ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 134

Новый комментарий
 
Grigori.S.B:

Уважаемые биржевики, я немного не по адресу, т.к. мой вопрос не по ФОРТС, а по AMP. Фьючерс HOEH20 M5 TF. На скриншоте 3 линии цен: Аск, Бид и Ласт. Ласт (зеленая нижняя на скрине) временами подвисает на несколько минут (засыпает) и отстает от Аск/Бид, которые движутся рука об руку. Возникает такое не часто. Подскажите пожалуйста нормальное ли это явление, чем вызвано, как бороться?


Приложите скрин стакана (со сделками) и гафика, сделанного одновременно.


Добавлено

Что АМР, что ФОРТС - без разницы

 
Если сделок нет, то и Ласт не будет меняться. При этом, Бид/Аск могут меняться.
 

Спасибо за ответ.

prostotrader:

Что АМР, что ФОРТС - без разницы

Да, я понимаю, но тема про ФОРТС ) Хотя могут быть нюансы с FOK / IOC / RETURN.

prostotrader:

Приложите скрин стакана (со сделками) и гафика, сделанного одновременно.

Приаттачил. Но счет демо и он содержимое стакана изменять не должен. Советник анализирует цены аск/бид и открывается по рынку. Наверное правильнее переделать на лимит-ордера?

Похоже что демо-позиция открылась по цене Ласт, которая отстала от бид/аск на несколько десятков тиков. Так и должно быть?

В общем-то основной вопрос в предыдущем посте. Нормальна ли ситуация когда цена ЛАСТ временами засыпает и отстает от бид/аск?

Потом все приходит в норму. Чем это вызвано, можно ли с этим бороться, как с этим жить?

 
Grigori.S.B:

Приаттачил. Но счет демо и он содержимое стакана изменять не должен. Советник анализирует цены аск/бид и открывается по рынку. Наверное правильнее переделать на лимит-ордера?


Стакан пустой!

Такого не может быть,  - Ваше демо фикция!

И как уже сказал Дмитрий, ласт может сильно отличаться от ask/bid

 
Grigori.S.B:

Похоже что демо-позиция открылась по цене Ласт, которая отстала от бид/аск на несколько десятков тиков. Так и должно быть?

В общем-то основной вопрос в предыдущем посте. Нормальна ли ситуация когда цена ЛАСТ временами засыпает и отстает от бид/аск?

Потом все приходит в норму. Чем это вызвано, можно ли с этим бороться, как с этим жить?

По цене Ласт ничего не открывается. Открывается по Бид/Аск. Так должно быть. А как там у Вас, мне не ведомо.


 
Dmitriy Skub:

По цене Ласт ничего не открывается. Открывается по Бид/Аск. Так должно быть. А как там у Вас, мне не ведомо.

ОК, а бары/свечи строятся по каким ценам? На форексе по бидам, а на фондовом рынке по ластам или тоже по бидам? Похоже что по ластам все-таки.

И еще вопрос, оставшийся без ответа: нормальна ли ситуация, когда цена ласт время от времени замирает на 3-5-10 минут на десятки тиков в то время как бид/аск движутся как и прежде? Потом ласт скачком подтягивается к бид/аск и их связанное движение возобновляется как ни в чем не бывало.

[Удален]  
Grigori.S.B:

ОК, а бары/свечи строятся по каким ценам? На форексе по бидам, а на фондовом рынке по ластам или тоже по бидам? Похоже что по ластам все-таки.

И еще вопрос, оставшийся без ответа: нормальна ли ситуация, когда цена ласт время от времени замирает на 3-5-10 минут на десятки тиков в то время как бид/аск движутся как и прежде? Потом ласт скачком подтягивается к бид/аск и их связанное движение возобновляется как ни в чем не бывало.

Если есть сделки - замирание ласта - не нормально. На бирже бары строятся по ластам.

Если сделок нет - движение бид/аск - вполне нормальное явление. Ласт движется только тогда, когда проходит сделка (хотя, конечно, не обязательно, если предыдущая сделка прошла по той же цене, что и предыдущая).

 

Хочется просто "порвать" Открывашку

Реал, билд 2361

2020.03.12 10:40:32.308 Trades  'ххххх': cancel order #119353921 sell limit 1.00 GBPU-9.20 at 1.3347 placed for execution in 125530.443 ms
2020.03.12 10:40:32.326 Trades  'ххххх': cancel order #119353919 sell limit 2.00 ALRS-9.20 at 8139 placed for execution in 115706.431 ms
2020.03.12 10:40:32.432 Trades  'ххххх': cancel order #119357242 buy limit 1.00 Eu-12.20 at 87296 placed for execution in 102998.880 ms

1 - 2.09 минуты

2 - 1,93 минуты

3 - 1.72 минуты

Пришлось просто остановить торговлю, но попасть успел!
 
prostotrader:

Хочется просто "порвать" Открывашку

Реал, билд 2361

1 - 2.09 минуты

2 - 1,93 минуты

3 - 1.72 минуты

Пришлось просто остановить торговлю, но попасть успел!

у меня такая же история 

 
У меня поменьше - всего 15-30 секунд на СИ/РТС))
1...127128129130131132133134135136137138139140141...177
Новый комментарий