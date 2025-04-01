ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 163
911@open.ru или 911@open-broker.ru ?
Я точно не помню (сейчас за городом)
Добавлено
911@open.ru
С задержками не всё так просто.
Задержки ответа от промежуточных узлов могут быль больше, чем от конечного, задержка ответа на icmp8 (ping) может отличаться от задержки ответа на tcp_syn.
Кинул в личку номера и ip серверов - у меня так. Кстати, на пинги они не отвечают, даже icmp11 не шлют. А на tcp_syn - шлют.У меня через основного провайдера 10-11 мс, а через резервного - 45-50 мс и маршрут через Амстердам.
Вот что получилось
Вот что получилось
Я и говорю - на пинги не отвечают. А виндовый tracert трассирует именно пингами (icmp8).
Надо трассировать TCP SYN'ами на 443 порт. Не знаю, как это сделать под виндой.
А какой IP?
Кинул в личку.
1-й и 9-й - внутренние адреса, они не ответят.
Печальные новости для тех, кто торгует на ФОРТС.
Похоже, что Биржа (или Открывашка) занялась фронтраннингом (Биржу уже наказывали за это)
Пример
Отсылаю асинхронный ордер
Далее советник ждет подтверждение об установке ордера.
В советнике есть механизм слежения за ордерами (функция ProcessOrders)
К сожалению, терминал не логирует ответ биржи при асинхронной отправке ордеров!
Считаем время от момента отправки ордера (2023.05.04 16:32:23.686)
до последней проверки (2023.05.04 16:32:41.162)
И видим, что ордер устанавливался аж ~8,5 СЕКУНДЫ !!!!!
Никакими задержками сети это объяснить невозможно.
Часть кода из функции OrderRealSelect(), где получаем SELECT_BUSY
Функция ProcessOrders
Вопрос:
Как выяснить, кто занялся фронтраннингом (Биржа (опять) или брокер)?
Добавлено
Если есть кто-то, кто торгует на ФОРТС в БКС или Финаме, то отзовитесь, есть ли такие задержки у них?
На подобные претензии поддержка присылала мне лог сервера, где время было другое, примерно правильное. Возможно, это внутренняя у них инфраструктура шалит.
На подобные претензии поддержка присылала мне лог сервера, где время было другое, примерно правильное. Возможно, это внутренняя у них инфраструктура шалит.
Это уже не претензия а прототип обвинения!