ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 60

Михаил:


Отличный интернет! (И виртуалка не нужна :)  )


 Очень смелое утверждение!!! Абсолютно ни на чём не основанное.

 Тормозит интернет и ещё как тормозит. А уж на уровне миллисекунд это вообще сам Бог велел, чего стоит скорость замерить, всегда разная.

 
ALIV:

 Очень смелое утверждение!!! Абсолютно ни на чём не основанное.

 Тормозит интернет и ещё как тормозит. А уж на уровне миллисекунд это вообще сам Бог велел, чего стоит скорость замерить, всегда разная.

У меня всегда одинаковая :) 
 
Adept:
У меня всегда одинаковая :) 

      Это недостаточная выборка по правде говоря. Для того, чтобы это утверждать нужно сделать порядка и не менее хотя бы  30 замеров и желательно в разное время суток. Тогда это хоть как-то будет статистически значимым.

    

 

Айтуган!

Мне кажется ( посмотрев на лог Adept(а) ), отпали вопросы "Кто виноват в задержках?".

Он работает через БКС, я через Открывашку (оба на реале).

Провайдеры абсолютно разные, а результат ОДИН!

Пожалуйста, принимайте меры по устранению... 

 
Михаил:
Может, хватит дублировать одно сообщение 20 раз?
 

Добрый день, Айтуган!

Ошибку об увеличении задержек в 4-5 раз оформил в СД:

ОткрытаНачата: 2015.11.07 00:10#1344512 

 

Сегодня, с утра МТ5 "Отличился" !

Теперь, задержки уже измеряются МИНУТАМИ!

Что же дальше будет? 

