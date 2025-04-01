ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 77

Новый комментарий
 
fxsaber:

От просмотра лога у меня сложилось такое же впечатление. До 50мс нарастает, затем резко падает до 10мс. Секундные задержки - особняком.

Вот бы все свои логи так давали для изучения вопросов задержек. 

Здесь больше флудят, чем торгуют на реале Срочного рынка, поэтому и решение будет не быстрым (если будет)....

Добавлено

Самое обидное, что эти задержки проявляются в момент сделок, что переводит сделки из прибыльных в убыточные. 

Добавлено

Ну и биржа, конечно, показывает "зубки"

«Напоминаю также, что торговая система не является системой точного времени,
детальные исследования по latency мы проводим только в случае обоснованных подозрений
в наличии проблемы на нашей стороне, при этом обязательным условием (не наша прихоть,
просто без этих данных реальный аудит маловозможен) является предоставление детальных логов софта,
снятого дампа трафика на момент проблемы и детального описания методики замеров latency на стороне клиента.»
 



Здравствуйте, у меня проблема. Для тестера стратегий пишется, что истекший ордер полностью исполнен, хотя это не так.

Также, вызывая команду "HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_VOLUME_CURRENT);", получаю 0.

Например, ордер c tiсket=37, см. рисунок. Я где-нибудь ошибаюсь?

 
Sergey Kudryavtsev:

Здравствуйте, у меня проблема. Для тестера стратегий пишется, что истекший ордер полностью исполнен, хотя это не так.

Также, вызывая команду "HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_VOLUME_CURRENT);", получаю 0.

Например, ордер c tiсket=37, см. рисунок. Я где-нибудь ошибаюсь?

Order.Lots = HistoryOrderGetDouble(Ticket, ORDER_VOLUME_CURRENT);

if (Order.Lots == 0)
  Order.Lots = HistoryOrderGetDouble(Ticket, ORDER_VOLUME_INITIAL);
 
Sergey Kudryavtsev:



Здравствуйте, у меня проблема. Для тестера стратегий пишется, что истекший ордер полностью исполнен, хотя это не так.

Также, вызывая команду "HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_VOLUME_CURRENT);", получаю 0.

Например, ордер c tiсket=37, см. рисунок. Я где-нибудь ошибаюсь?

А Вы делаете HistorySelect перед тем как вызвать HistoryOrderGetDouble?

 
prostotrader:

А Вы делаете HistorySelect перед тем как вызвать HistoryOrderGetDouble?

Да, делаю. В цикле бегаю по всей истории. Демо-терминал от Открытия. Да и на рисунке видно, что все исполнено (10 из 10).
 
Sergey Kudryavtsev:
Да, делаю. В цикле бегаю по всей истории. Демо-терминал от Открытия. Да и на рисунке видно, что все исполнено (10 из 10).

Попробуйте сделать HistoryOrderSelect(ticket)


Булет только ордер 37 в истории 

 
prostotrader:

Попробуйте сделать HistoryOrderSelect(ticket)


Булет только ордер 37 в истории 

Подобное еще с одним ордером в это же время и видел еще подобный ордер в другое время.

 

if (HistoryOrderSelect(37))
            Print(HistoryOrderGetDouble(37, ORDER_VOLUME_INITIAL)," ",HistoryOrderGetDouble(37, ORDER_VOLUME_CURRENT));

Пишет 10 0.

Также аккуратно проверил HistorySelect() и все с ним связанное, все работает надежно.

Сейчас, когда еще раз смотрел, то опция expired отменилась куда-то :). Это вопрос сервера на котором мы работаем? 

 

