У меня в начале торгов 12.01.2016 была такая ситуация средств для го было достаточно (реал счёт):

Время = msk+2 

 В 12:00:10.551 в ручную попытался поставить лимитный ордер на продажу sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9166 на графике он стал виден как не сработавший,

затем цена двигалась и выше него и ниже - он  по прежнему не срабатывал, пробовал его закрыть и изменить пишет [Invalid request] и логе появляется в     12:02:12.549 Trades '': deal #20135407 sell 1.00 SBRF-3.16 at 9172 done (based on order #25711620)

по немного другой цене через 2 минуты.

лог терминала 

ER 0 11:49:12.655 Terminal ОТКРЫТИЕ-Брокер x64 build 1241 started (ОАО ''Брокерский дом ''ОТКРЫТИЕ'')

GF 0 11:49:12.658 Terminal Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i7-4820K  @ 3.70GHz, RAM: 46276 / 65474 Mb, HDD: 27020 / 103128 Mb, GMT+05:00

DP 0 11:49:12.658 Terminal C:\Users\...

OJ 0 11:49:14.659 Network '': authorized on Open-Broker through Access Server III (ping: 35.25 ms)

CK 0 11:49:14.659 Network '': previous successful authorization performed from xx.xx.xx on 2016.01.11 20:44:17

IE 0 11:49:14.708 Network '': terminal synchronized with ОАО ''Брокерский дом ''ОТКРЫТИЕ''

OF 0 11:49:16.282 Network '': scanning network for access points

MP 0 11:49:37.548 Network '': scanning network finished

CG 0 12:00:10.551 Trades '': sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9166

JN 0 12:00:14.310 Trades '': sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9166 placed for execution in 3758 ms

II 0 12:00:14.638 Trades '': sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9175

MN 2 12:00:14.678 Trades '': failed sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9175 [No money]

RR 2 12:00:17.561 Trades '': failed modify order #25711620 sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9166.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 9205.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]

HH 2 12:00:35.757 Trades '': failed cancel order #25711620 sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9166.00000 [Invalid request]

RH 2 12:01:36.513 Trades '': failed cancel order #25711620 sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9166.00000 [Invalid request]

ON 0 12:02:12.549 Trades '': deal #20135407 sell 1.00 SBRF-3.16 at 9172 done (based on order #25711620)

HM 0 12:02:24.709 Trades '': modify sell 1.00 SBRF-3.16 sl: 0, tp: 0 -> sl: 9216, tp: 0

RS 0 12:02:24.843 Trades '': modify sell 1.00 SBRF-3.16 sl: 0, tp: 0 -> sl: 9216, tp: 0 done in 134 ms

 А в терминале этот ордер видно так:

 

 

Торгуя на реале с января 2015 Всего трейдов: за время моей торговли сделал 2427 по скорости исполнения и проскальзываниям доволен.

Сообщаю это чтобы помочь развитию терминала.

 
Да, с расчетом средств обеспечения есть косяк - иногда пишет "no money", хотя средств с большим запасом хватает. Пока не понял закономерности его проявления.
 

Добрый день.

 

Резюме разработчиков по проблеме следующее:

Сервер не совсем оптимально отрабатывает трейды совершённых на бирже по счетам которых нет в МТ5.
Соответственно в приложенном билде внесены необходимые изменения.

 

19 января на сервер был установлен патч, призванный исправить проблему.

 

С уважением,

Михаил Батуров

Начальник Отдела поддержки пользователей торговых систем

Управления сопровождения торговых систем

АО «Открытие Брокер»

 

Тел.: +7 (495) 777 56 56 (вн. 11-4152), 8 (800) 500 99 66

Факс: +7 (495) 956 47 00

115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 4, корпус А

baturov@open.ru

http://www.open-broker.ru/

[Удален]  

А я вообще предлагаю ввести день амнистии на форуме!!! Выпустить всех забаненных!! .

Для людей, не имеющих связей с маркетом и фрлансом бан-как с гуся вода.Ни чего не потеряют.   

Насчет Михаила . Как я увидел что он возраста старше моего отца! Не ожидал. Тройная уважуха! 

 
Ром:

 Не ожидал. Тройная уважуха! 

   Я вот тоже  не ожидал. Вроде  взрослый человек, а такое ощущение, что в детские игры не наигрался. :( 

   Прям целая сага. Вдруг откуда не возьмись, появившийся сосед с другого подъезда, но с которым один интернет и один кабель (потом наверное ещё и стена общая будет и игра в шахматы), который чего -то там не так объяснил хозяину Ренату.

   Это шоу с просроченными правами.

   Мифический сын, который не в курсе дела, но который знает этот форум, имеет доступ к переписке, очень любит папу и просто горит желанием исполнить сыновий долг.

   Попутно, ещё и наплодил кучку клонов. Как говорится не прошло и года.

   Зачем нужна вся эта топорная клоунада?   И кому он выставляет  ультиматумы из предложений с восклицательными знаками? Немного не та весовая категория.  

