От просмотра лога у меня сложилось такое же впечатление. До 50мс нарастает, затем резко падает до 10мс. Секундные задержки - особняком.
Вот бы все свои логи так давали для изучения вопросов задержек.
Здесь больше флудят, чем торгуют на реале Срочного рынка, поэтому и решение будет не быстрым (если будет)....
Добавлено
Самое обидное, что эти задержки проявляются в момент сделок, что переводит сделки из прибыльных в убыточные.
Добавлено
Ну и биржа, конечно, показывает "зубки"
Здравствуйте, у меня проблема. Для тестера стратегий пишется, что истекший ордер полностью исполнен, хотя это не так.
Также, вызывая команду "HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_VOLUME_CURRENT);", получаю 0.
Например, ордер c tiсket=37, см. рисунок. Я где-нибудь ошибаюсь?
А Вы делаете HistorySelect перед тем как вызвать HistoryOrderGetDouble?
Да, делаю. В цикле бегаю по всей истории. Демо-терминал от Открытия. Да и на рисунке видно, что все исполнено (10 из 10).
Попробуйте сделать HistoryOrderSelect(ticket)
Булет только ордер 37 в истории
if (HistoryOrderSelect(37))
Print(HistoryOrderGetDouble(37, ORDER_VOLUME_INITIAL)," ",HistoryOrderGetDouble(37, ORDER_VOLUME_CURRENT));
Пишет 10 0.
Также аккуратно проверил HistorySelect() и все с ним связанное, все работает надежно.
Сейчас, когда еще раз смотрел, то опция expired отменилась куда-то :). Это вопрос сервера на котором мы работаем?
Билд 1430
Этого не хватает