ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 23
Эдуард!
Пожалуйста, дождитесь окончания этого вопроса!
Конечно... У меня просто есть привычка преждевременно в панику впадать
Поберегите Ваши нервы... Ничего криминального нет.
Просто трудное (рабочее) решение проблемы (немного с эмоциями :) )....
А вот и тайминги сервера МТ5:
Прикольно!
Биржа "живёт" своим временем, сервер и терминал не дружат между собой и с биржей.
Итак:
Заявка MT5 - 11868770 (15094782093 - биржа)
Установка:
Время работы по установке заявки:
Биржа: 22:32:05.610 - 22:32:05.609 = 1 мс
МТ5 сервер (без времени биржи с учётом шлюза ): 22:31:54.598 - 22:31:54.582 - 1 мс = 15 мс
Терминал (чистое время): 22:32:03.415 - 22:32:03.358 - 16 мс = 41 мс
Удаление:
Время работы по удалению заявки:
Биржа: 22:32:11.503 - 22:32:11.502 = 1 мс
МТ5 сервер (без времени биржи с учётом шлюза ): 22:32:00.491 - 22:32:00.474 - 1 мс = 16 мс
Терминал (чистое время): 22:32:09.306 - 22:32:09.250 - 17 мс = 39 мс
----------------------------------------------------------------------------------------
Заявка MT5 - 11868790 (15094784179- биржа)
Установка:
Время работы по установке заявки:
Биржа: 22:33:00.019 - 22:33:00.018 = 1 мс
МТ5 сервер (без времени биржи с учётом шлюза ): 22:32:48.997 - 22:32:48.991 - 1 мс = 5 мс
Терминал (чистое время): 22:32:57.826 - 22:32:57.765 - 6 мс = 55 мс
Удаление:
Время работы по удалению заявки:
Биржа: 22:33:05.520 - 22:33:05.519 = 1 мс
МТ5 сервер (без времени биржи с учётом шлюза ): 22:32:54.498 - 22:32:54.491 - 1 мс = 6 мс
Терминал (чистое время): 22:33:03.323 - 22:33:03.266 - 7 мс = 50 мс
------------------------------------------------------------------------------------
Для полной картины происходящего не хватает таймингов шлюза ФОРТС (запрос брокеру сделан).
Но уже сейчас можно сделать ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ вывод:
1. БИРЖА - самое быстрое и стабильное звено (1 мс)!
2. Большая вероятность, что шлюз ФОРТС создаёт задержки ( 15 мс., 16 мс., 5 мс., 6 мс )
3. Не понятно почему МТ5 сервер и Терминал так долго обмениваются пакетами ( 41 мс., 39 мс., 55 мс., 50 мс. ) *
(Может быть у брокера проблемы с локальной сетью? )
*Заявки выставлялись из локальной сети брокера.
P/S Кто-нибудь работает через БКС с МТ5?
То, что у терминала, сервера и биржи свои отсчеты времени это логично и понятно. Синхронизировать по времени эти три составляющие, я думаю, даже технически достаточно проблематично. Поэтому каждая система живет в своих временных рамках.
Но что же делать трейдеру в этих условиях?
Получается достаточная длинная цепь в прохождении торгового приказа со многими узлами:
терминал - сеть провайдера - сервер - шлюз - биржа - шлюз - сервер - сеть провайдера - терминал. Виртуальный хостинг в этой цепочки заменяет сеть провайдера.
Особого рвения разобраться в происходящих задержках у участников этой цепи не наблюдается, кроме трейдера, который единственный из всех участников несет издержки этих задержек.
Каждый раз разбираться с таймингами и смотреть где произошла существенная задержка слишком муторно да и с моральной стороны тяжело. Прежде чем добьешься какого-нибудь результата, столько помоев и обвинений приходится выслушать в свой адрес, что возникает вопрос: А зачем мне все это нужно?
Основная цель трейдера - торговать, а не копаться в таймингах.
Похоже способ борьбы с задержками один - уменьшать количество звеньев в цепи!
Про время, Вы говорите так потому что работаете на ФОРЕКС, на ФОРТС картина иная:
Вы в 19:00:00.450 получили от Биржи котировку и отправили ордер, а сервер в ответ:
Вот что значит на ФОРТС разбаланс времени.
Про задержки.
Не важно какие средние задержки существуют, т.е если средняя величина 10-12 мс., то это рабочие
рамки данной системы (серверы -ПО - сети), но когда минимальная задержка 6 мс, а максимальная доходит до 300 мс,
это уже неисправность. На ФОРТС 90% стратегий основаны на покупке ЛИМИТНЫМ ордером (купить по существующей цене, или не покупать вовсе).
Когда задержки составляют до 12 мс 5 из 10 ордеров успевают срабатывать, а когда время начинает "гулять", то 9 из 10 не успевают срабатывать.
Нужна стабильность работы.
Не устраивает 12 мс из дома - используй виртуалки, не устраивает 6 мс. с виртуалки - ставь машину на биржу.
Но когда с виртуалки то 6 мс, а то 61 мс - такого не должно быть!
Когда задержки составляют до 12 мс 5 из 10 ордеров успевают срабатывать, а когда время начинает "гулять", то 9 из 10 не успевают срабатывать.
Если даже при до 12 мс всего лишь 5 из 10 ордеров успевают срабатывать - значит Вы хотите очень хорошую цену, которую многие хотят, но не многие успевают взять) Я тоже ее уже начинаю хотеть
Вопрос НЕ В ЦЕНЕ, вопрос В СТАБИЛЬНОСТИ.
Ренат, доброе время суток!
Исходя из сложившейся практики, очевидно, что срок исполнения заявок варьируется от 10 м.с до 300 м.с и более. Прошу Вас пояснить, с чем связана такая нестабильность выполнения торговых приказов.
Ренат!
Вы не ответили на мой вопрос, ответ на который крайне важен для моей торговли через МТ5. Убедительно прошу Вас ответить.
А как сочетаются вот эти 2 цифры
и отчет с биржи за этот день