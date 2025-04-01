ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 134
Уважаемые биржевики, я немного не по адресу, т.к. мой вопрос не по ФОРТС, а по AMP. Фьючерс HOEH20 M5 TF. На скриншоте 3 линии цен: Аск, Бид и Ласт. Ласт (зеленая нижняя на скрине) временами подвисает на несколько минут (засыпает) и отстает от Аск/Бид, которые движутся рука об руку. Возникает такое не часто. Подскажите пожалуйста нормальное ли это явление, чем вызвано, как бороться?
Приложите скрин стакана (со сделками) и гафика, сделанного одновременно.
Что АМР, что ФОРТС - без разницы
Спасибо за ответ.
Да, я понимаю, но тема про ФОРТС ) Хотя могут быть нюансы с FOK / IOC / RETURN.
Приложите скрин стакана (со сделками) и гафика, сделанного одновременно.
Приаттачил. Но счет демо и он содержимое стакана изменять не должен. Советник анализирует цены аск/бид и открывается по рынку. Наверное правильнее переделать на лимит-ордера?
Похоже что демо-позиция открылась по цене Ласт, которая отстала от бид/аск на несколько десятков тиков. Так и должно быть?
В общем-то основной вопрос в предыдущем посте. Нормальна ли ситуация когда цена ЛАСТ временами засыпает и отстает от бид/аск?
Потом все приходит в норму. Чем это вызвано, можно ли с этим бороться, как с этим жить?
По цене Ласт ничего не открывается. Открывается по Бид/Аск. Так должно быть. А как там у Вас, мне не ведомо.
Если есть сделки - замирание ласта - не нормально. На бирже бары строятся по ластам.
Если сделок нет - движение бид/аск - вполне нормальное явление. Ласт движется только тогда, когда проходит сделка (хотя, конечно, не обязательно, если предыдущая сделка прошла по той же цене, что и предыдущая).
Хочется просто "порвать" Открывашку
Реал, билд 2361
1 - 2.09 минуты
2 - 1,93 минуты
3 - 1.72 минутыПришлось просто остановить торговлю, но попасть успел!
у меня такая же история