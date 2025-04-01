ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ОГО! 3,51 мс до Открытия!
У меня из дома столько же :)
Ну, почти..
.
У меня из дома столько же :)
Ну, почти..
.
Ну, так круто. С дома надежнее. А то кто знает кто будет по хостингу копаться и тырить коды.
У меня чуть хуже.)
Ну, так круто. С дома надежнее. А то кто знает кто будет по хостингу копаться и тырить коды.
У меня чуть хуже.)
Не думаю, что у ребят из MQ есть время и желание копаться в наших глюкавках.
Да и реверс в код много времени займёт.
К тому же, 99% советников - обычные сливаторы.
В дата-центре Стека
Не думаю, что у ребят из MQ есть время и желание копаться в наших глюкавках.
Да и реверс в код много времени займёт.
К тому же, 99% советников - обычные сливаторы.
Возможно. Т.к я сам по прошествию недели-другой даже в своем коде не могу разобраться - думаю, что за белиберда ? )
Так разбираться в коде и не нужно. Вот , скажем у MQ есть хитрый человек Rosh, который хорошо в статистике разбирается. Увидит, что советник хорошо торгует - и полностью его перенесет на свой сервер в датацентре брокера - и перекроет автору ликвидность т.к будет быстрее. Типа фронтраннинг. Понимаю, что эта версия довольно нелепа, но почему бы и нет? Хороший эффект при минимуме затрат.
Возможно. Т.к я сам по прошествию недели-другой даже в своем коде не могу разобраться - думаю, что за белиберда ? )
Так разбираться в коде и не нужно. Вот , скажем у MQ есть хитрый человек Rosh, который хорошо в статистике разбирается. Увидит, что советник хорошо торгует - и полностью его перенесет на свой сервер в датацентре брокера - и перекроет автору ликвидность т.к будет быстрее. Типа фронтраннинг. Понимаю, что эта версия довольно нелепа, но почему бы и нет? Хороший эффект при минимуме затрат.
Разбираться ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно.
Помимо самого советника, есть ещё много его настроек - не правильно поставил - слил всё.
Сегодня, советник с текущими настройками работает правильно, а завтра?
Какие настройки должны быть?
Это знает только автор советника.
И можно описание настроек не выводить:
Так и с настройками не нужно разбираться будет т.к при каждой новой синхронизации с новыми параметрами - будет автоматически производиться синхронизация аналога на более быстром сервере
Ибо с такими настройками черт ногу сломит.)
Так и с настройками не нужно разбираться будет т.к при каждой новой синхронизации с новыми параметрами - будет автоматически производиться синхронизация аналога на более быстром сервере
Ибо с такими настройками черт ногу сломит.)
Да, настроек много, но зато КАЧЕСТВЕННО работает!
P/S И ещё... эксперта можно привязать только к своему счёту, если счёт другой - команда на слив :)
Да, настроек много, но зато КАЧЕСТВЕННО работает!
Ну, так если много настроек - то это не совсем автомат получается. Ведь оптимальные настройки автор как-то рассчитывать должен и проводить своевременное их изменение. Это ведь не интуитивно от балды делается. А если их можно рассчитать - то и сам алгоритм расчета разумно будет впихнуть в советник.
P/S И ещё... эксперта можно привязать только к своему счёту, если счёт другой - команда на слив :)
Классная идея!!)) Только лучше команду не на слив в рынок - а на перелив средств владельцу советника в спреде на каком-нибудь неликвиде)
И распространять бесплатно "грааль" )
Ну, так если много настроек - то это не совсем автомат получается. Ведь оптимальные настройки автор как-то рассчитывать должен и проводить своевременное их изменение. Это ведь не интуитивно от балды делается. А если их можно рассчитать - то можно и сам алгоритм расчета разумно будет впихнуть в советник.
Классная идея!!)) Только лучше команду не на слив в рынок - а на перелив средств владельцу советника в спреде на каком-нибудь неликвиде)
И распространять бесплатно "грааль" )
1. Полный автомат, это начальные настройки. Они, в процессе работы самонастраиваются.
2. Можно и так :)
Только распространять бесплатно - злой умысел, карается законом :(