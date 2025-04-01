ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 128

Новый комментарий
 

Комментарий провайдера.

"Про ликвидность. Был тут сигнал по МТС, в шорт, так вот если мне встать в шорт хотя бы тысяч на 200*плечо, то в принципе мне бы их пришлось потом самому у себя выкупать."


Самые ликвидные интструменты. Вот почему Роснефть нельзя?

 
Mitrich_D:

Комментарий провайдера.

"Про ликвидность. Был тут сигнал по МТС, в шорт, так вот если мне встать в шорт хотя бы тысяч на 200*плечо, то в принципе мне бы их пришлось потом самому у себя выкупать."


Самые ликвидные интструменты. Вот почему Роснефть нельзя?

А зачем выкупать, может Вам поставка нужна... не логично, если будут данные по законодательным актам - пишите.

Другое дело, что сигналы могут не проходить(по причине отсутствия единовременно нужного объема) по полупустому стакану, тут да...

В общем MQ должны тогда иметь список запрещенных инструментов и не транслировать по ним сигнал.

 

Перерыл, но пока не нашел, как из стакана инфу почерпнуть советником, подскажете?

может быть так?:

https://www.mql5.com/ru/docs/marketinformation/marketbookget

Документация по MQL5: Получение рыночной информации / MarketBookGet
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / MarketBookGet
  • www.mql5.com
[out]  Ссылка на массив записей стакана цен. Массив может быть заранее распределен для достаточного количества записей. Если динамический массив не был заранее распределен в оперативной памяти, то клиентский терминал сам распределит этот массив.
 
Renat Akhtyamov:

Перерыл, но пока не нашел, как из стакана инфу почерпнуть советником, подскажете?

может быть так?:

https://www.mql5.com/ru/docs/marketinformation/marketbookget

Посмотрите статьи эту и эту

 
Aleksey Vyazmikin:

Посмотрите статьи эту и эту

спасибо

а где можно дему со стакном биржи пощупать?

 
Renat Akhtyamov:

спасибо

а где можно дему со стакном биржи пощупать?

Не знаю насчет адекватных демок. Можно просто счет открыть реальный на 10000 рублей и щупать там.

Впрочем, была какая то контора с фьючерсами иноземными, а вот попробуйте.

MetaTrader 5 -
MetaTrader 5 -
  • www.ampfutures.com
Торговля на финансовых рынках начинается с удобной и многофункциональной торговой системы. MetaTrader 5 является выбором для современного трейдера! MetaTrader 5 даст вам свободу передвижения — вы больше не привязаны к настольному компьютеру и можете полноценно торговать при помощи смартфонов и планшетных компьютеров. Веб-платформа — дарит еще...
 
Renat Akhtyamov:

спасибо

а где можно дему со стакном биржи пощупать?

Не советую опираться на демо со стаканом, в нем не будет НИКАКОЙ обратной связи на ваши действия в стакане. На реальном счете обратная связь будет и будет действовать против вас.

 
Dmitrii Ovchinnikov:

Не советую опираться на демо со стаканом, в нем не будет НИКАКОЙ обратной связи на ваши действия в стакане. На реальном счете обратная связь будет и будет действовать против вас.

мне пока написать чо нибудь тока

а потом посмотрим - надо ли на реал

 
Aleksey Vyazmikin:

Не знаю насчет адекватных демок. Можно просто счет открыть реальный на 10000 рублей и щупать там.

Впрочем, была какая то контора с фьючерсами иноземными, а вот попробуйте.

что то я пока не совсем допонимаю - что в стакане и что выдает некий алгоритм:


 
Renat Akhtyamov:

что то я пока не совсем допонимаю - что в стакане и что выдает некий алгоритм:


Стакан левый, т.е. информацию только на крайних уровнях по объёмам.

Что выдает алгоритм - откуда же мне знать, что это за алгоритм - читайте описание.

1...121122123124125126127128129130131132133134135...177
Новый комментарий