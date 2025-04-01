ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 114
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А почему баланс в долларах? У Российских брокеров такого не наблюдал.
В рублях, тоже открыт на тыщу пунктов выше текущей цены. Хоть какое то объяснение этому есть?
В рублях, тоже открыт на тыщу пунктов выше текущей цены. Хоть какое то объяснение этому есть?
Спред?
Спред?
Как в тестере увидеть спред?
Как в тестере увидеть спред?
Там есть линия Ask, на неё и смотрите
Там есть линия Ask, на неё и смотрите
Вывела в коммент SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)
Действительно, спред 1087 пунктов, не предполагала, что такое возможно.
Спасибо.
Vitaly Muzichenko:
Но почему лимитник там?
Vitaly Muzichenko:
Но почему лимитник там?
Может потому, что он ниже цены Ask
Может потому, что он ниже цены Ask
Спасибо.
Время идёт, а задержки по прежнему живут.
2018.08.24 11:11:33.017 Trades 'ххххх': modify order #91975815 sell limit 2.00 MXI-3.19 at 2342.50 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 2335.00, sl: 0.00 tp: 0.00 2018.08.24 11:11:42.922 Trades 'ххххх': accepted modify order #91975815 sell limit 2.00 MXI-3.19 at 2342.50 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 2335.00, sl: 0.00 tp: 0.00 2018.08.24 11:11:42.932 Trades 'ххххх': modify order #91975815 sell limit 2.00 MXI-3.19 at 2342.50 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 2335.00, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 9923.056 ms
Время идёт, а задержки по прежнему живут.
У меня сегодня вообще кадр был, поставил я SellStop под цену в десятом часу, а на открытии смотрю, хорошо рванули в нужную мне сторону, ну думаю ок, а через пару секунд вижу, что ордер то по прежнему не открыт! И на излете цены открывают. Тут я думаю уже брокер жульничает. Просто в шоке.