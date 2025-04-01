ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 44

А вот и ответ (печально)

Добрый день.

Нет, пока планов переноса точек доступа на другие маршруты нет.
Уточните, пожалуйста, на других access server’ах Вы по-прежнему наблюдаете задержки выше, чем на V?

С уважением,

Михаил Батуров
 

Спросил ещё:

Добрый день, Михаил!

Т.е Вы (Открытие), готовы нести ответственность, за провайдера, который
создаёт задержки торговых приказов ДО ДЕСЯТИ СЕКУНД?

Михаил
 
Похоже ответа не будет.... :(
 

Не долгой была радость по поводу смены провайдера, сам терминал (сервер)

показал "зубки" (из журнала):

2015.09.15 15:27:30.216 Trades  'xxxxx': failed modify order #20619541 sell limit 35.00 BR-11.15 at 50.33000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 49.19000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:30.224 Trades  'xxxxx': buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29 placed for execution in 7 ms
2015.09.15 15:27:30.990 Trades  'xxxxx': failed modify order #20619541 sell limit 35.00 BR-11.15 at 50.33000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 49.19000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:31.402 Trades  'xxxxx': failed modify order #20619541 sell limit 35.00 BR-11.15 at 50.33000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 49.19000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:32.611 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619541 sell limit 35.00 BR-11.15 at 50.33000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:34.163 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:42.815 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:43.006 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:43.358 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:43.407 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:44.562 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:44.572 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:45.593 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:45.892 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:47.007 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:47.407 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:47.769 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:47.789 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:50.819 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:50.879 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:27:50.900 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:04.330 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:04.330 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619541 sell limit 35.00 BR-11.15 at 50.33000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:06.689 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:06.689 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619541 sell limit 35.00 BR-11.15 at 50.33000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:10.645 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:20.193 Trades  'xxxxx': failed modify order #20619511 sell limit 1.00 Eu-3.16 at 80521.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 80087.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:20.193 Trades  'xxxxx': failed modify order #20619511 sell limit 1.00 Eu-3.16 at 80521.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 80087.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:21.356 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:21.604 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:22.095 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:22.452 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:22.602 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:22.993 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:23.403 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:25.801 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:27.003 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:27.392 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:30.992 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:31.394 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:33.700 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:34.235 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:34.708 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:34.732 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:34.993 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:35.404 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:50.602 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:54.596 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:54.616 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:28:57.477 Trades  'xxxxx': cancel order #20611085 sell limit 4.00 SILV-3.16 at 15.59
2015.09.15 15:28:57.484 Trades  'xxxxx': cancel order #20611085 sell limit 4.00 SILV-3.16 at 15.59 placed for execution in 6 ms
2015.09.15 15:29:02.598 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:03.526 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:04.354 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:06.601 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:10.608 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:10.748 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:10.869 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:14.611 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:14.875 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:22.600 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:26.600 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:30.595 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:30.614 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:33.325 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20611085 sell limit 4.00 SILV-3.16 at 15.59000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:34.735 Trades  'xxxxx': failed modify order #20619511 sell limit 1.00 Eu-3.16 at 80521.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 80078.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.09.15 15:29:59.495 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 UJPY-3.16 at 120.06
2015.09.15 15:29:59.502 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 UJPY-3.16 at 120.06 placed for execution in 6 ms
2015.09.15 15:30:00.281 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:00.294 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:00.299 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:00.310 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 GBPU-3.16 at 1.5511
2015.09.15 15:30:00.319 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 GBPU-3.16 at 1.5511 placed for execution in 9 ms
2015.09.15 15:30:00.399 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:00.737 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 AUDU-3.16 at 0.6983
2015.09.15 15:30:00.746 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 AUDU-3.16 at 0.6983 placed for execution in 9 ms
2015.09.15 15:30:01.124 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619629 sell limit 5.00 UJPY-3.16 at 120.06000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:05.002 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:05.467 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:05.549 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:05.720 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:05.958 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:06.526 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:06.600 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:06.611 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:07.188 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:07.198 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:07.319 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:07.401 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:07.433 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:07.507 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:22.635 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 UJPY-3.16 at 118.41
2015.09.15 15:30:22.643 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 UJPY-3.16 at 118.41 placed for execution in 8 ms
2015.09.15 15:30:26.735 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619635 buy limit 5.00 AUDU-3.16 at 0.69830 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:26.936 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619635 buy limit 5.00 AUDU-3.16 at 0.69830 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:28.824 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619543 buy limit 50.00 BR-11.15 at 48.29000 [Invalid request]
2015.09.15 15:30:28.824 Trades  'xxxxx': failed cancel order #20619541 sell limit 35.00 BR-11.15 at 50.33000 [Invalid request]

