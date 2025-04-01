ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 2

Новый комментарий
 
zaskok:

Давайте на чистоту и прозрачно. Будем говорить о latency за вычетом всех пингов между узлами.

Мне демонстрировали HFT-ники на рос. бирже latency ~ 1 мс. Я не технарь и не могу рассказать, как они этого добиваются.

Точно также на LMAX latency ~ 2-3 ms.

Еще раз повторяю, речь идет о latency ритейла за вычетом всех пингов.

MT5-инфраструктура подключается напрямую к биржам. Или, как Вы сказали, это просто "труба". HFT-ники подключают свои трубы и получают результат, как написал выше.

Подключая MT5-трубу, получаются гораздо бОльшие временные издержки. Каковы причины?

zaskok, бездоказательные вопросы и утверждения вызывают только раздражение.

Ребята из MQ поправили ошибку.

Наберитесь немного терпения, пока 1035 появится на реале - тогда появятся ( или нет)

доказательства и вопросы. 

P/S Обещаю, что результаты будут опубликованы в этой теме. 

 

Надо не на чистоту, а на профессиональном уровне знаний.

 
zaskok:

Давайте на чистоту и прозрачно. Будем говорить о latency за вычетом всех пингов между узлами.

Мне демонстрировали HFT-ники на рос. бирже latency ~ 1 мс. Я не технарь и не могу рассказать, как они этого добиваются.

Точно также на LMAX latency ~ 2-3 ms.

Еще раз повторяю, речь идет о latency ритейла за вычетом всех пингов.

MT5-инфраструктура подключается напрямую к биржам. Или, как Вы сказали, это просто "труба". HFT-ники подключают свои трубы и получают результат, как написал выше.

Подключая MT5-трубу, получаются гораздо бОльшие временные издержки. Каковы причины?

Вложите в свою "трубу" столько же, сколько высоко-частотники и получите аналогичный результат. Терминал то дается бесплатно, практически.
 
Dima_S:
Вложите в свою "трубу" столько же, сколько высоко-частотники и получите аналогичный результат. Терминал то дается бесплатно, практически.

Бесплатный сыр только в мышеловке.

За фантики никто не работает.

Ребята, давайте подождём 1035 на реале, а уж потом будем рассуждать! 

P/S "Труба" имеет конкретную стоимость:

Использование компа в датацентре биржи - 43000 руб. (ежемесячно)

Подключение по Plaza II - 3000 руб.

Использование  Plaza II - 3000 руб. (ежемесячно)

Получение логина Plaza II у брокера - 3000 руб. 

Комиссия брокера за  Plaza II - 1800 руб. (ежемесячно)

Сертифицированное Биржей ПО - 0 руб.( сам написал ), стороннее - ??? руб.

Справка о стороннем ПО Plaza II :

Сейчас НИКТО не использует новый интерфейс CGate,

все работают на старом. Т.е Если кто-то написал (для себя ) Cgate, то

он ЗАВЕДОМО будет быстрее платного старого интерфейса!!!

Водка без пива - деньги "на ветер"! :)

 
Edic:
Почитайте в моей ветке - эта тема  затрагивалась. https://www.mql5.com/ru/forum/37095/page3
Почитать что и с какой целью?
 
Edic:

Там про схему доступа говорили немного. Что существует прямое подключение и непрямое. При прямом подключении заявки напрямую идут на биржу, а при непрямом - проходят через сервер брокера.  у МТ5 не прямое подключение, хотя, Ренат толком и не раскрыл тему - секрет сказал.

Да не читайте, ради Бога. Не заставляю ведь ) 

Вроде бы, я в курсе. Вы, может, не мне писали?))
[Удален]  

Точно !!Не Вам писал, я промахнулся!!!)   

 

Жаль, плавающую ошибку не устранили (демо 1035):

 

 
Что-то Открытие не торопится выкладывать новый билд на реале...
 

...продолжим....

 Установлен новый билд 1035 на ВИРТУАЛЬНОЙ машине

 

 

Запускаем netstat, чтобы узнать к какому серверу мы присоединились


Проверяем как "далеко" мы от сервера МТ-5.


"Ближе" не бывает....

Устанавливаем - удаляем ордер на реальном счёте, получаем результат:


 

Результат хуже, чем на демо-сервере (связь с демо через интернет).

 

Трассировка от домашнего компьютера до демо-сервера МТ5


Может что-то не так делаю? 

123456789...177
Новый комментарий