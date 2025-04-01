ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 2
Давайте на чистоту и прозрачно. Будем говорить о latency за вычетом всех пингов между узлами.
Мне демонстрировали HFT-ники на рос. бирже latency ~ 1 мс. Я не технарь и не могу рассказать, как они этого добиваются.
Точно также на LMAX latency ~ 2-3 ms.
Еще раз повторяю, речь идет о latency ритейла за вычетом всех пингов.
MT5-инфраструктура подключается напрямую к биржам. Или, как Вы сказали, это просто "труба". HFT-ники подключают свои трубы и получают результат, как написал выше.
Подключая MT5-трубу, получаются гораздо бОльшие временные издержки. Каковы причины?
zaskok, бездоказательные вопросы и утверждения вызывают только раздражение.
Ребята из MQ поправили ошибку.
Наберитесь немного терпения, пока 1035 появится на реале - тогда появятся ( или нет)
доказательства и вопросы.
P/S Обещаю, что результаты будут опубликованы в этой теме.
Надо не на чистоту, а на профессиональном уровне знаний.
Вложите в свою "трубу" столько же, сколько высоко-частотники и получите аналогичный результат. Терминал то дается бесплатно, практически.
Бесплатный сыр только в мышеловке.
За фантики никто не работает.
Ребята, давайте подождём 1035 на реале, а уж потом будем рассуждать!
P/S "Труба" имеет конкретную стоимость:
Использование компа в датацентре биржи - 43000 руб. (ежемесячно)
Подключение по Plaza II - 3000 руб.
Использование Plaza II - 3000 руб. (ежемесячно)
Получение логина Plaza II у брокера - 3000 руб.
Комиссия брокера за Plaza II - 1800 руб. (ежемесячно)
Сертифицированное Биржей ПО - 0 руб.( сам написал ), стороннее - ??? руб.
Справка о стороннем ПО Plaza II :
Сейчас НИКТО не использует новый интерфейс CGate,
все работают на старом. Т.е Если кто-то написал (для себя ) Cgate, то
он ЗАВЕДОМО будет быстрее платного старого интерфейса!!!
Водка без пива - деньги "на ветер"! :)
Почитайте в моей ветке - эта тема затрагивалась. https://www.mql5.com/ru/forum/37095/page3
Там про схему доступа говорили немного. Что существует прямое подключение и непрямое. При прямом подключении заявки напрямую идут на биржу, а при непрямом - проходят через сервер брокера. у МТ5 не прямое подключение, хотя, Ренат толком и не раскрыл тему - секрет сказал.
Да не читайте, ради Бога. Не заставляю ведь )
Точно !!Не Вам писал, я промахнулся!!!)
Жаль, плавающую ошибку не устранили (демо 1035):
...продолжим....
Установлен новый билд 1035 на ВИРТУАЛЬНОЙ машине
Запускаем netstat, чтобы узнать к какому серверу мы присоединились
Проверяем как "далеко" мы от сервера МТ-5.
"Ближе" не бывает....
Устанавливаем - удаляем ордер на реальном счёте, получаем результат:
Результат хуже, чем на демо-сервере (связь с демо через интернет).
Трассировка от домашнего компьютера до демо-сервера МТ5
Может что-то не так делаю?