Билд 1430

2016.10.06 10:00:05.991 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 Eu-3.17 at 76743 placed for execution in 748.113 ms
2016.10.06 10:00:05.992 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 UCAD-3.17 at 1.3362
2016.10.06 10:00:05.996 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 ED-3.17 at 1.1216
2016.10.06 10:00:05.996 Trades  'xxxxx': sell limit 4.00 GBPU-3.17 at 1.3483 placed for execution in 753.768 ms
2016.10.06 10:00:05.997 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 ED-3.17 at 1.1348
2016.10.06 10:00:05.999 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 SNGR-3.17 at 28296 placed for execution in 747.056 ms
2016.10.06 10:00:06.001 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 AUDU-3.17 at 0.7176
2016.10.06 10:00:06.003 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 SNGR-3.17 at 32289 placed for execution in 750.656 ms
2016.10.06 10:00:06.005 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 UCAD-3.17 at 1.2838 placed for execution in 681.971 ms
2016.10.06 10:00:06.007 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 12.00 MXI-3.17 at 2122.90
2016.10.06 10:00:06.008 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 UCAD-3.17 at 1.3362 placed for execution in 685.597 ms
2016.10.06 10:00:06.009 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 5.00 AUDU-3.17 at 0.7864
2016.10.06 10:00:06.010 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-3.17 at 1.1216 placed for execution in 662.516 ms
2016.10.06 10:00:06.011 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 10.00 GOLD-6.17 at 1257.2
2016.10.06 10:00:06.012 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 ED-3.17 at 1.1348 placed for execution in 664.390 ms
2016.10.06 10:00:06.014 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 5.00 PLT-3.17 at 1007.9
2016.10.06 10:00:06.014 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 AUDU-3.17 at 0.7176 placed for execution in 645.797 ms
2016.10.06 10:00:06.016 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 PLD-3.17 at 727.18
2016.10.06 10:00:06.016 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 2.00 GMKR-3.17 at 91896
2016.10.06 10:00:06.018 Trades  'xxxxx': sell limit 12.00 MXI-3.17 at 2122.90 placed for execution in 649.955 ms
2016.10.06 10:00:06.018 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 GMKR-3.17 at 105730
2016.10.06 10:00:06.019 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 AUDU-3.17 at 0.7864 placed for execution in 651.493 ms
2016.10.06 10:00:06.021 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 3.00 UJPY-3.17 at 100.11
2016.10.06 10:00:06.021 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 UJPY-3.17 at 104.89
2016.10.06 10:00:06.025 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 SBPR-3.17 at 10877
2016.10.06 10:00:06.025 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 GOLD-6.17 at 1257.2 placed for execution in 645.466 ms
2016.10.06 10:00:06.027 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 CHMF-3.17 at 73251
2016.10.06 10:00:06.030 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 PLT-3.17 at 1007.9 placed for execution in 650.009 ms
2016.10.06 10:00:06.032 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 5.00 TATN-3.17 at 35717
2016.10.06 10:00:06.034 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 PLD-3.17 at 727.18 placed for execution in 635.219 ms
2016.10.06 10:00:06.036 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 GMKR-3.17 at 91896 placed for execution in 598.261 ms
2016.10.06 10:00:06.036 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 5.00 FEES-3.17 at 15356
2016.10.06 10:00:06.038 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 GMKR-3.17 at 105730 placed for execution in 600.955 ms
2016.10.06 10:00:06.039 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 CHMF-3.17 at 87732
2016.10.06 10:00:06.040 Trades  'xxxxx': buy limit 3.00 UJPY-3.17 at 100.11 placed for execution in 531.058 ms
2016.10.06 10:00:06.042 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 UJPY-3.17 at 104.89 placed for execution in 532.619 ms
2016.10.06 10:00:06.042 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 5.00 FEES-3.17 at 19740
2016.10.06 10:00:06.044 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 SBPR-3.17 at 10877 placed for execution in 515.874 ms
2016.10.06 10:00:06.045 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 3.00 MTSI-3.17 at 24526
2016.10.06 10:00:06.046 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 CHMF-3.17 at 73251 placed for execution in 506.778 ms
2016.10.06 10:00:06.048 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 5.00 NLMK-3.17 at 7687
2016.10.06 10:00:06.049 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 TATN-3.17 at 35717 placed for execution in 509.264 ms
2016.10.06 10:00:06.050 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 FEES-3.17 at 15356 placed for execution in 511.085 ms
2016.10.06 10:00:06.056 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 5.00 NLMK-3.17 at 9687
2016.10.06 10:00:06.056 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 CHMF-3.17 at 87732 placed for execution in 516.459 ms
2016.10.06 10:00:06.060 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 FEES-3.17 at 19740 placed for execution in 520.391 ms
2016.10.06 10:00:06.060 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 3.00 VTBR-3.17 at 7169
2016.10.06 10:00:06.062 Trades  'xxxxx': sell limit 3.00 MTSI-3.17 at 24526 placed for execution in 448.534 ms
2016.10.06 10:00:06.064 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 NLMK-3.17 at 7687 placed for execution in 398.030 ms
2016.10.06 10:00:06.066 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 4.00 Eu-9.17 at 72411
2016.10.06 10:00:06.066 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 NLMK-3.17 at 9687 placed for execution in 399.808 ms
2016.10.06 10:00:06.067 Trades  'xxxxx': buy limit 3.00 VTBR-3.17 at 7169 placed for execution in 387.274 ms
2016.10.06 10:00:06.068 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 4.00 UCHF-3.17 at 0.9506
2016.10.06 10:00:06.069 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 UCHF-3.17 at 0.9894
2016.10.06 10:00:06.072 Trades  'xxxxx': buy limit 4.00 Eu-9.17 at 72411 placed for execution in 368.757 ms
2016.10.06 10:00:06.075 Trades  'xxxxx': buy limit 4.00 UCHF-3.17 at 0.9506 placed for execution in 334.362 ms
2016.10.06 10:00:06.077 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 UCHF-3.17 at 0.9894 placed for execution in 336.248 ms
 
prostotrader:

Билд 1430

Этого не хватает
Network 'xxx': authorized on BCS-MetaTrader5 through Access Server #1 (ping: 50.43 ms)
 
fxsaber:
Этого не хватает
2016.10.03 09:07:57.066 Network 'ххххх': authorized on Open-Broker through Access Server IV (ping: 4.85 ms)
1...707172737475767778798081828384...177
Новый комментарий