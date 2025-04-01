ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 22
А кроме 50 мс были другие результаты исполнения или вы показали только худшие?
Приведите полный лог, пожалуйста.
Сек
Прикрепил
Сек
Прикрепил
Спасибо.
Но на этом вопросы от вас полностью закрыты:Играйтесь в скрытие данных и наивную позу (как это делал papaklass по аналогичному вопросу) в другом месте.
Но на этом вопросы от вас полностью закрыты:Играйтесь в скрытие данных и наивную позу (как это делал papaklass) в другом месте.
Не конструктивный ответ.
Но, воля Ваша.
P/S Я вышел из возраста игрушек уже давно.
Если бы я что-то скрывал, то удалил бы из лога другую информацию!
Я только одного не понимаю - Как вот так можно бесплатно скачать терминал с таким мощенным API и торговать у реального биржевого брокера , к тому же имея такие просто чумовые скорости исполнения ? Как так? Где искать подвох? ) Если добавятся опционы и фондовый - то даже мой комп будет горд, что на нем стоит такой крутой терминал- МТ5. )
Продолжаю свои "игры" и "скрытие" информации (для тех, кто следил за топиком)
Напоминаю, что ордера выставлялиcь из локальной сети брокера (Виртуальная машина с VPN)
с пингом до сервера МТ5 0,71 мс.
Был сделан запрос о тайминге на Московскую Биржу о двух последних выставленных и удалённых
ордерах 11868770 и 11868790
Эти ордера, являются внутренними, а на биржу выводятся другие номера:
Полученный ответ:
Оказалось, что Биржа обрабатывала мои ордера 1мс.!
Кстати, мой оппонент, не привёл НИ одного доказательства своих утверждений.
Михаил, попросите пожалуйста Открытие привести логи МТ5 сервера и шлюза, тогда станет более понятно, куда уходит время
Я сделал это ещё до запроса на биржу.
Ответа, пока, нет. Написал повторно
Я Вам высылал тайминги исполнения брокером в личку, но Вы предпочли не отвечать. Так что, если кто и играет, то точно не я.
Вы думаете, что от нас скрывают что-то очень секретное - и делают все возможное чтобы мы не узнали страшную правду?
Эдуард!
Пожалуйста, дождитесь окончания этого вопроса!