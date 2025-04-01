ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 43
У меня тоже не в тему - почти каждый день с 00:00 до часу ночи с реала открытия идет бешенный трафик -котировки с терминала то удаляются - то вновь загружаются примерно за месяц. Происходит это в бесконечном цикле. Метаквоты что, таким образом с хостингами борятся? Или что другое? Видно, что не с проста такая ботва. Они такими действиями доверие к себе сильно рвут. Да и своими недоговорками тоже. Как-будто слямздить что-то хотят) Михаил молодец - начал свою "платформу" писать. Видимо, и мне придется пробовать, хоть и знаний для этого пока далеко не хватает.
Да, печально Сергей(не попал хоть, как я? https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page34#comment_1857135)
Мне нравится МТ5 по задумке...
Судите сами и удобный интерфейс и средства разработки роботов и индикаторов и хостинг!
Всё есть - работай, зарабатывай денежку!
Но, к сожалению, ошибки (а от них никуда не денешься, такой большой проект нельзя написать сразу без ошибок)
исправляются очень медленно...
Да и Открывашка совсем испортилась. Жать что нельзя написать коллективную кляузу и отправить Гендиректору,
но 911 я "долблю" каждый день (они даже отвечать мне перестали )
Думаю, что всем нужно каждый день их тормошить, иначе ничего не сдвинется с места.
Коннектор (не платформу), я начал писать ещё в прошлом году (недавно присоединился приятель), но биржа постоянно меняет интерфейсы (достали).
Просто на сегодняшнем рынке нет удобного и полностью работоспособного ПО для торговли роботами,
вот и приходится изголяться. НО, когда закончу - будет праздник, все биржи (включая буржуйские) с одним коннектором!
...
Здесь нужна осторожность. Я "додолбился" - был единственный брокер предоставляющий доступ через MetaTrader 5 к Украинской бирже - теперь нет такого доступа. Никто теперь не предоставляет доступ к Украинской бирже через MetaTrader 5.
а у меня уже паранойя... кто то в плаза или открывашке умышленно рандомно задержки создает в нужные ему моменты...) в тихаря доит... ща прочитает пост и на время отключит свою игрульку... кек)))
По правде говоря, тема не нова. FORTS - это единственная площадка на которой происходят такие чудеса + если ещё Открытие что-то мутит, тогда вообще беда. Именно по этой причине давно ушёл с этой площадки и чувствую себя прекрасно.
Такого не встретишь вообщем-то на Фондовой секции, всё-таки бояться попасть под статью манипулирование или ещё чего-нибудь, сода же и Валютная секция относится на МБ, поскольку ФСФР за рынком акций следит строго, им тоже нужно тему развивать и оправдывать своё предназначение, а вот на Фортсе, остающейся по прежнему вотчиной РТС, как ты её там не назови объединённой и проч., просто рай какой-то для всякого рода тёмных делишек.
В 2014 году читал статью, точнее интервью, где команда из достаточно умных ребят, их там четыре человека, вплоть до того что сервера практически чуть ли не в тех же стойках стоят, что и сервера биржи, как-то жаловались, что на Фортсе кто-то их всё равно опережает. Вообщем-то понятно, есть ещё люди на самой бирже, кто непосредственно на этот процесс могут повлиять, чего уж говорить о простых людях.
Самое неприятное, что такие вот странные вещи, которые в конечном итоге заканчиваются для вас убытком в виде не исполненного приказа или проще говоря исполнения с большим проскальзыванием, случаются именно и как раз в тот самый неподходящий момент. Когда работаешь постоянно, начинаешь замечать эту "удивительную статистику" очень таких неслучайных совпадений в самые ответственные моменты. Я с этим сталкивался и в Финаме, и в БКС. На момент обслуживания в Открытии, к счастью, я с этой площадкой уже попрощался. А оказывается и здесь те же самые пироги. :)))
Не надо нагнетать и усугублять. Все прозрачно, чисто технический момент. Я лично не вижу здесь рукотворного человеческого фактора. Если вас кто то нахлобучил, так и скажите и приведите факты.
Тогда объясните Вашу пропажу ордеров в Открытии о которых сами же и писали в предыдущем посте. Исходя из вашего поста именно так и выходит, что они каким-то образом сами пропали.
Если этот факт имел место по Вашей вине, с какой целью дискредитируете Открытие и вводите в заблуждение общественность?
В билде терминала 1150 есть ошибка, которая в некоторых случаях при переходе через ночь приводит к пересинхронизации истории в терминале.
Пожалуйста, обновите свой терминал на текущий билд - для этого откройте демо-счет на сервере MetaQuotes - Demo, тогда терминал подключится и обновится с этого сервера.
Сегодня основная экспирация - рынок чуть живее.
Задержек более 30 ms пока не наблюдается (хотя на фоне 6-7 ms выглядит противно :) )
Написал в Открывашку письмо:
Посмотрим какой будет ответ....