 Из лога советника: 

  
2015.09.15 14:00:30.490 Forts_trader (TATN-12.15,H1)    Сейчас 2015.09.15 14:00, если есть необходимость, можно закрыть терминал.
2015.09.15 15:26:59.488 Forts_trader (ED-12.15,M1)      CheckOrders: Sell ордер не удалён! Билет = 20619523
2015.09.15 15:27:20.785 Forts_trader (Eu-12.15,M1)      CheckOrders: Sell ордер модифицирован. Билет = 20619511
2015.09.15 15:27:29.922 Forts_trader (BR-10.15,M1)      CheckOrders: Sell ордер установлен. Билет = 20619541
2015.09.15 15:27:30.216 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Modify: Ордер не модифицирован! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619541
2015.09.15 15:27:30.936 Forts_trader (BR-10.15,M1)      CheckOrders: Buy ордер установлен. Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:30.990 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Modify: Ордер не модифицирован! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619541
2015.09.15 15:27:31.402 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Modify: Ордер не модифицирован! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619541
2015.09.15 15:27:32.611 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619541
2015.09.15 15:27:34.163 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:42.815 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:43.006 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:43.358 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:43.407 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:44.562 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:44.572 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:45.593 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:45.892 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:47.007 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:47.407 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:47.769 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:47.789 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:50.819 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:50.879 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:27:50.900 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:04.330 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:04.330 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619541
2015.09.15 15:28:06.689 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:06.689 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619541
2015.09.15 15:28:10.645 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:20.193 Forts_trader (Eu-12.15,M1)      Modify: Ордер не модифицирован! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619511
2015.09.15 15:28:20.193 Forts_trader (Eu-12.15,M1)      Modify: Ордер не модифицирован! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619511
2015.09.15 15:28:21.356 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:21.604 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:22.095 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:22.452 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:22.602 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:22.993 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:23.403 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:25.801 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:27.003 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:27.392 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:30.992 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:31.394 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:33.700 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:34.235 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:34.708 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:34.732 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:34.993 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:35.404 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:50.602 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:54.596 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:54.616 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:28:58.673 Forts_trader (SILV-12.15,H1)    CheckOrders: Sell ордер не удалён! Билет = 20611085
2015.09.15 15:29:02.598 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:03.526 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:04.354 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:06.601 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:10.608 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:10.748 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:10.869 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:14.611 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:14.875 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:22.600 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:26.600 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:30.595 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:30.614 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:29:33.325 Forts_trader (SILV-12.15,H1)    Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20611085
2015.09.15 15:29:34.735 Forts_trader (Eu-12.15,M1)      Modify: Ордер не модифицирован! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619511
2015.09.15 15:30:00.281 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:00.294 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:00.299 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:00.399 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:00.542 Forts_trader (UJPY-12.15,H1)    CheckOrders: Sell ордер установлен. Билет = 20619629
2015.09.15 15:30:01.124 Forts_trader (UJPY-12.15,H1)    Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619629
2015.09.15 15:30:01.556 Forts_trader (GBPU-12.15,H1)    CheckOrders: Sell ордер установлен. Билет = 20619633
2015.09.15 15:30:01.557 Forts_trader (AUDU-12.15,H1)    CheckOrders: Buy ордер установлен. Билет = 20619635
2015.09.15 15:30:05.002 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:05.467 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:05.549 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:05.720 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:05.958 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:06.526 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:06.600 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:06.611 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:07.188 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:07.198 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:07.319 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:07.401 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:07.433 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:07.507 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:23.863 Forts_trader (UJPY-12.15,H1)    CheckOrders: Buy ордер установлен. Билет = 20619649
2015.09.15 15:30:26.735 Forts_trader (AUDU-12.15,H1)    Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619635
2015.09.15 15:30:26.936 Forts_trader (AUDU-12.15,H1)    Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619635
2015.09.15 15:30:28.824 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:30:28.824 Forts_trader (BR-10.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619541
2015.09.15 15:30:31.976 Forts_trader (CHMF-12.15,H1)    CheckOrders: Buy ордер не удалён! Билет = 20611061
2015.09.15 15:30:31.976 Forts_trader (CHMF-12.15,H1)    CheckOrders: Sell ордер не удалён! Билет = 20611097
2015.09.15 15:30:33.791 Forts_trader (ED-12.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619523
2015.09.15 15:30:35.512 Forts_trader (Eu-12.15,M1)      Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619511
2015.09.15 15:30:38.408 Forts_trader (GBPU-12.15,H1)    Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619633
2015.09.15 15:30:40.602 Forts_trader (GMKR-12.15,H1)    CheckOrders: Buy ордер не удалён! Билет = 20611067
2015.09.15 15:30:40.602 Forts_trader (GMKR-12.15,H1)    CheckOrders: Sell ордер не удалён! Билет = 20611060
2015.09.15 15:30:51.756 Forts_trader (NOTK-12.15,H1)    CheckOrders: Buy ордер не удалён! Билет = 20611075
2015.09.15 15:30:51.756 Forts_trader (NOTK-12.15,H1)    CheckOrders: Sell ордер не удалён! Билет = 20611076
2015.09.15 15:30:52.770 Forts_trader (PLT-12.15,H1)     CheckOrders: Buy ордер не удалён! Билет = 20611068
2015.09.15 15:30:52.770 Forts_trader (PLT-12.15,H1)     CheckOrders: Sell ордер не удалён! Билет = 20611240
2015.09.15 15:30:56.826 Forts_trader (Si-6.16,H1)       CheckOrders: Sell ордер не удалён! Билет = 20619516
2015.09.15 15:31:04.560 Forts_trader (SILV-12.15,H1)    Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20611085
2015.09.15 15:31:06.807 Forts_trader (UJPY-12.15,H1)    Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619649
2015.09.15 15:31:06.807 Forts_trader (UJPY-12.15,H1)    Remove: Ордер не отослан! Причина:  Неправильный запрос Билет = 20619629
2015.09.15 15:31:06.966 Forts_trader (UCHF-12.15,H1)    CheckOrders: Buy ордер не удалён! Билет = 20611095
2015.09.15 15:31:06.966 Forts_trader (UCHF-12.15,H1)    CheckOrders: Sell ордер не удалён! Билет = 20611096
2015.09.15 15:31:11.023 Forts_trader (TATN-12.15,H1)    CheckOrders: Sell ордер не удалён! Билет = 20611163
2015.09.15 15:31:12.038 Forts_trader (TRNF-12.15,H1)    CheckOrders: Sell ордер не удалён! Билет = 20611074
 

