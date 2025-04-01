ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 109
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пробдему синхронизации с биржевым временем можно решить очень просто
Из спецификации Плаза 2
Т.е просто в структуру MqlBookInfo добавить время :)
Обеими руками за! Только разработчики упорно игнорируют эту просьбу. @Renat Fatkhullin, @Slava, планируется ли добавить время обновления стакана!?
Обеими руками за! Только разработчики упорно игнорируют эту просьбу. @Renat Fatkhullin, @Slava, планируется ли добавить время обновления стакана!?
Есть одно маленькое НО!
Это время изменяется, если заявку убрали из стакана?
Если нет, то это время нельзя использовать для синхронизации.
Есть одно маленькое НО!
Это время изменяется, если заявку убрали из стакана?
Если нет, то это время нельзя использовать для синхронизации.
Важно время обновления! Никто не говорит, что каждое изменение стакана обязательно сделка. Нет. Но должно быть время прихода данных стакана, чтобы в принципе можно было сделать синхронизацию! Это, я считаю, крайне серьезное упущение, что до сих пор нет времени обновления стакана...
Это время изменяется, если заявку убрали из стакана?
Да, конечно изменяется... Любое событие стакана, не обязательно приводящее к сделке. Потому событий обновления стакана гораздо больше, чем событий OnCalculate().
Да, конечно изменяется... Любое событие стакана, не обязательно приводящее к сделке. Потому событий обновления стакана гораздо больше, чем событий OnCalculate().
Не путайте понятие "Изменени стакана".
Изменение стакана вовсе может не приводить к сделке (кто-то убрал свой ордер или поставил- тоже изменение стакана)
Не путайте понятие "Изменени стакана".
Изменение стакана вовсе может не приводить к сделке (кто-то убрал свой ордер или поставил- тоже изменение стакана)
Я, вроде бы, это и сказал...
Никто не говорит, что каждое изменение стакана обязательно сделка. Нет.
Я, вроде бы, это и сказал...
ОК. Как бы-то небыло, это время (изменения стакана) - очень нужно!
ОК. Как бы-то небыло, это время (изменения стакана) - очень нужно!
Дак конечно нужно. Не понимаю, в чем проблема добавить этот функционал! Это сразу сделает МТ5 гораздо привлекательней для биржевых алго-трейдеров!
Дак конечно нужно. Не понимаю, в чем проблема добавить этот функционал! Это сразу сделает МТ5 гораздо привлекательней для биржевых алго-трейдеров!
Нас уже двое, которые не понимают в чем сложность в добавление нового поля в структуру :)
Стаканы-то MQ транслирует :) - это одна и та же таблица (вернее стакан это таблица из таблиц №22).
Может быть не хотят тратить время на поиск последнего времени по всем котировкам в стакане?
Нас уже двое, которые не понимают в чем сложность в добавление нового поля в структуру :)
Стаканы-то MQ транслирует :) - это одна и та же таблица.
Может быть не хотят тратить время на поиск последнего времени по всем котировкам в стакане?
С точки зрения практичности - да, вещь полезная, но сложно представить, как тогда будет тормозить терминал, в попытке все синхронизировать... а есть ли смысл в асинхронном приходе этих данных - не уверен.