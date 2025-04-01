ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как сочетаются вот эти 2 цифры
и отчет с биржи за этот день
Без дополнительной информации - это просто два рисунка. Если спрашиваете, то, пожалуйста, указывайте: торговый сервер и время торгового сервера на момент снятия скриншота.
Также по скриншоту: на графике показаны тиковые объёмы. Биржа же приводит статистику в реальных объёмах.
Без дополнительной информации - это просто два рисунка. Если спрашиваете, то, пожалуйста, указывайте: торговый сервер и время торгового сервера на момент снятия скриншота.
Также по скриншоту: на графике показаны тиковые объёмы. Биржа же приводит статистику в реальных объёмах.
Тогда просветите пожалуйста, чем тиковые объемы (терминология МТ) отличается от числа сделок (терминология биржы).
Без дополнительной информации - это просто два рисунка. Если спрашиваете, то, пожалуйста, указывайте: торговый сервер и время торгового сервера на момент снятия скриншота.
Также по скриншоту: на графике показаны тиковые объёмы. Биржа же приводит статистику в реальных объёмах.
Тиковый объем в МТ5 при подключении к "открытию" как я понимаю показывает число изменений цены Last (на картинке это число 66)
но в отчете биржи указано что число сделок 94, как я понимаю на такое же количество должно быть изменение цены Last.
Хотя возможно если идут подряд несколько (больше 1) сделки по одной и той же цене то цена ласт не меняется возможно тогда и не изменяется тиковый объем.
Мое мнение - это не правильно.
Или тут какая то другая ситуация - вот я и задал вопрос на форуме.
Тиковый объем в МТ5 при подключении к "открытию" как я понимаю показывает число изменений цены Last (на картинке это число 66)
но в отчете биржи указано что число сделок 94, как я понимаю на такое же количество должно быть изменение цены Last.
Хотя возможно если идут подряд несколько (больше 1) сделки по одной и той же цене то цена ласт не меняется возможно тогда и не изменяется тиковый объем.
Мое мнение - это не правильно.
Или тут какая то другая ситуация - вот я и задал вопрос на форуме.
Тогда просветите пожалуйста, чем тиковые объемы (терминология МТ) отличается от числа сделок (терминология биржы).
Тиковый объем в МТ5 при подключении к "открытию" как я понимаю показывает число изменений цены Last (на картинке это число 66)
но в отчете биржи указано что число сделок 94, как я понимаю на такое же количество должно быть изменение цены Last.
Хотя возможно если идут подряд несколько (больше 1) сделки по одной и той же цене то цена ласт не меняется возможно тогда и не изменяется тиковый объем.
Мое мнение - это не правильно.
Или тут какая то другая ситуация - вот я и задал вопрос на форуме.
Т.е. как это было на форекс. Тиковый объем - это число изменения цены last, так и осталось для биржы.
Получается если все сделки к примеру 1000 прошли по одной цене (для биржы) и эта цена была равна цене закрытия вчерашнего дня, то тиковый объем будет равен нулю....типа цена то ни разу не поменялась и свечка строится не будет, т.к. она вроде строится с приходом нового тика.
Или мои знания устарели и МТ5 для биржы все таки изменил логику своей работы ?
Не вырывайте контекст - сказанное относилось к двум скриншотам.
Я прошу информации, хочу понять и разобратся.
Самое интересное в этой ситуации - отмалчивание разработчиков.
На графике попеременно установите отображение сначала "Объёмы", потом "Тиковые объёмы".
Установил
Установил