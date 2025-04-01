ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 133
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И каждый отдельный сервис, имеет сетевую синхронизацию.
К примеру пропала сеть с маркетом, терминал начинает долбить эту сеть на коннект и пока не додолбиться не успокоится.
Еща раз (Вы, вероятно совсем ничего не читаете)
Это ЛОКАЛЬНЫЙ компьютер ТЕРМИНАЛ, получил уведомление о корректности модификации ордера,
а произвел синхронизацию чрез ТРИ СЕКУНДЫ!
При чем тут сеть???
Добавлено
Тут, до Вас, за 6 лет, много "сетевиков" перебывало...
Почитайте "на досуге"
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733393
Еща раз (Вы, вероятно совсем ничего не читаете)
Это ЛОКАЛЬНЫЙ компьютер ТЕРМИНАЛ, получил уведомление о корректности модификации ордера,
а произвел синхронизацию чрез ТРИ СЕКУНДЫ!
При чем тут сеть???
Добавлено
Тут, до Вас, за 6 лет, много сетевиков перебывало...
Почитайте "на досуге"
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733393
Вы вероятно тоже через строку читаете, не желая вникнуть в суть предположения.
Ну получил он уведомление о корректности модификации ордера.
Получил, это ещё не значит что обработал.
А обработал это событие с внутренней задержкой терминала.
Чем вызвана эта внутренняя задержка мы не знаем, по этому предположил возможную задержку обработки, как раз из за обработки сторонних сетевых сервисов.
Вы вероятно тоже через строку читаете, не желая вникнуть в суть предположения.
Ну получил он уведомление о корректности модификации ордера.
Получил, это ещё не значит что обработал.
А обработал это событие с внутренней задержкой терминала.
Чем вызвана эта внутренняя задержка мы не знаем, по этому предположил возможную задержку обработки, как раз из за обработки сторонних сетевых сервисов.
Да по-барабану из-за чего произошла задержка!
Минуточку...
Вы что считаете, что секудно-минутное исполнение торговых приказов - нормальное явление?
Да по барабану из-за чего произошла задержка!
Минуточку...
Вы что считаете, что секудно-минутное исполнение торговых приказов - нормальное явление?
Ну как по барабану, пусть разработчик ищет.
Разве я где то писал что это нормальное явление?
Нет конечно, это критично не нормально, такие задержки обработки.
Как раз когда не было кучи сторонних сервисов в терминале, задержек в обработке заявок не было.
А сейчас периодически наблюдаю, то вкладка VPS моргнёт, то вкладка маркет, или ещё какая вкладка.
А это или реконнект или синхронизация или ещё что, лишние сетевые обработчики в терминале.
Ну как по барабану, пусть разработчик ищет.
Разве я где то писал что это нормальное явление?
Нет конечно, это критично не нормально, такие задержки обработки.
Как раз когда не было кучи сторонних сервисов в терминале, задержек в обработке заявок не было.
А сейчас периодически наблюдаю, то вкладка VPS моргнёт, то вкладка маркет, или ещё какая вкладка.
А это или реконнект или синхронизация или ещё что, лишние сетевые обработчики в терминале.
так?
так?
Ну да. Разве такое не может влиять на другие сетевые обработчики терминала? или очередь обработки, в том числе и торговые.
Ведь в это время терминал спамит на сервер комьюнити, и пытается законнектиться.
А сервисов в терминале много, у всех сервисов разные сервера и возможно не по одному, и с каждым сервером терминал ищет синхронизацию, жесть в общем.
Думаю вполне возможно, что это одна из возможных причин задержки обработки торговых событий на стороне терминала.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ФОРТС. Вопросы по исполнению
prostotrader, 2020.02.14 18:37
Да по-барабану из-за чего произошла задержка!
Возможно, это потому, что брокеры МТ5 (по заявлению Рената) 1.5 года платформу не обновляют.
Возможно, это потому, что брокеры МТ5 (по заявлению Рената) 1.5 года платформу не обновляют.
:) Раньше - то задержки гораздо меньше были, да и к тому же обновили
Сервер в Открывашке (не устанавливались ордера по нижнему лимиту цены - исправили)
ФОРТС, реал, билд 2340
Вообще перестали работать ( тормоза до 9 минут! ) на этом билде мои роботы.
Откатился на билд 1947 (ноябрь 2018).
По счастью, этот билд совместим с серверной частью.
Пока, все работает нормально (задержки есть, конечно).
Уважаемые биржевики, я немного не по адресу, т.к. мой вопрос не по ФОРТС, а по AMP. Фьючерс HOEH20 M5 TF. На скриншоте 3 линии цен: Аск, Бид и Ласт. Ласт (зеленая нижняя на скрине) временами подвисает на несколько минут (засыпает) и отстает от Аск/Бид, которые движутся рука об руку. Возникает такое не часто. Подскажите пожалуйста нормальное ли это явление, чем вызвано, как бороться?