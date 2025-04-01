ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 21
А вот если Метаквоты сделают в обход внешнего интернет-провайдера прямой канал от хостинга до сервера брокера - то это, однозначно, будет вне конкуренции по задержкам для торговли на MOEX через МТ5.
Добрый день, Ренат!
Попробовал виртуальный хостинг (реальный счёт) - хуже, чем из дома.
Думаю, что это вызвано тем, что из дома я ОДИН "иду" к серверу МТ5, а с
хостера создаётся очередь.
Ждём кросс-коннекта!
Добрый день, Ренат!
А скажите, как при таком пинге:
Могут быть такие результаты?
А разве пинг показывает реальное исполнение на бирже?
Он ведь показывает только отклик торгового сервера на пакет данных даже без захода в очередь заявок.
Понятно.
Только мне немного странно, из дома приказы исполняются за 10-12 мс.
А из локалки Открытия Вы видите сколько (см. предыдущий пост).
P/S А не может быть такого, что сервер МТ5 локальные пакеты "притормаживает"?
Кстати, и с виртуального хостинга результаты были чуть хуже, чем из дома.
Понятно.
А что вы показали на скриншоте? Чью локалку и чей компьютер?
Посмотрите также мои комментарии на 19 странице - нельзя ориентироваться на выбор самой быстрой точки доступа в случае Открытия. Мы показываем самый лучший результат замера из серии, что нельзя делать, если точка нестабильна. То есть, переключившись на следующую по скорости точку можно получить более быстрое исполнение.
А что вы показали на скриншоте? Чью локалку и чей компьютер?
Виртуальная машина Открытия.
Мне сказали, что эта машина в локальной сети с сервером МТ5.
Пишите технически точно, пожалуйста.
К какой точке доступа подключен терминал? Если IV, то выберите другую.
А что же тут странного, да Виртуальная машина VPN Открытия
А кроме 50 мс были другие результаты исполнения или вы показали только худшие?
Приведите полный лог, пожалуйста.