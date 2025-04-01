ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не могу закрыть позициюЕсли завтра позиция не выйдет в плюс, то придется писать претензию. Служба поддержки не работает в вечернее время - автоответчик предложил писать на мыло и сбросил телефон.
Брокер сделал ошибку по экспирации.
Si-12.20 должен экспирироваться 17.12.2020 в 14-00, а в терминале у него стоит экспирация в 21-00 сегодня.
Напишите письмо Брокеру сейчас, чтобы зафиксировать время обращения для претензии.
Не могу закрыть позициюЕсли завтра позиция не выйдет в плюс, то придется писать претензию. Служба поддержки не работает в вечернее время - автоответчик предложил писать на мыло и сбросил телефон.
Закрыл через Quik, чего и вам советую.
Брокер сделал ошибку по экспирации.
Si-12.20 должен экспирироваться 17.12.2020 в 14-00, а в терминале у него стоит экспирация в 21-00 сегодня.
Напишите письмо Брокеру сейчас, чтобы зафиксировать время обращения для претензии.
Спасибо, сейчас напишу предварительное письмо!
Это конечно ужас - такие детские ошибки!
Закрыл через Quik, чего и вам советую.
Как закрыть через квик, разве можно сразу пользоваться и квиком и MT5?
Как закрыть через квик, разве можно сразу пользоваться и квиком и MT5?
Конечно можно, в чем проблема? У меня Квик установлен как раз для таких "аварийных" ситуаций с МТ5, как сегодня или когда осенью он не запускался с утра несколько часов.
Как закрыть через квик, разве можно сразу пользоваться и квиком и MT5?
Добро пожаловать в мир резервирования) Хоть что-то в этом Открытии додумались сделать чтобы клиентам жилось легче, да?)
в Тиньке 3, в ВТБ аж 4 способа, жаль без МТ5. в БКС не знаю.
Конечно можно, в чем проблема? У меня Квик установлен как раз для таких "аварийных" ситуаций с МТ5, как сегодня или когда осенью он не запускался с утра несколько часов.
У меня Квик есть, но подключен к другому счету, как его перенастроить на другой счет?
У меня Квик есть, но подключен к другому счету, как его перенастроить на другой счет?
Это письмо нужно писать, чтобы Квик работал на 2-х счетах
Но на всякий случай проверьте здесь
Это письмо нужно писать, чтобы Квик работал на 2-х счетах
Но на всякий случай проверьте здесь
в ВТБ кстати сейчас сделали что сам можешь, в лк на сайте подключить счета, прикрепляешь там файл ключа и т.д. не реклама )
Это письмо нужно писать, чтобы Квик работал на 2-х счетах
Но на всякий случай проверьте здесь
Спасибо, проверил - ничего.
А опционы появятся в квике при подключении MT5?