Roman:


И каждый отдельный сервис, имеет сетевую синхронизацию.
К примеру пропала сеть с маркетом, терминал начинает долбить эту сеть на коннект и пока не додолбиться не успокоится.

Еща раз (Вы, вероятно совсем ничего не читаете)

Примечательно то, что терминал уже получил ответ сервера о модификации ордера

2020.02.14 10:06:16.144 Trades  'xxxxx': accepted modify order #117363348 sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 49540, sl: 0 tp: 0 expiration: day
А "очухался" , т.е синхронизировал состояние только через 3 секунды!!!

2020.02.14 10:06:19.821 FCS_Trader (SNGR-3.20,M1)       ProcessOrders: Sell Ордер в переходном состоянии. Билет = 117363348 Состояние: 8 (ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY)

Это ЛОКАЛЬНЫЙ компьютер ТЕРМИНАЛ, получил уведомление о корректности модификации ордера,

а произвел синхронизацию чрез ТРИ СЕКУНДЫ!

При чем тут сеть???

Добавлено

Тут, до Вас, за 6 лет, много "сетевиков" перебывало...

Почитайте "на досуге"

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733393

Особенности исполнения торговых приказов MT5
  • 2020.02.06
  • www.mql5.com
Анализировал с владельцем MT5-сервера тормоза торговых приказов. Запускался OrderSend-Test2.mq5 в том же месте, где MT5-сервер стоит. Т.е. нулевой пинг. Демо, все внутри. Изучались логи MT5-сервера (2170) и MT5-клиента (2280). Логи сервера не буду приводить, просто словами опишу. Думаю, результаты буду интерсны всем, т.к. это поможет раскрыть...
 
prostotrader:

Вы вероятно тоже через строку читаете, не желая вникнуть в суть предположения.
Ну получил он уведомление о корректности модификации ордера.
Получил, это ещё не значит что обработал.
А обработал это событие с внутренней задержкой терминала.
Чем вызвана эта внутренняя задержка мы не знаем, по этому предположил возможную задержку обработки, как раз из за обработки сторонних сетевых сервисов.
 

 
Roman:

Вы вероятно тоже через строку читаете, не желая вникнуть в суть предположения.
Ну получил он уведомление о корректности модификации ордера.
Получил, это ещё не значит что обработал.
А обработал это событие с внутренней задержкой терминала.
Чем вызвана эта внутренняя задержка мы не знаем, по этому предположил возможную задержку обработки, как раз из за обработки сторонних сетевых сервисов.
 

Да по-барабану из-за чего произошла задержка!

Минуточку...

Вы что считаете, что секудно-минутное исполнение торговых приказов - нормальное явление?

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
  • www.mql5.com
Торговля осуществляется посредством отправки с помощью функции OrderSend() приказов на открытие позиций, а также приказов на установку, модификацию и удаление отложенных ордеров. Каждый торговый приказ содержит указание на тип запрашиваемой торговой операции. Торговые операции описаны в перечислении ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS...
 
prostotrader:

Да по барабану из-за чего произошла задержка!

Минуточку...

Вы что считаете, что секудно-минутное исполнение торговых приказов - нормальное явление?

Ну как по барабану, пусть разработчик ищет.
Разве я где то писал что это нормальное явление?
Нет конечно, это критично не нормально, такие задержки обработки.
Как раз когда не было кучи сторонних сервисов в терминале, задержек в обработке заявок не было.
А сейчас периодически наблюдаю, то вкладка VPS моргнёт, то вкладка маркет, или ещё какая вкладка.
А это или реконнект или синхронизация или ещё что, лишние сетевые обработчики в терминале. 

 
Roman:

Ну как по барабану, пусть разработчик ищет.
Разве я где то писал что это нормальное явление?
Нет конечно, это критично не нормально, такие задержки обработки.
Как раз когда не было кучи сторонних сервисов в терминале, задержек в обработке заявок не было.
А сейчас периодически наблюдаю, то вкладка VPS моргнёт, то вкладка маркет, или ещё какая вкладка.
А это или реконнект или синхронизация или ещё что, лишние сетевые обработчики в терминале. 

2020.02.13 15:45:01.918 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 15:50:02.065 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 15:55:02.210 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 16:00:01.342 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 16:05:01.677 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 16:10:01.821 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 16:15:01.967 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 16:20:02.115 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 16:25:02.262 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 16:30:01.390 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 16:35:01.537 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 16:40:01.683 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 16:45:01.831 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 16:50:01.977 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 16:55:02.121 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 17:00:02.266 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 17:05:01.398 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 17:10:01.543 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 17:15:01.690 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 17:20:01.836 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 17:25:01.985 MQL5.community  authorization failed
2020.02.13 17:30:02.127 MQL5.community  authorization failed

так?

 
Sergey Chalyshev:

так?

Ну да. Разве такое не может влиять на другие сетевые обработчики терминала? или очередь обработки, в том числе и торговые.
Ведь в это время терминал спамит на сервер комьюнити, и пытается законнектиться.
А сервисов в терминале много, у всех сервисов разные сервера и возможно не по одному, и с каждым сервером терминал ищет синхронизацию, жесть в общем.
Думаю вполне возможно, что это одна из возможных причин задержки обработки торговых событий на стороне терминала.

[Удален]  
prostotrader:

Возможно, это потому, что брокеры МТ5 (по заявлению Рената) 1.5 года платформу не обновляют.

 
Alexey Kozitsyn:

Возможно, это потому, что брокеры МТ5 (по заявлению Рената) 1.5 года платформу не обновляют.

:) Раньше - то задержки гораздо меньше были, да и к тому же обновили

Сервер в Открывашке (не устанавливались ордера по нижнему лимиту цены - исправили)

 

ФОРТС, реал, билд 2340

Вообще перестали работать ( тормоза до 9 минут! ) на этом билде мои роботы.

Откатился на билд 1947 (ноябрь 2018).

По счастью, этот билд совместим с серверной частью.

Пока, все работает нормально (задержки есть, конечно).

 

Уважаемые биржевики, я немного не по адресу, т.к. мой вопрос не по ФОРТС, а по AMP. Фьючерс HOEH20 M5 TF. На скриншоте 3 линии цен: Аск, Бид и Ласт. Ласт (зеленая нижняя на скрине) временами подвисает на несколько минут (засыпает) и отстает от Аск/Бид, которые движутся рука об руку. Возникает такое не часто. Подскажите пожалуйста нормальное ли это явление, чем вызвано, как бороться?


