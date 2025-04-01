ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 115

Aleksey Vyazmikin:

У меня сегодня вообще кадр был, поставил я SellStop под цену в десятом часу, а на открытии смотрю, хорошо рванули в нужную мне сторону, ну думаю ок, а через пару секунд вижу, что ордер то по прежнему не открыт! И на излете цены открывают. Тут я думаю уже брокер жульничает. Просто в шоке.

Прежде чем делать заявления, сделайте запрос всех сделок за первую минуту. Первая сделка прошла по цене 67998.

Как это произошло - другой вопрос. Вероятно потому, что стоповые ордера скользят. Тем более они скользят на открытии.

 
Где Вы берете такую цену? В истории первая сделка на бирже по цене 68391 была.

Скользить ордера могут - не вопрос, но скольжение это параметр обусловленный ценой, а не временем задержки в секундах.

 
Aleksey Vyazmikin:

У меня сегодня вообще кадр был, поставил я SellStop под цену в десятом часу, а на открытии смотрю, хорошо рванули в нужную мне сторону, ну думаю ок, а через пару секунд вижу, что ордер то по прежнему не открыт! И на излете цены открывают. Тут я думаю уже брокер жульничает. Просто в шоке.

Посмотрите ленту сделок, благо в МТ5 это сейчас доступно.

Можно проанализировать когда сервер (брокер) выставил ордер и при какой цене.

Хотя не пользуюсь стоповыми ордерами, всё равно интересно.

В прошлом стоповые ордера были выгоднее, т.к. сервер подключен к бирже можно сказать напрямую и быстрее реагировал на котировки.

Сейчас не знаю, кто дает задержки, а может просто не было цены.

Если уж так хочется пользовать стоповые заявки, то попробуйте хотя бы StopLimit, скользить точно не будет.

 
Как я могу посмотреть, дополнительную информацию из терминала? Всё что у меня есть, это история сделок и история тиков. Как я в потоке могу найти действия брокера?

И каким образом StopLimit лучше? Особенно, если цена может на открытии без отката пропархать.

Ну, а про то что сервер подключен к бирже и должен быстрей реагировать, так я так же этим руководствовался, а теперь вот усомнился...
 
Можно попробовать в тестере, по реальным тикам, проанализировать цену и время при какой цене сервер выставил заявку по рынку.

Стоп заявки хранятся на сервере, и он выставляет рыночные заявки на биржу, если выполнилось условие.

И каким образом StopLimit лучше? Особенно, если цена может на открытии без отката пропархать.

StopLimit не скользит, максимум что вы потеряете - это упущенную выгоду. 

Если пропашет без отката, с Stop заявкой хранящейся на сервере, вы естественно откроетесь по самой худшей цене. С StopLimit -ом просто не откроетесь.


Извиняюсь, действительно, мой косяк.

2018.08.24 20:36:14.330 test_getTicksRange (Si-9.18,M1) OnStart: Получаем историю с 2018.08.24 10:00:00.0 до 2018.08.24 10:00:59.999
2018.08.24 20:36:14.368 test_getTicksRange (Si-9.18,M1) OnStart: #0 2018.08.24 10:00:00.0, FLAG_SELL, vol = 1, 68391
----- Ваши сделки
2018.08.24 20:36:14.381 test_getTicksRange (Si-9.18,M1) OnStart: #2199 2018.08.24 10:00:15.935, FLAG_SELL, vol = 5, 67932
2018.08.24 20:36:14.381 test_getTicksRange (Si-9.18,M1) OnStart: #2200 2018.08.24 10:00:15.935, FLAG_SELL, vol = 3, 67931
2018.08.24 20:36:14.381 test_getTicksRange (Si-9.18,M1) OnStart: #2201 2018.08.24 10:00:15.935, FLAG_SELL, vol = 2, 67931

Тогда, подозреваю, что дело было так. Если сделки выполняются последовательно, то все сделки до Ваших проходили в течении 16 первых секунд открытия в порядке очереди.

У Вас за какое время сделки исполнились?

 
У меня в "Истории" время стоит 10:00:15.935

Что совпадает с историей тиков:

Вот и получается - 16 секунд!

Про идею со StopLimit понял, но надо будет посмотреть их исполнение...

 

У меня была такая история в "Открытии". Стояла позиция со стопом. Ночью произошло событие, после которого рынок рухнул. Мой стоп исполнялся 7 (!) секунд и исполнился по самой худшей цене, на минимуме свечи. В это время были сделки по лучшей цене, но не мои. В "Открытии" ситуацию объяснили большой очередью заявок. И предложили перейти на платный высокоскоростной канал.

Добавлено: с тех пор стараюсь позиции на ночь не оставлять.

 
Alexey Kozitsyn:

Извиняюсь, действительно, мой косяк.

Тогда, подозреваю, что дело было так. Если сделки выполняются последовательно, то все сделки до Ваших проходили в течении 16 первых секунд открытия в порядке очереди.

У Вас за какое время сделки исполнились?

Сделки конечно выполняются последовательно, но они же блоками там выполняются, условно говоря в 10:00 все брокера бросили заявки на исполнение и они там должны были перевариться ну пусть за секунду.

Время сделки исполнения, указал выше на скрине, или Вы о чём то другом?

Aleksey Vyazmikin:

Сделки конечно выполняются последовательно, но они же блоками там выполняются, условно говоря в 10:00 все брокера бросили заявки на исполнение и они там должны были перевариться ну пусть за секунду.

Время сделки исполнения, указал выше на скрине, или Вы о чём то другом?

Да, я спрашивал не во сколько (я нашел Ваши сделки), а за сколько?