   ИМХО, я бы на его месте просто извинился и признал свою неправоту. (Если он действительный здесь ценный юзер - думаю простят.)

   По крайне мере, от этого бы выиграли все. Но похоже,  для Филимонова, такие  явления просто "не знакомы" или как говорил один мой товарищ - "вся проблема - в собственной неповторимости и исключительности". :(

 
Насчет Интернета с одним общим кабелем вы перегнули от незнания ситуации в меленьких населенных пунктах или городах не имеющих ни чего общего с административными центрами или в городах пусть и областными центрами, но с не очень развитой инфраструктурой. Загляните за Урал, там во многих городах есть такое понятие как внутригородской трафик и внешний трафик Интернета, у нас в городе к примеру до сих пор работают успешно домашние сети, даже несколько сетей есть, которые абонентам выдают не реальный, а "серый" IP адрес. Если люди между собой общаются внутри такой сети и бывают на одних и тех же ресурсах, то IP у них будет один. А вот Ренат правильно сделал акцент, они разобрали "куки" и убедились, что действовал именно клон, а не разные люди. Во всем остальном вы видимо правы.
 
coderex:
Насчет Интернета с одним общим кабелем вы перегнули от незнания ситуации в меленьких населенных пунктах или городах не имеющих ни чего общего с административными центрами или в городах пусть и областными центрами, но с не очень развитой инфраструктурой...
Михаил живет в Москве и имеет выделенный оптический канал связи (с его слов). Что касается внутренних IP-адресов - то это обычная практика практически всех ЛВС, а не только глубинки. Поэтому довод не совсем в тему.
 

Все-таки, Михаил, не смотря на свое не самое лучшее поведение в этой ветке, все-таки старается вносить позитивный вклад с сообщество:

  • Выкладывает свои коды и функции, которые могут помочь пользователям (все они ужасно написаны, но похоже они многим нравятся);
  • Ведет несколько веток посвященных торговле на FORTS. Всегда отвечает на вопросы по специфики торговли на этом рынке.
  • Благодаря его "натиску", в одно время, исполнение в MetaTrader 5 действительно существенно ускорили.

Поэтому считаю что вечный бан такого "сотрудника" форума - чрезмерная мера. Она была бы уместна, если бы ничего кроме пустых наездов от Михаила не было, но надо признать что была и позитивная критика и реальное желание помогать другим пользователям.

Хочу подчеркнуть, что сам я органически не перевариваю стиль Михаила, его манеру кодирования и свойство делать проблемы из ничего. Но "Платон мне друг, но истина дороже".

[Удален]  
Vasiliy Sokolov:

Все-таки, Михаил, не смотря на свое не самое лучшее поведение в этой ветке, все-таки старается вносить позитивный вклад с сообщество:

  • Выкладывает свои коды и функции, которые могут помочь пользователям (все они ужасно написаны, но похоже они многим нравятся);
  • Ведет несколько веток посвященных торговле на FORTS. Всегда отвечает на вопросы по специфики торговли на этом рынке.
  • Благодаря его "натиску", в одно время, исполнение в MetaTrader 5 действительно существенно ускорили.

Поэтому считаю что вечный бан такого "сотрудника" форума - чрезмерная мера. Она была бы уместна, если бы ничего кроме пустых наездов от Михаила не было, но надо признать что была и позитивная критика и реальное желание помогать другим пользователям.

Хочу подчеркнуть, что сам я органически не перевариваю стиль Михаила, его манеру кодирования и свойство делать проблемы из ничего. Но "Платон мне други, но истина дороже".

Да, согласен со всем вышеизложенным. Но, все таки человек истину искал. В частности, благодаря ему создали биржевой раздел. И некоторые вопросы по исполнению приказов на ФОРТС стали яснее. Также, разбор полетов с допустимым количеством транзакций. Человек явно заинтересован в прибыли от реальной торговле, таких на форуме мало.

Вечный бан, имхо, чересчур. 

 
Alexey Kozitsyn:

Вечный бан, имхо, чересчур. 

  Насколько я понял, забанили его за определённые и неоднократные умышленные действия  связанные с манипулированием данных и систематическим введением в заблуждение сообщества юзеров.   

При этом, чел  сознательно выбрал одностороннюю тактику винить во всём исключительно только одну сторону - разработчиков, полностью исключая проблемы и недочёты,которые могли бы иметь место на его стороне.

Попытка наладить с ним хоть какой-либо конструктивный разговор  с призывами ориентироваться  и использовать определённый порядок и процедуру для снятия контрольных данных - не увенчались успехом.

Кстати, даже его последующее затем творчество клонов, с придуманными на ходу легендами ( мифический сын - это что-то), как-то совсем не красит человека, учитывая его далеко не юношеский возраст. Получается, что когда нужно и исходя из собственных личных мотивов, может  вести себя не совсем честно, что лишний раз тому подтверждение. :(