2015.11.17 10:00:15.897 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 VTBR-3.16 at 7706
2015.11.17 10:00:15.897 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 TATN-3.16 at 30645
2015.11.17 10:00:15.897 Trades  'xxxxx': buy limit 20.00 SBRF-6.16 at 9261
2015.11.17 10:00:15.899 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 CHMF-3.16 at 68104
2015.11.17 10:00:15.900 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 UCAD-3.16 at 1.3498
2015.11.17 10:00:15.901 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 NOTK-3.16 at 63847
2015.11.17 10:00:15.902 Trades  'xxxxx': sell limit 10.00 GAZR-6.16 at 15615
2015.11.17 10:00:15.904 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 GBPU-3.16 at 1.5053
2015.11.17 10:00:15.904 Trades  'xxxxx': sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.0779
2015.11.17 10:00:15.906 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 UJPY-3.16 at 121.96
2015.11.17 10:00:15.907 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 SNGR-3.16 at 37023
2015.11.17 10:00:15.908 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 GBPU-3.16 at 1.5302
2015.11.17 10:00:15.908 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 FEES-3.16 at 6501
2015.11.17 10:00:15.909 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 TRNF-3.16 at 155648
2015.11.17 10:00:15.910 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 RTKM-3.16 at 9662
2015.11.17 10:00:15.911 Trades  'xxxxx': sell limit 4.00 MGNT-3.16 at 12085
2015.11.17 10:00:15.911 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 UJPY-3.16 at 124.56
2015.11.17 10:00:15.912 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 LKOH-3.16 at 25944
2015.11.17 10:00:42.746 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 UCHF-3.16 at 0.9466
2015.11.17 10:00:42.746 Trades  'xxxxx': sell limit 3.00 ROSN-3.16 at 27770
2015.11.17 10:01:07.577 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 MOEX-3.16 at 9995
2015.11.17 10:02:55.111 Trades  'xxxxx': sell limit 20.00 GOLD-3.16 at 1100.6
2015.11.17 10:03:01.435 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 VTBR-3.16 at 7706 placed for execution in 165546 ms
2015.11.17 10:03:01.443 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 TATN-3.16 at 30645 placed for execution in 165554 ms
2015.11.17 10:03:01.443 Trades  'xxxxx': buy limit 20.00 SBRF-6.16 at 9261 placed for execution in 165554 ms
2015.11.17 10:03:01.443 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 CHMF-3.16 at 68104 placed for execution in 165552 ms
2015.11.17 10:03:01.444 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 UCAD-3.16 at 1.3498 placed for execution in 165552 ms
2015.11.17 10:03:01.475 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 NOTK-3.16 at 63847 placed for execution in 165582 ms
2015.11.17 10:03:01.476 Trades  'xxxxx': sell limit 10.00 GAZR-6.16 at 15615 placed for execution in 165582 ms
2015.11.17 10:03:01.484 Trades  'xxxxx': sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.0779 placed for execution in 165588 ms
2015.11.17 10:03:01.487 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 GBPU-3.16 at 1.5053 placed for execution in 165591 ms
2015.11.17 10:03:01.512 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 UJPY-3.16 at 121.96 placed for execution in 165614 ms
2015.11.17 10:03:01.512 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 SNGR-3.16 at 37023 placed for execution in 165613 ms
2015.11.17 10:03:01.512 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 GBPU-3.16 at 1.5302 placed for execution in 165612 ms
2015.11.17 10:03:01.517 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 FEES-3.16 at 6501 placed for execution in 165616 ms
2015.11.17 10:03:01.517 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 TRNF-3.16 at 155648 placed for execution in 165615 ms
2015.11.17 10:03:01.527 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 RTKM-3.16 at 9662 placed for execution in 165624 ms
2015.11.17 10:03:01.539 Trades  'xxxxx': sell limit 4.00 MGNT-3.16 at 12085 placed for execution in 165636 ms
2015.11.17 10:03:01.542 Trades  'xxxxx': failed cancel order #23641634 sell limit 2.00 MOEX-3.16 at 9995.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.542 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641537 buy limit 1.00 CHMF-3.16 at 68104.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 68651.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.542 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.07790 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.07720, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.542 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641537 buy limit 1.00 CHMF-3.16 at 68104.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 68651.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.542 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.07790 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.07720, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.544 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 UJPY-3.16 at 124.56 placed for execution in 165640 ms
2015.11.17 10:03:01.547 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 LKOH-3.16 at 25944 placed for execution in 165642 ms
2015.11.17 10:03:01.549 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 UCHF-3.16 at 0.9466 placed for execution in 138810 ms
2015.11.17 10:03:01.550 Trades  'xxxxx': sell limit 3.00 ROSN-3.16 at 27770 placed for execution in 138810 ms
2015.11.17 10:03:01.552 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 MOEX-3.16 at 9995 placed for execution in 113979 ms
2015.11.17 10:03:01.568 Trades  'xxxxx': sell limit 20.00 GOLD-3.16 at 1100.6 placed for execution in 6456 ms
2015.11.17 10:03:01.573 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641619 sell limit 5.00 LKOH-3.16 at 25944.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 25839.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.573 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641619 sell limit 5.00 LKOH-3.16 at 25944.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 25839.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.620 Trades  'xxxxx': failed cancel order #23641594 sell limit 2.00 SNGR-3.16 at 37023.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.720 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.07790 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.07720, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.761 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.07790 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.07720, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.779 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.07790 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.07720, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.859 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.07790 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.07720, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.890 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.07790 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.07720, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.915 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.07790 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.07720, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:01.949 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.07790 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.07720, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:02.095 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.07790 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.07720, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:02.123 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.07790 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.07720, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:02.173 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641537 buy limit 1.00 CHMF-3.16 at 68104.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 68651.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:02.293 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641547 sell limit 5.00 UCAD-3.16 at 1.34980 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.34960, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:02.313 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641619 sell limit 5.00 LKOH-3.16 at 25944.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 25838.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:02.318 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641615 sell limit 4.00 MGNT-3.16 at 12085.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 12083.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:02.352 Trades  'xxxxx': failed modify order #23641619 sell limit 5.00 LKOH-3.16 at 25944.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 25837.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
2015.11.17 10:03:02.633 Trades  'xxxxx': modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.0779 sl: 0.0000 tp: 0.0000 -> 1.0772, sl: 0.0000 tp: 0.0000
2015.11.17 10:03:02.683 Trades  'xxxxx': cancel order #23641512 buy limit 10.00 VTBR-3.16 at 7706
2015.11.17 10:03:02.995 Trades  'xxxxx': modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.0779 sl: 0.0000 tp: 0.0000 -> 1.0772, sl: 0.0000 tp: 0.0000 placed for execution in 361 ms
2015.11.17 10:03:02.995 Trades  'xxxxx': cancel order #23641512 buy limit 10.00 VTBR-3.16 at 7706 placed for execution in 311 ms
2015.11.17 10:03:03.305 Trades  'xxxxx': modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.0772 sl: 0.0000 tp: 0.0000 -> 1.0710, sl: 0.0000 tp: 0.0000
2015.11.17 10:03:03.313 Trades  'xxxxx': modify order #23641572 sell limit 10.00 ED-3.16 at 1.0772 sl: 0.0000 tp: 0.0000 -> 1.0710, sl: 0.0000 tp: 0.0000 placed for execution in 7 ms
2015.11.17 10:03:03.316 Trades  'xxxxx': modify order #23641619 sell limit 5.00 LKOH-3.16 at 25944 sl: 0 tp: 0 -> 25836, sl: 0 tp: 0
2015.11.17 10:03:03.324 Trades  'xxxxx': modify order #23641619 sell limit 5.00 LKOH-3.16 at 25944 sl: 0 tp: 0 -> 25836, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 7 ms
 
На всякий случай спрошу:

это реал или демо? 

 
Привет, Сергей!

Я публикую ТОЛЬКО реал! 

 
Печально (

Может в премаркет попал, или биржевой сервер глючит на открытии сессии, все же хотят побыстрей открытие отработать?

У меня сегодня не было активной торговли тем более на открытии сессии, не могу подтвердить.

p.s.  Invalid request тоже задолбали.

