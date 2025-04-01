ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 11

Есть реальный счет в открытии

подключил, организовал запись стакана + тиков по GBPU 3.15

смотрю на минутный график данного инструмента и вижу что была (были) сделки на объем 841 лота (19,26 мск)

включаю тиковый объем вижу 2 - как предполагаю было 2 сделки

теперь смотрю что намониторил в файл

вижу предыдущую сделку на 1 лот по цене 1,5350 ( на графике все есть) (в 19,22 по мск)

далее следующее изменение стакана было через 2541 мс  при этом в секции OnBookEvent опрашиваю 

      MqlTick tick;
      SymbolInfoTick(Symbol(),tick);

и смотрю какая цена и объем

вижу цена 1,5347 и объем 541 (недостает 300 лотов)

поидее получается что должна была быть еще одна сделка на 300 лотов по той же самой цене ( на графике только одна цена)

но по непонятной причине я ее не получил

исхожу из того что если есть сделка значит должно быть изменение стакана (на 300 лотов точно должно быть) или где то идут пропуски (или фильтрация) передачи информации от биржи до клиента МТ5

я не думаю что произошло то что ММ увидел что его лимитник съели (в данном случае частично) а он долил до предыдущего объема.

да на столько быстро что не произошло событие "изменение стакана"

MS Ask2 AskVol2 Ask1 AskVol1 Ask AskVol Bid BidVol Bid1 BidVol1 Bid2 BidVol2 LastPrice RealVol
322735561 15388 3 15354 300 15352 1000 15347 300 15346 1000 15321 2 15350 1
322738102 15400 2 15388 3 15352 1000 15347 304 15346 1000 15321 2 15347 541
322738217 15388 3 15354 300 15352 1000 15347 304 15346 1000 15321 2 15347 541
322738295 15388 3 15354 300 15352 1000 15347 304 15346 1000 15344 300 15347 541
322738361 15388 3 15354 300 15352 1000 15347 304 15346 1000 15344 300 15347 541
322738509 15388 3 15354 300 15352 1000 15347 169 15346 1000 15344 300 15347 541


 
Как Вы получаете LAST?
 
Mikalas:
Как Вы получаете LAST?
      MqlTick tick;
      SymbolInfoTick(Symbol(),tick);
...
               dataToWrite[12]=(uint)(tick.last*10000);
               dataToWrite[13]=(uint)(tick.volume);

из справки

struct MqlTick
  {
   datetime     time;          // Время последнего обновления цен
   double       bid;           // Текущая цена Bid
   double       ask;           // Текущая цена Ask
   double       last;          // Текущая цена последней сделки (Last)
   ulong        volume;        // Объем для текущей цены Last
  };

 
Не правильно!

Нужно использовать функцию CopyTicks() 

Её еще нет в справке. 

Описание здесь:

https://www.mql5.com/ru/forum/38520&nbsp;

 
Спасибо

попробую этот вариант - как ожидается будет надежнее

 

Удобно не на 100%

К примеру в терминал постоянно поступают тики с одинаковой ценой и объемом и не понятно будет был новый тик или это еще старый

брать историю больше и постоянно ее перелопачивать как то не очень рационально. но и там в итоге можно попасть на ситуацию выше

нужно что то вроде индекса пакета в терминал или какой то счетчик количества новых тиков от последнего обращения к истории

или какой то третий вариант

 

Добрый день, Ренат!

По утверждению техподдержки Открытия, есть проблемы с 1085 билдом.

Сегодняшний ответ техподдержки: 

"Уточнил у администраторов сервера - сегодня выяснилось, что нам требуется дополнительная доработка билда 1085.

Срок реализации доработок запросили у разработчика."

Это соответствует действительности? 

 
Да, сегодня им предоставим кастомную сборку 1085 билда с запрошенной фичей.
 
Хорошо, будем ждать...
 
Можно подробнее про фичу? 

Жутко интересно какие могут быть фичи на открытом рынке ... 

