ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 46
Кроме Открывашки есть только БКС, нужно спросить у Adept, он
торгует там.
В БКС Ад и Израиль. Запихиваешься на все - встает терминал. Закрываешь позицию по телефону - при последующем включении терминала самопроизвольно открываются левые позиции (видимо "доезжают" ордера, которые судорожно отправлял чтобы закрыть позу при лагах).
Сейчас перед началом сессии наблюдаю такую картину:
Пустые стаканы и висит вчерашняя шняга, которую нельзя убрать. Боюсь как бы опять не превратились в рыночные на открытии рынка :).
Шлюз Квика переподключился к бирже быстрее, чем шлюз МТ5. Почему так произошло, будем разбираться.
Вообще-то эпопея с "зависшими ордерами" тянется с 2014 года. Наблюдалась тогда на УБ:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FORTS большие задержки, при исполнении приказов
Karputov Vladimir, 2014.02.06 04:05
Наблюдалось такое: как-бы "зависший ордер": в графе "ЦЕНА" ордера была запись "market" и ордер не хотел исполнятся. Такой ордер пользователь терминала ни как не мог удалить. Такой ордер мог исполниться через час но при этом все равно оставался "висящий" ордер.
Это ошибка синхронизации биржи и сервера брокера. Должны пофиксить на днях (мне так обещали).P.S. "МастерБрок", Украинская Биржа.
Я думал, что эта ошибка давно пофиксена.
БКС заметно прибавил в скорости - даже стакан стал бодрее шевелиться. Моя довольна
Развеселил. Да по-барабану откуда начинать :)
Так весело, что даже проверить лень ?)
Только что проверил, думал может что то изменилось со времен царя гороха, даже 50р потерял пока проверял.
Удалять надо с последнего, иначе будут ошибки.
Да, уж! Пообщаешься с профессионалами так много разных тонкостей узнаешь. :)
Чиго?
В скрипте перед удалением на каждый ордер делается OrderSelect и если он выбрался - значит он не в истории и активный, какие ошибки?
Не могу сказать что-то конкретное за 2014 год и Украинскую биржу, но скорее всего это была другая проблема.
А при чём тут Украинская биржа? Тему "поднимал" я на Открывашке...
Если эта же проблема была и на УБ --> значит ищите БАГ в коде...
БКС заметно прибавил в скорости - даже стакан стал бодрее шевелиться. Моя довольна
Привет!
А сделайте пожалуйста следующее:
1. В командной строке набери netstat -ab
2. Посмотрите IP адрес, который стоит справа от [terminal64]
3. В командной строке наберите tracert [этот IP адрес] без квадратных скобок
4. Результат Tracert выложите здесь, пожалуйста.
Сдаётся мне, что ПРОБЛЕМА была не только в кабельном провайдере Открывашки....