in 10 ms
CI      0       20:05:08.272    Trades  'ххххх': deal #15683254 buy 2.00 BR-11.15 at 45.01 done (based on order #19291275)
FK      0       20:05:09.029    Trades  'ххххх': exchange buy 2.00 BR-11.15 at market
OD      0       20:05:09.039    Trades  'ххххх': exchange buy 2.00 BR-11.15 at market placed for execution in 10 ms
FS      0       20:05:09.053    Trades  'ххххх': deal #15683259 buy 2.00 BR-11.15 at 45.02 done (based on order #19291278)
 
Aytugan Khafizov:

Михал, по вопросам исполнения необходимо разбираться вместе с брокером "Открытие", мы свяжемся с ними в ближайшее время.

Также прошу мне прислать лог терминала за 26 августа в личку или в сервисдеск. 

Переслал в сервисдеск и Вам в личку.

Огромные задержки, при исполнении приказов

Ошибки, MetaTrader 5 MQL5, Открыта, Начата: 2015.08.06 13:09, #1276321  

 
Михаил:

 

P/S прикольно. Вы собираетесь разбираться с брокером, а Михаил Батуров, ранее пообещал

разобраться с Вами :)  Когда же Вы состыкуетесь?

уже состыковались :)

пришлите еще пожалуйста логи терминала за 25е августа 

 
Отпишитесь, пожалуйста, здесь потом о причинах неправильной работы.. (или в личку)
 
Ilnur Khasanov:
Отпишитесь, пожалуйста, здесь потом о причинах неправильной работы.. (или в личку)

Исходя из того, что более года всё работало нормально

может быть только две причины:

1. Разработчики около месяца назад внесли в сервак какое-то изменение, которое так сказалось на его работе.

2. Техумники Открывашки "накрутили" настройки серверной части так, что он почти не работает.

 

Но у меня есть ещё одно очень сильное подозрение, что сама локальная сеть брокера не в порядке,

потому что когда я тестировал их виртуальную  машину, возникали ничем не объяснимые задержки...

 
Михаил:

Исходя из того, что более года всё работало нормально

может быть только две причины:

1. Разработчики около месяца назад внесли в сервак какое-то изменение, которое так сказалось на его работе.

2. Техумники Открывашки "накрутили" настройки серверной части так, что он почти не работает.

 

Но у меня есть ещё одно очень сильное подозрение, что сама локальная сеть брокера не в порядке,

потому что когда я тестировал их виртуальную  машину, возникали ни чем не объяснимые задержки...

У меня тоже такие подозрения
 
Ilnur Khasanov:
У меня тоже такие подозрения
А что такое у Вас со временем?
1...242526272829303132333435363738...177
Новый комментарий