ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 128
Комментарий провайдера.
"Про ликвидность. Был тут сигнал по МТС, в шорт, так вот если мне встать в шорт хотя бы тысяч на 200*плечо, то в принципе мне бы их пришлось потом самому у себя выкупать."
Самые ликвидные интструменты. Вот почему Роснефть нельзя?
А зачем выкупать, может Вам поставка нужна... не логично, если будут данные по законодательным актам - пишите.
Другое дело, что сигналы могут не проходить(по причине отсутствия единовременно нужного объема) по полупустому стакану, тут да...
В общем MQ должны тогда иметь список запрещенных инструментов и не транслировать по ним сигнал.
Перерыл, но пока не нашел, как из стакана инфу почерпнуть советником, подскажете?
может быть так?:
https://www.mql5.com/ru/docs/marketinformation/marketbookget
Посмотрите статьи эту и эту.
спасибо
а где можно дему со стакном биржи пощупать?
Не знаю насчет адекватных демок. Можно просто счет открыть реальный на 10000 рублей и щупать там.
Впрочем, была какая то контора с фьючерсами иноземными, а вот попробуйте.
Не советую опираться на демо со стаканом, в нем не будет НИКАКОЙ обратной связи на ваши действия в стакане. На реальном счете обратная связь будет и будет действовать против вас.
мне пока написать чо нибудь тока
а потом посмотрим - надо ли на реал
Не знаю насчет адекватных демок. Можно просто счет открыть реальный на 10000 рублей и щупать там.
Впрочем, была какая то контора с фьючерсами иноземными, а вот попробуйте.
что то я пока не совсем допонимаю - что в стакане и что выдает некий алгоритм:
Стакан левый, т.е. информацию только на крайних уровнях по объёмам.
Что выдает алгоритм - откуда же мне знать, что это за алгоритм - читайте описание.