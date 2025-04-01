ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 21

Edic:

  А вот если Метаквоты сделают в обход внешнего  интернет-провайдера прямой канал от хостинга до сервера брокера - то это, однозначно,  будет вне конкуренции по задержкам для торговли на MOEX через МТ5.

А еще лучше - сделать  хостинг от метаквотов прямо на сервере брокера - на одном  железе)  Хостинг по тарифу " верхом на коне"  - на  MetaTrader 5 Gateway )) 
 

Добрый день, Ренат!

Попробовал виртуальный хостинг (реальный счёт) - хуже, чем из дома.

Думаю, что это вызвано тем, что из дома я ОДИН "иду" к серверу МТ5, а с

хостера создаётся очередь.

Ждём кросс-коннекта! 

 

Добрый день, Ренат!

А скажите, как при таком пинге:

 

 

Могут быть такие результаты?

ID      0       22:30:18.300    Trades  'xxxxx': cancel order #11868731 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0568
EP      0       22:30:18.335    Trades  'xxxxx': cancel order #11868731 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0568 placed for execution in 34 ms
KO      0       22:32:03.358    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
FG      0       22:32:03.415    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 57 ms
ED      0       22:32:09.250    Trades  'xxxxx': cancel order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
HQ      0       22:32:09.306    Trades  'xxxxx': cancel order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 55 ms
RL      0       22:32:57.765    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
JG      0       22:32:57.826    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 61 ms
IE      0       22:33:03.266    Trades  'xxxxx': cancel order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
CR      0       22:33:03.323    Trades  'xxxxx': cancel order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 56 ms
 

А разве пинг показывает реальное исполнение на бирже?

Он ведь показывает только отклик торгового сервера на пакет данных даже без захода в очередь заявок.

 
Renat:

А разве пинг показывает реальное исполнение на бирже?

Он ведь показывает только отклик торгового сервера на пакет данных даже без захода в очередь заявок.

Понятно.

Только мне немного странно, из дома приказы исполняются за 10-12 мс.

2015.03.16 23:25:00.355 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 MIX-6.15 at 164625
2015.03.16 23:25:00.367 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 MIX-6.15 at 164625 placed for execution in 12 ms
2015.03.16 23:26:50.867 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0555
2015.03.16 23:26:50.879 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0555 placed for execution in 12 ms
2015.03.16 23:27:07.521 Trades  'xxxxx': cancel order #11869652 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0555
2015.03.16 23:27:07.533 Trades  'xxxxx': cancel order #11869652 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0555 placed for execution in 12 ms

 А из локалки Открытия Вы видите сколько (см. предыдущий пост).

 

P/S А не может быть такого, что сервер МТ5 локальные пакеты "притормаживает"? 

Кстати, и с виртуального хостинга результаты были чуть хуже, чем из дома. 

 
Mikalas:

Понятно.

Только мне немного странно, из дома приказы исполняются за 10-12 мс.

 А из локалки Открытия Вы видите сколько (см. предыдущий пост).

А что вы показали на скриншоте? Чью локалку и чей компьютер?

Посмотрите также мои комментарии на 19 странице - нельзя ориентироваться на выбор самой быстрой точки доступа в случае Открытия. Мы показываем самый лучший результат замера из серии, что нельзя делать, если точка нестабильна. То есть, переключившись на следующую по скорости точку можно получить более быстрое исполнение.

 
Renat:
А что вы показали на скриншоте? Чью локалку и чей компьютер?

Виртуальная машина Открытия.

Мне сказали, что эта машина в локальной сети с сервером МТ5. 

 
Mikalas:
Виртуальная машина Открытия.

Что это такое? Вы взяли vps у самого Открытия внутри их сети или как?

Пишите технически точно, пожалуйста. 

К какой точке доступа подключен терминал? Если IV, то выберите другую.

 
Renat:

Что это такое? Вы взяли vps у самого Открытия внутри их сети или как?

Пишите технически точно, пожалуйста. 

А что же тут странного, да Виртуальная машина VPN Открытия


 

А кроме 50 мс были другие результаты исполнения или вы показали только худшие?

Приведите полный лог, пожалуйста. 

