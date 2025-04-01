ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 22

Renat:

А кроме 50 мс были другие результаты исполнения или вы показали только худшие?

Приведите полный лог, пожалуйста. 

Сек

Прикрепил 

Mikalas:

Сек

Прикрепил 

Спасибо.

Но на этом вопросы от вас полностью закрыты:

MS      0       22:29:31.888    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0569 placed for execution in 6 ms
OJ      0       22:29:41.086    Trades  'xxxxx': cancel order #11868713 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0569
RE      0       22:29:41.093    Trades  'xxxxx': cancel order #11868713 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0569 placed for execution in 6 ms
JI      0       22:30:02.368    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0568
NR      0       22:30:02.375    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0568 placed for execution in 7 ms
CK      0       22:30:06.960    Trades  'xxxxx': cancel order #11868727 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0568
DG      0       22:30:06.970    Trades  'xxxxx': cancel order #11868727 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0568 placed for execution in 10 ms
DN      0       22:30:12.378    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0568
EE      0       22:30:12.385    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0568 placed for execution in 6 ms
Играйтесь в скрытие данных и наивную позу (как это делал papaklass по аналогичному вопросу) в другом месте.
 
Renat:

Спасибо.

Но на этом вопросы от вас полностью закрыты:

Играйтесь в скрытие данных и наивную позу (как это делал papaklass) в другом месте.

Не конструктивный ответ. 

Но, воля Ваша.  

P/S Я вышел из возраста игрушек уже давно. 

Если бы я что-то скрывал, то удалил бы из лога другую информацию!  

 Я только одного не понимаю -  Как вот так  можно  бесплатно скачать  терминал с таким мощенным API и  торговать у реального биржевого брокера , к  тому же имея  такие просто чумовые скорости исполнения ? Как так?  Где искать  подвох? )       Если добавятся опционы и фондовый - то даже мой комп будет горд, что на нем стоит такой крутой терминал-  МТ5. )

 
Edic:

 Я только одного не понимаю -  Как вот так  можно  бесплатно скачать  терминал с таким мощенным API и  торговать у реального биржевого брокера , к  тому же имея  такие просто чумовые скорости исполнения ? Как так?  Где искать  подвох? )       Если добавятся опционы и фондовый - то даже мой комп будет горд, что на нем стоит такой крутой терминал-  МТ5. )

 

Продолжаю свои "игры" и "скрытие" информации (для тех, кто следил за топиком)

Напоминаю, что ордера выставлялиcь из локальной сети брокера (Виртуальная машина с VPN) 

с пингом до сервера МТ5 0,71 мс

Был сделан запрос о тайминге на Московскую Биржу о двух последних выставленных и удалённых

ордерах 11868770 и 11868790

KO      0       22:32:03.358    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
FG      0       22:32:03.415    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 57 ms
ED      0       22:32:09.250    Trades  'xxxxx': cancel order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
HQ      0       22:32:09.306    Trades  'xxxxx': cancel order #11868770 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 55 ms
RL      0       22:32:57.765    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
JG      0       22:32:57.826    Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 61 ms
IE      0       22:33:03.266    Trades  'xxxxx': cancel order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572
CR      0       22:33:03.323    Trades  'xxxxx': cancel order #11868790 buy limit 1.00 ED-6.15 at 1.0572 placed for execution in 56 ms

 Эти ордера, являются внутренними, а на биржу выводятся другие номера:

 

 

Полученный ответ:

Михаил Александрович, получена следующая информация от биржи:

 

15094784179 время прихода команды постановки заявки - 22:33:00.018, время ответа  на данную команду  22:33:00.019.
15094782093 время прихода команды постановки заявки - 22:32:05.609, время ответа  на данную команду  22:32:05.610.

15094782093 время прихода команды удаления заявки - 22:32:11.502, время ответа на данную команду 22:32:11.503
15094784179 время прихода команды удаления заявки - 22:33:05.519, время ответа на данную команду 22:33:05.520

 

P.S. В копию добавил моего адрес моего коллеги Федора. В следующие две недели обращайтесь, пожалуйста, к нему – я буду отсутствовать на рабочем месте.

 

С уважением,

Михаил Батуров

Начальник Отдела поддержки пользователей торговых систем

Управления сопровождения торговых систем

Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Оказалось, что Биржа обрабатывала мои ордера 1мс.! 

 Кстати, мой оппонент, не привёл НИ одного доказательства своих утверждений.

 
Михаил, попросите пожалуйста Открытие привести логи МТ5 сервера и шлюза, тогда станет более понятно, куда уходит время 
 
aytugan:
Михаил, попросите пожалуйста Открытие привести логи МТ5 сервера и шлюза, тогда станет более понятно, куда уходит время 

Я сделал это ещё до запроса на биржу.

Ответа, пока, нет. Написал повторно

Добрый день, Фёдор!

Я получил от Михаила тайминги по моим ордерам от Московской биржи.
Осталось получить от Вас тайминги сервера МТ5 по ордерам
(MT5 -  11868770 и 11868790, Биржевые отдера -15094784179 и 15094782093 )
от Вас.

Михаил
papaklass:
Я Вам высылал тайминги исполнения брокером в личку, но Вы предпочли не отвечать. Так что, если кто и играет, то точно не я.
  Вы думаете, что от нас намеренно скрывают что-то очень секретное - и делают все возможное чтобы мы не узнали страшную правду? 
 
Edic:
  Вы думаете, что от нас скрывают что-то очень секретное - и делают все возможное чтобы мы не узнали страшную правду? 

Эдуард!

Пожалуйста, дождитесь окончания этого вопроса! 

