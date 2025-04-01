ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 24

olyakish:

А как сочетаются вот эти 2 цифры

и отчет с биржи за этот день 


Без дополнительной информации - это просто два рисунка. Если спрашиваете, то, пожалуйста, указывайте: торговый сервер и время торгового сервера на момент снятия скриншота.

Также по скриншоту: на графике показаны тиковые объёмы. Биржа же приводит статистику в реальных объёмах.

 
barabashkakvn:

Тогда просветите пожалуйста, чем тиковые объемы (терминология МТ) отличается от числа сделок (терминология биржы).  

 
barabashkakvn:

Без дополнительной информации - это просто два рисунка. Если спрашиваете, то, пожалуйста, указывайте: торговый сервер и время торгового сервера на момент снятия скриншота.

Также по скриншоту: на графике показаны тиковые объёмы. Биржа же приводит статистику в реальных объёмах.

Тиковый объем в МТ5 при подключении к "открытию" как я понимаю показывает число изменений цены Last (на картинке это число 66)

но в отчете биржи указано что число сделок 94, как я понимаю на такое же количество должно быть изменение цены Last.

Хотя возможно если идут подряд несколько (больше 1) сделки по одной и той же цене то цена ласт не меняется возможно тогда и не изменяется тиковый объем.

Мое мнение - это не правильно.

Или тут какая то другая ситуация - вот я и задал вопрос на форуме.

 
olyakish:

На графике попеременно установите отображение сначала "Объёмы", потом "Тиковые объёмы".
 
Prival-2:

Не вырывайте контекст - сказанное относилось к двум скриншотам.
 
olyakish:

Тиковый объем в МТ5 при подключении к "открытию" как я понимаю показывает число изменений цены Last (на картинке это число 66)

но в отчете биржи указано что число сделок 94, как я понимаю на такое же количество должно быть изменение цены Last.

Хотя возможно если идут подряд несколько (больше 1) сделки по одной и той же цене то цена ласт не меняется возможно тогда и не изменяется тиковый объем.

Мое мнение - это не правильно.

Или тут какая то другая ситуация - вот я и задал вопрос на форуме.

Т.е. как это было на форекс. Тиковый объем - это число изменения цены last, так и осталось для биржы.

Получается если все сделки к примеру 1000 прошли по одной цене (для биржы) и эта цена была равна цене закрытия вчерашнего дня, то тиковый объем будет равен нулю....типа цена то ни разу не поменялась и свечка строится не будет, т.к. она вроде строится с приходом нового тика.

Или мои знания устарели и МТ5 для биржы все таки изменил логику своей работы ?

 
barabashkakvn:
Ничего я не вырываю. Я прошу информации, хочу понять и разобратся. Ответе на вопрос. Вопрос чуть выше...
 
Prival-2:
Я прошу информации, хочу понять и разобратся.

Самое интересное в этой ситуации - отмалчивание разработчиков.

 
barabashkakvn:
На графике попеременно установите отображение сначала "Объёмы", потом "Тиковые объёмы".

Установил


 
olyakish:

Установил


Какой сервер? 
