ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 11
Есть реальный счет в открытии
подключил, организовал запись стакана + тиков по GBPU 3.15
смотрю на минутный график данного инструмента и вижу что была (были) сделки на объем 841 лота (19,26 мск)
включаю тиковый объем вижу 2 - как предполагаю было 2 сделки
теперь смотрю что намониторил в файл
вижу предыдущую сделку на 1 лот по цене 1,5350 ( на графике все есть) (в 19,22 по мск)
далее следующее изменение стакана было через 2541 мс при этом в секции OnBookEvent опрашиваю
и смотрю какая цена и объем
вижу цена 1,5347 и объем 541 (недостает 300 лотов)
поидее получается что должна была быть еще одна сделка на 300 лотов по той же самой цене ( на графике только одна цена)
но по непонятной причине я ее не получил
исхожу из того что если есть сделка значит должно быть изменение стакана (на 300 лотов точно должно быть) или где то идут пропуски (или фильтрация) передачи информации от биржи до клиента МТ5
я не думаю что произошло то что ММ увидел что его лимитник съели (в данном случае частично) а он долил до предыдущего объема.
да на столько быстро что не произошло событие "изменение стакана"
Как Вы получаете LAST?
из справки
struct MqlTick
{
datetime time; // Время последнего обновления цен
double bid; // Текущая цена Bid
double ask; // Текущая цена Ask
double last; // Текущая цена последней сделки (Last)
ulong volume; // Объем для текущей цены Last
};
Не правильно!
Нужно использовать функцию CopyTicks()
Её еще нет в справке.
Описание здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/38520
Спасибо
попробую этот вариант - как ожидается будет надежнее
Удобно не на 100%
К примеру в терминал постоянно поступают тики с одинаковой ценой и объемом и не понятно будет был новый тик или это еще старый
брать историю больше и постоянно ее перелопачивать как то не очень рационально. но и там в итоге можно попасть на ситуацию выше
нужно что то вроде индекса пакета в терминал или какой то счетчик количества новых тиков от последнего обращения к истории
или какой то третий вариант
Добрый день, Ренат!
По утверждению техподдержки Открытия, есть проблемы с 1085 билдом.
Сегодняшний ответ техподдержки:
"Уточнил у администраторов сервера - сегодня выяснилось, что нам требуется дополнительная доработка билда 1085.
Срок реализации доработок запросили у разработчика."
Это соответствует действительности?
Да, сегодня им предоставим кастомную сборку 1085 билда с запрошенной фичей.
Можно подробнее про фичу?
Жутко интересно какие могут быть фичи на открытом рынке ...