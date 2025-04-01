ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 61
Печально)
Может в премаркет попал, или биржевой сервер глючит на открытии сессии, все же хотят побыстрей открытие отработать?
У меня сегодня не было активной торговли тем более на открытии сессии, не могу подтвердить.
p.s. Invalid request тоже задолбали.
Нет, мне в СД ответили, что у Открывашки произошел сбой и
сервера МТ5 долго не могли переподключиться к другому шлюзу ФОРТС.
Что же дальше будет?
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Думаю это связано с переходом на тики, постепенно исправят.
Давно надо было приближаться к бирже и переходить на тики.
Кстати историю котировок на днях переписали, теперь можно тестировать более менее ближе к реальности.
это график спреда на истории.
Я так понимаю и судя по долгому молчанию, ситуацию похоже исправили.
В таком случае, остаётся поблагодарить разработчиков и что несмотря на сроки, ситуация всё-таки исправляется,
программа совершенствуется и косяки ликвидируются.
Это радует!
Отдельное спасибо Ренату и Айтугану. :)
Рано пташечка запела...
Ничего ещё не исправили!
Рано пташечка запела...
Ничего ещё не исправили!
Хреново! :(
Ну, так Михаил, проявите свою недюжинную энергию.
P.S. Приношу извинения за своё поведение.
Признаю, что был не прав и вёл себя по-хамски.
Больше не буду.
Хорошо.
Поддерживаю, Михаил, даже если ни чего не исправляется, вы все равно как то тут пишите, а то столько времени прошло, я уже думал тоже, что решилось все...
:)
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается....
Сегодня.
И сегодня:
Рыночный ордер исполнялся БОЛЕЕ 5 СЕКУНД!!!!!!