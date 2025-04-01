ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 110
С точки зрения практичности - да, вещь полезная, но сложно представить, как тогда будет тормозить терминал, в попытке все синхронизировать... а есть ли смысл в асинхронном приходе этих данных - не уверен.
Совсем не будет тормозить, таблицы-то всё-равно обрабатываются :)
и внесение нового поля вообще не займёт времени (оно все-рано тратится на обработку таблиц)
Сервер МТ5 получает пачку 22 таблиц, и чтобы заполнить поля струтуры MqlBookInfo
нужно "пройтись" по всей 22 таблице (напрвление - последнее поле)!
Если это не влияет на производительность то пусть конечно будет.
Однако, как это использовать, ведь обработать каждое событие синхронно весьма сложно, т.е. когда мы узнаем о наступлении события, то уже поздно может быть действовать. Если только речь идет о торговле акциями или медленными фьючерсами какими. Я к тому, что проскальзывание по стопам на бирже феноменальное бывает - последний раз 61 пункт был на открытии... и судя по тикам проторговалось за 24 мс больше 1000 лотов.
но сложно представить, как тогда будет тормозить терминал, в попытке все синхронизировать...
Не нужно терминалу ничего синхронизировать... нужно просто отдавать в то время, в которое приходит обновление (или с какой-либо фиксированной задержкой). Или даже просто отдавать в два потока: поток для тиков и поток для буков. Но с указанием точного времени прихода того и другого, чтобы их можно было свести вместе.
Ценность будет в любом случае!
Ребята!
Структура MqlBookInfo заполняется из 22 таблицы (или из потока FORTS_FUTORDERBOOK_REPL - Фьючерсы: Cрез стакана)!
Добавляем поле MOMENT и просто заполняем его из ЭТОЙ же таблицы!
Нет не потери времени, не нужно ничего синхронизировать, всё будет работать так же как работало, только время
корировки появится! ВСЁ!
А вот Вы уверены, что сейчас все события отображаются в стакане? И вообще, обрабатываются, ведь там может быть какой то фильтр - допустим не более 100 событий в секунду. И, наверное время и так приходит, но просто не доступно пользователю, иначе как ещё рисовать движения в стакане? Но, если движений много и они уже устарели, то их, возможно, просто отбрасывает фильтр.
Как это проверить возможно? С чем сверить? Да никак, или есть идеи?
Хотите я Вам дам спецификацию Плаза 2?
Почитаете, если интересно, возможно пойёмте как всё устроено.
Добавлено
Но, если совсем вкрадце, то
Биржа выдает ПОТОКИ данныых но, мы не можем их получать в реальном времени, а получаем "срезы" этих потоков
с достаточно мизерной задержкой.
Возможен еще один вариант почему MQ не хотят делать исправления и нововедения.
Им нужно было быстро переписать сервер МТ5 под CGate, поэтому они могли нанять
для реализации CGate стороннего исполнителя.
А это не 2-е строчки кода и в нём нужно очень серьёзно разбираться.
Добавлено
Несколько раз пытался написать свой коннектор Плаза2, но не получилось (мозгов не хватает)
Пусть хотя бы сделают подтверждение всех сделок. Т.е. чтобы стакан мог подтвердить прошедшие сделки. Значит миллисекундная точность. Все, больше не надо, что меньше - пусть агрегируют/суммируют/фильтруют/срезают, да пофигу. Просто нужно под текущую тиковую точность время стакана с такой же точностью.
Ребят, нужен совет по исполнению установки лимитников на фортс, есть код, при появлении позиции, робот выше и ниже цены ставит лимитные ордера с отступом
Интересует собственно правильно ли у меня нормализована цена самого отступа для лимитников, стоит ли использовать встроенную библиотеку или же лучше нормализовать цену отдельно.
Спасибо.
