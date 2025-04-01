ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 60
Отличный интернет! (И виртуалка не нужна :) )
Очень смелое утверждение!!! Абсолютно ни на чём не основанное.
Тормозит интернет и ещё как тормозит. А уж на уровне миллисекунд это вообще сам Бог велел, чего стоит скорость замерить, всегда разная.
У меня всегда одинаковая :)
Это недостаточная выборка по правде говоря. Для того, чтобы это утверждать нужно сделать порядка и не менее хотя бы 30 замеров и желательно в разное время суток. Тогда это хоть как-то будет статистически значимым.
Айтуган!
Мне кажется ( посмотрев на лог Adept(а) ), отпали вопросы "Кто виноват в задержках?".
Он работает через БКС, я через Открывашку (оба на реале).
Провайдеры абсолютно разные, а результат ОДИН!
Пожалуйста, принимайте меры по устранению...
Добрый день, Айтуган!
Ошибку об увеличении задержек в 4-5 раз оформил в СД:
Открыта, Начата: 2015.11.07 00:10, #1344512
Сегодня, с утра МТ5 "Отличился" !
Теперь, задержки уже измеряются МИНУТАМИ!
Что же дальше будет?
На всякий случай спрошу:
это реал или демо?
Привет, Сергей!
Я публикую ТОЛЬКО реал!
Печально (
Может в премаркет попал, или биржевой сервер глючит на открытии сессии, все же хотят побыстрей открытие отработать?
У меня сегодня не было активной торговли тем более на открытии сессии, не могу подтвердить.
p.s. Invalid request тоже задолбали.