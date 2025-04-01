ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 61

Sergey Chalyshev:

Печально)

Может в премаркет попал, или биржевой сервер глючит на открытии сессии, все же хотят побыстрей открытие отработать?

У меня сегодня не было активной торговли тем более на открытии сессии, не могу подтвердить.

p.s.  Invalid request тоже задолбали.

Нет, мне в СД ответили, что у Открывашки произошел сбой и

сервера МТ5 долго не могли переподключиться к другому шлюзу ФОРТС. 

 
Михаил:

Что же дальше будет? 

//

Чем дальше в лес, тем больше дров.

 

Думаю это связано с переходом на тики, постепенно исправят.

Давно надо было приближаться к бирже и переходить на тики.

Кстати историю котировок на днях переписали, теперь можно тестировать более менее  ближе к реальности.

 

это график спреда на истории. 

 

   

        Я так понимаю и судя  по долгому молчанию, ситуацию похоже исправили.

        В таком случае, остаётся поблагодарить разработчиков и что несмотря на сроки, ситуация всё-таки исправляется,

        программа совершенствуется и косяки ликвидируются.

        Это радует!

        Отдельное спасибо Ренату и Айтугану. :) 

 
ALIV:

   

Рано пташечка запела...

Ничего ещё не исправили! 

 
Михаил:

   Хреново! :(

   Ну, так Михаил, проявите свою недюжинную энергию.

   P.S. Приношу  извинения за своё поведение.

         Признаю, что был не прав и вёл себя по-хамски.

         Больше не буду. 

 
ALIV:

Хорошо.
 
Михаил:
Поддерживаю, Михаил, даже если ни чего не исправляется, вы все равно как то тут пишите, а то столько времени прошло, я уже думал тоже, что решилось все...
 
coderex:
:)

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.... 

 

Сегодня.

2015.12.18 10:00:10.647 Trades  'ххххх': sell limit 1.00 TRNF-6.16 at 173298
2015.12.18 10:00:10.655 Trades  'ххххх': sell limit 1.00 TRNF-6.16 at 173298 placed for execution in 7 ms
2015.12.18 10:00:11.967 Trades  'ххххх': modify order #25101393 sell limit 1.00 TRNF-6.16 at 173298 sl: 0 tp: 0 -> 173296, sl: 0 tp: 0
2015.12.18 10:00:11.974 Trades  'ххххх': modify order #25101393 sell limit 1.00 TRNF-6.16 at 173298 sl: 0 tp: 0 -> 173296, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 6 ms
2015.12.18 10:00:12.663 Trades  'ххххх': modify order #25101393 sell limit 1.00 TRNF-6.16 at 173296 sl: 0 tp: 0 -> 170605, sl: 0 tp: 0
2015.12.18 10:00:13.712 Trades  'ххххх': modify order #25101393 sell limit 1.00 TRNF-6.16 at 173296 sl: 0 tp: 0 -> 170605, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 1049 ms
 

И сегодня:

2015.12.21 10:01:00.344 Trades  'ххххх': exchange sell 1.00 Si-3.16 at market
2015.12.21 10:01:00.352 Trades  'ххххх': exchange sell 1.00 Si-3.16 at market placed for execution in 7 ms
2015.12.21 10:01:05.631 Trades  'ххххх': deal #19712546 sell 1.00 Si-3.16 at 73110 done (based on order #25165800)

 Рыночный ордер исполнялся БОЛЕЕ 5 СЕКУНД!!!!!!

