ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 71
У меня в начале торгов 12.01.2016 была такая ситуация средств для го было достаточно (реал счёт):
Время = msk+2
В 12:00:10.551 в ручную попытался поставить лимитный ордер на продажу sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9166 на графике он стал виден как не сработавший,
затем цена двигалась и выше него и ниже - он по прежнему не срабатывал, пробовал его закрыть и изменить пишет [Invalid request] и логе появляется в 12:02:12.549 Trades '': deal #20135407 sell 1.00 SBRF-3.16 at 9172 done (based on order #25711620)
по немного другой цене через 2 минуты.
лог терминала
ER 0 11:49:12.655 Terminal ОТКРЫТИЕ-Брокер x64 build 1241 started (ОАО ''Брокерский дом ''ОТКРЫТИЕ'')
GF 0 11:49:12.658 Terminal Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz, RAM: 46276 / 65474 Mb, HDD: 27020 / 103128 Mb, GMT+05:00
DP 0 11:49:12.658 Terminal C:\Users\...
OJ 0 11:49:14.659 Network '': authorized on Open-Broker through Access Server III (ping: 35.25 ms)
CK 0 11:49:14.659 Network '': previous successful authorization performed from xx.xx.xx on 2016.01.11 20:44:17
IE 0 11:49:14.708 Network '': terminal synchronized with ОАО ''Брокерский дом ''ОТКРЫТИЕ''
OF 0 11:49:16.282 Network '': scanning network for access points
MP 0 11:49:37.548 Network '': scanning network finished
CG 0 12:00:10.551 Trades '': sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9166
JN 0 12:00:14.310 Trades '': sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9166 placed for execution in 3758 ms
II 0 12:00:14.638 Trades '': sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9175
MN 2 12:00:14.678 Trades '': failed sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9175 [No money]
RR 2 12:00:17.561 Trades '': failed modify order #25711620 sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9166.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 9205.00000, sl: 0.00000 tp: 0.00000 [Invalid request]
HH 2 12:00:35.757 Trades '': failed cancel order #25711620 sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9166.00000 [Invalid request]
RH 2 12:01:36.513 Trades '': failed cancel order #25711620 sell limit 1.00 SBRF-3.16 at 9166.00000 [Invalid request]
ON 0 12:02:12.549 Trades '': deal #20135407 sell 1.00 SBRF-3.16 at 9172 done (based on order #25711620)
HM 0 12:02:24.709 Trades '': modify sell 1.00 SBRF-3.16 sl: 0, tp: 0 -> sl: 9216, tp: 0
RS 0 12:02:24.843 Trades '': modify sell 1.00 SBRF-3.16 sl: 0, tp: 0 -> sl: 9216, tp: 0 done in 134 ms
А в терминале этот ордер видно так:
Торгуя на реале с января 2015 Всего трейдов: за время моей торговли сделал 2427 по скорости исполнения и проскальзываниям доволен.
Сообщаю это чтобы помочь развитию терминала.
Добрый день.
Резюме разработчиков по проблеме следующее:
Сервер не совсем оптимально отрабатывает трейды совершённых на бирже по счетам которых нет в МТ5.
Соответственно в приложенном билде внесены необходимые изменения.
19 января на сервер был установлен патч, призванный исправить проблему.
С уважением,
Михаил Батуров
Начальник Отдела поддержки пользователей торговых систем
Управления сопровождения торговых систем
АО «Открытие Брокер»
Тел.: +7 (495) 777 56 56 (вн. 11-4152), 8 (800) 500 99 66
Факс: +7 (495) 956 47 00
115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 4, корпус А
baturov@open.ru
http://www.open-broker.ru/
А я вообще предлагаю ввести день амнистии на форуме!!! Выпустить всех забаненных!! .
Для людей, не имеющих связей с маркетом и фрлансом бан-как с гуся вода.Ни чего не потеряют.
Насчет Михаила . Как я увидел что он возраста старше моего отца! Не ожидал. Тройная уважуха!
Я вот тоже не ожидал. Вроде взрослый человек, а такое ощущение, что в детские игры не наигрался. :(
Прям целая сага. Вдруг откуда не возьмись, появившийся сосед с другого подъезда, но с которым один интернет и один кабель (потом наверное ещё и стена общая будет и игра в шахматы), который чего -то там не так объяснил хозяину Ренату.
Это шоу с просроченными правами.
Мифический сын, который не в курсе дела, но который знает этот форум, имеет доступ к переписке, очень любит папу и просто горит желанием исполнить сыновий долг.
Попутно, ещё и наплодил кучку клонов. Как говорится не прошло и года.
Зачем нужна вся эта топорная клоунада? И кому он выставляет ультиматумы из предложений с восклицательными знаками? Немного не та весовая категория.
ИМХО, я бы на его месте просто извинился и признал свою неправоту. (Если он действительный здесь ценный юзер - думаю простят.)
По крайне мере, от этого бы выиграли все. Но похоже, для Филимонова, такие явления просто "не знакомы" или как говорил один мой товарищ - "вся проблема - в собственной неповторимости и исключительности". :(
Насчет Интернета с одним общим кабелем вы перегнули от незнания ситуации в меленьких населенных пунктах или городах не имеющих ни чего общего с административными центрами или в городах пусть и областными центрами, но с не очень развитой инфраструктурой...
Все-таки, Михаил, не смотря на свое не самое лучшее поведение в этой ветке, все-таки старается вносить позитивный вклад с сообщество:
Поэтому считаю что вечный бан такого "сотрудника" форума - чрезмерная мера. Она была бы уместна, если бы ничего кроме пустых наездов от Михаила не было, но надо признать что была и позитивная критика и реальное желание помогать другим пользователям.
Хочу подчеркнуть, что сам я органически не перевариваю стиль Михаила, его манеру кодирования и свойство делать проблемы из ничего. Но "Платон мне друг, но истина дороже".
Все-таки, Михаил, не смотря на свое не самое лучшее поведение в этой ветке, все-таки старается вносить позитивный вклад с сообщество:
Поэтому считаю что вечный бан такого "сотрудника" форума - чрезмерная мера. Она была бы уместна, если бы ничего кроме пустых наездов от Михаила не было, но надо признать что была и позитивная критика и реальное желание помогать другим пользователям.
Да, согласен со всем вышеизложенным. Но, все таки человек истину искал. В частности, благодаря ему создали биржевой раздел. И некоторые вопросы по исполнению приказов на ФОРТС стали яснее. Также, разбор полетов с допустимым количеством транзакций. Человек явно заинтересован в прибыли от реальной торговле, таких на форуме мало.
Вечный бан, имхо, чересчур.
Вечный бан, имхо, чересчур.
Насколько я понял, забанили его за определённые и неоднократные умышленные действия связанные с манипулированием данных и систематическим введением в заблуждение сообщества юзеров.
При этом, чел сознательно выбрал одностороннюю тактику винить во всём исключительно только одну сторону - разработчиков, полностью исключая проблемы и недочёты,которые могли бы иметь место на его стороне.
Попытка наладить с ним хоть какой-либо конструктивный разговор с призывами ориентироваться и использовать определённый порядок и процедуру для снятия контрольных данных - не увенчались успехом.
Кстати, даже его последующее затем творчество клонов, с придуманными на ходу легендами ( мифический сын - это что-то), как-то совсем не красит человека, учитывая его далеко не юношеский возраст. Получается, что когда нужно и исходя из собственных личных мотивов, может вести себя не совсем честно, что лишний раз тому подтверждение. :(