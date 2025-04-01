ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 19

Edic:
ОГО! 3,51 мс до Открытия!

У меня из дома столько же :)

Ну, почти..

. 

Mikalas:

Ну, так круто. С дома надежнее. А то кто знает кто будет по хостингу копаться и тырить коды.

У меня чуть хуже.)

 

 
Edic:

Не думаю, что у ребят из MQ есть время и желание копаться в наших глюкавках. 

Да и реверс в код много времени займёт. 

К тому же, 99% советников - обычные сливаторы. 

 
Renat:
В дата-центре Стека
А в дата-центре Отрытия в силе, или изменились планы?
Mikalas:

Возможно. Т.к  я сам  по прошествию недели-другой даже в своем  коде не могу разобраться - думаю, что за белиберда ?  ) 

Так разбираться в коде и не нужно. Вот , скажем у MQ есть хитрый человек Rosh, который хорошо в статистике разбирается. Увидит, что советник хорошо торгует - и полностью его перенесет на свой сервер в датацентре брокера - и перекроет автору ликвидность т.к будет быстрее. Типа фронтраннинг. Понимаю, что эта версия довольно нелепа, но почему бы и нет?  Хороший эффект при минимуме затрат.   

 
Edic:

Разбираться ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно.

Помимо самого советника, есть ещё много его настроек - не правильно поставил - слил всё. 

Сегодня, советник с текущими настройками работает правильно, а завтра?

Какие настройки должны быть? 

Это знает только автор советника. 

И можно описание настроек не выводить:

 

Mikalas:


 Так и с настройками не нужно разбираться будет т.к  при каждой новой синхронизации с новыми параметрами - будет автоматически производиться синхронизация аналога на более быстром сервере

Ибо с такими настройками черт ногу сломит.) 

 
Edic:

Да, настроек много, но зато КАЧЕСТВЕННО работает!

P/S И ещё... эксперта можно привязать только к своему счёту, если счёт другой - команда на слив :) 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Check Account owner function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ExpCheckUser()
{
  long acc_login = long ( AccountInfoInteger( ACCOUNT_LOGIN ) );
  string acc_user = AccountInfoString( ACCOUNT_NAME );
  if ( ( acc_login == 111111 ) && ( acc_user == "Вася Васильев" ) )
  {
    return( true );
  }
  return( false ); 
}
Mikalas:

Да, настроек много, но зато КАЧЕСТВЕННО работает!

 Ну, так если много настроек - то это не совсем автомат получается.  Ведь оптимальные  настройки автор как-то рассчитывать должен и проводить своевременное их изменение. Это ведь не интуитивно от балды делается. А если их можно рассчитать - то  и сам алгоритм  расчета разумно будет  впихнуть в советник.

Mikalas:

P/S И ещё... эксперта можно привязать только к своему счёту, если счёт другой - команда на слив :) 

 Классная идея!!))   Только лучше команду не на слив в рынок - а на перелив средств владельцу советника в спреде на каком-нибудь неликвиде)  

И распространять бесплатно "грааль" )  

 
Edic:

 Ну, так если много настроек - то это не совсем автомат получается.  Ведь оптимальные  настройки автор как-то рассчитывать должен и проводить своевременное их изменение. Это ведь не интуитивно от балды делается. А если их можно рассчитать - то можно и сам алгоритм  расчета разумно будет  впихнуть в советник.

 Классная идея!!))   Только лучше команду не на слив в рынок - а на перелив средств владельцу советника в спреде на каком-нибудь неликвиде)  

И распространять бесплатно "грааль" )  

1. Полный автомат, это начальные настройки. Они, в процессе работы самонастраиваются.

2. Можно и так :) 

Только распространять бесплатно - злой умысел, карается законом :( 

