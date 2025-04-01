ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 114

Новый комментарий
 
Ilya Baranov:

А почему баланс в долларах? У Российских брокеров такого не наблюдал.

В рублях, тоже открыт на тыщу пунктов выше текущей цены. Хоть какое то объяснение этому есть?

 gg

 
Sile Si:

В рублях, тоже открыт на тыщу пунктов выше текущей цены. Хоть какое то объяснение этому есть?

Спред?

 
Vitaly Muzichenko:

Спред?

Как в тестере увидеть спред?

 
Sile Si:

Как в тестере увидеть спред?

Там есть линия Ask, на неё и смотрите

 
Vitaly Muzichenko:

Там есть линия Ask, на неё и смотрите

Вывела в коммент SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)

Действительно, спред 1087 пунктов, не предполагала, что такое возможно.

Спасибо.

 

Vitaly Muzichenko:

Но почему лимитник там?

 
Sile Si:

Vitaly Muzichenko:

Но почему лимитник там?

Может потому, что он ниже цены Ask

  • Buy Limit — торговый приказ на покупку по цене "Ask" равной или меньшей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет расти;

  • Buy Stop — торговый приказ на покупку по цене "Ask" равной или большей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост;

  • Sell Limit — торговый приказ на продажу по цене "Bid" равной или большей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет снижаться;

  • Sell Stop — торговый приказ на продажу по цене "Bid" равной или меньшей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит снижаться.
 
Vitaly Muzichenko:

Может потому, что он ниже цены Ask

Спасибо.

 

Время идёт, а задержки по прежнему живут.

2018.08.24 11:11:33.017 Trades  'ххххх': modify order #91975815 sell limit 2.00 MXI-3.19 at 2342.50 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 2335.00, sl: 0.00 tp: 0.00
2018.08.24 11:11:42.922 Trades  'ххххх': accepted modify order #91975815 sell limit 2.00 MXI-3.19 at 2342.50 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 2335.00, sl: 0.00 tp: 0.00
2018.08.24 11:11:42.932 Trades  'ххххх': modify order #91975815 sell limit 2.00 MXI-3.19 at 2342.50 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 2335.00, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 9923.056 ms
 
prostotrader:

Время идёт, а задержки по прежнему живут.

У меня сегодня вообще кадр был, поставил я SellStop под цену в десятом часу, а на открытии смотрю, хорошо рванули в нужную мне сторону, ну думаю ок, а через пару секунд вижу, что ордер то по прежнему не открыт! И на излете цены открывают. Тут я думаю уже брокер жульничает. Просто в шоке.

2018.08.24 09:59:34.561 Trades  '***': modify #91969362 sell stop 10.00 Si-9.18 -> price: 68390, sl: 0, tp: 0) done in 50.079 ms
2018.08.24 10:00:25.559 Trades  '***': deal #52045151 sell 5.00 Si-9.18 at 67932 done (based on order #91969362)
2018.08.24 10:00:25.559 Trades  '***': deal #52045152 sell 3.00 Si-9.18 at 67931 done (based on order #91969362)
2018.08.24 10:00:25.559 Trades  '***': deal #52045153 sell 2.00 Si-9.18 at 67931 done (based on order #91969362)
1...107108109110111112113114115116117118119120121...177
Новый комментарий