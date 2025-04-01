ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 104
не выдуманный, а производный, который сводится к рыночному. и придуманный задолго до MQ.
по типам ордеров MQ отложенный ордер это не всегда лимитка, а по приведенному вами на бирже всегда лимитка.
вообще не вижу смысла спорить из-за таких мелочей. тем более у другой биржи могут быть дополнительные типы ордеров
К сожалению, Вы не правы, на ВСЕХ биржах (не ФОРЕКС и Крипто) существуют только эти типы ордеров:
Google Вам в помощь
3. Лимитный ордер - исполняется сразу же (как рыночный), но только по цене, не хуже, указанной в ордере (поэтому ЛИМИТНЫЙ)
нет ))
ни разу не видели манипуляций с помощью огромного лимитного FOK ордера, который торчит в стакане и никто его не может зафиллить потому что он слишком большой?
Неужели не понятно?
BuyStop/SellStop - выдуманные MQ типы ордеров, которые хранятся на сервере.
Вот как MQ называют ордера
Как бы MQ не называли ордера и не описывали их принцип действия, в конечном счёте, ВСЕ ими названные типы
ордеров приводятся ими же к следующеиу:
Моя классифиуация простоя и понятная
1. Отложенный ордер - СТОИТ в стакане, пока полностью не исполнится по цене, указанной в ордере, или пользователь сам не снимет ордер.
2. Рыночный ордер - исполняется сразуже с доступным в данный момент объёмом по любой цене
3. Лимитный ордер - исполняется сразу же (как пыночный), но только по цене, не хуже, указанной в ордере
3. FOK ордер - расновидность рыночного (лимитного) ордера, но с условием наличия на рынке объёма, указанного в ордере.
Я знаю, что они хранятся на сервере и исполняются по рынку в случае наступления указанных условий - это не новость.
Про отложенные ордера всё понятно - тут разночтений нет.
Про лимитные ордера из 3 пункта не понятно тогда становится - как это воспроизвести через F9?
Про FOK ордер - я так и не смог воспроизвести в MT5 (мне нужен вариант покупки по конкретной цене, а оставшийся объем - отмена) - написал в тему с ошибками, но тишина...
Вот так, только ЦЕНУ указать нужно
У MQ, нет теперь понятия "Лимитный ордер" (раньше было)
нет ))
ни разу не видели манипуляций с помощью огромного лимитного FOK ордера, который торчит в стакане и никто его не может зафиллить потому что он слишком большой?
FOK ордер - это пункт 3аИ на бирже он сразу же отменится, если нет нужного объёма.
вы неправильно понимаете что такое лимитный ордер. я все.
Ок
Хорошо, попробую как на скрине сделать.
Тогда что же по Вашему происходит с отложенным ордером(1), когда я его перемещаю по стакану?
Так я делал так - ставлю в стакан лимитку на покупку под спредом и перетаскиваю её мышкой в сторону лимиток на продажу и бац, она там повисает уже в стоплимитки.
При перетаскивании удерживайте клавишу "ctrl", тогда лимитник не будет превращаться в стоплимит.
Спасибо, попробую, в инструкции что-то этого не нашел.
Получается, что лимитник мой сразу будет съедать тот объём(если у меня объем 10 а в стакане на 3х уровнях 8), до куда я его перетащу в противоположную сторону, а остаток исчезнет (2 лота)?