У меня круче ситуация ))) А еще говорят на ФОРТС нельзя лок делать


 

Вышел из терминала, в QUIKе убил ордера, запустил терминал и...

 а код "железобетонный"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Remove orders function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void RemoveOrders()
{
  int orders_total = OrdersTotal();
//---  
  if ( orders_total > 0 )
  {
    for ( int i = 0; i < orders_total; i++ )
    {
      ulong temp_order_ticket = OrderGetTicket( i );
      
      if ( OrderSelect( temp_order_ticket ) )
      {
        string temp_symbol = OrderGetString( ORDER_SYMBOL );
        
        if ( temp_symbol == _Symbol )
        {
          RemoveOldOrder( temp_symbol, temp_order_ticket );
        }
      }
    }
  }

 

2015.09.15 15:43:12.289 Forts_trader (BR-10.15,M1)      RemoveOldOrder: Удаление старого ордера не выполнено Причина: ! Неправильный запрос Билет = 20619541
2015.09.15 15
2015.09.15 15:43:12.289 Forts_trader (BR-10.15,M1)      RemoveOldOrder: Удаление старого ордера не выполнено Причина: ! Неправильный запрос Билет = 20619543
2015.09.15 15:43:14.560 Forts_trader (GBPU-12.15,H1)    RemoveOldOrder: Удаление старого ордера не выполнено Причина: ! Неправильный запрос Билет = 20619633
2015.09.15 15:43:15.380 Forts_trader (UJPY-12.15,H1)    RemoveOldOrder: Удаление старого ордера не выполнено Причина: ! Неправильный запрос Билет = 20619629
2015.09.15 15:43:15.380 Forts_trader (UJPY-12.15,H1)    RemoveOldOrder: Удаление старого ордера не выполнено Причина: ! Неправильный запрос Билет = 20619649
2015.09.15 15:43:21.284 Forts_trader (AUDU-12.15,H1)    RemoveOldOrder: Удаление старого ордера не выполнено Причина: ! Неправильный запрос Билет = 20619635
 
GoVegas:

У меня круче ситуация ))) А еще говорят на ФОРТС нельзя лок делать


В QUIK закройте позицию и снимите ордера, если необходимо...
 
По телефону закрыл.
 
GoVegas:
По телефону уже закрыл.
Печально всё это....
