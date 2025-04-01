ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 121
В принципе не понятно, почему терминал возвращает RUR если цена явно в USD. Разве это нормально?
Потому что мы платим рубли за покупку актива, выраженного в долларах США. Это условные единицы.
Терминал вроде бы предназначен отчасти и для автоматической торговли. Как программе узнать смысл условных единиц, если не из спецификации символов? Сейчас получается, что человек вручную должен программе подпихивать все эти нюансы. И к чему тогда все это API?
Цель простая - корректный кластерный индикатор. В принципе не понятно, почему терминал возвращает RUR если цена явно в USD. Разве это нормально?
Это в какой валюте будет цена? Опять же - неизвестно. А мне нужно цены разных инструментов привести к общей.
Берите относительное изменение. То бишь логарифмируйте ценовые ряды перед работой.
Программе следует почитать ПБУ 3/2006 :)
Думаю, что просто такие нюансы не учли разработчики и им следует добавить какой либо флаг для этих целей.
Нет никаких проблем. Все переводите в нужную Вам валюту.
Лучше бы Вы рассказали что конкретно Вам нужно, тогда будет и конкретный ответ как это сделать.
Нельзя переводить то, что измерено в неизвестных единицах (или единицы якобы известны, но на самом деле не соответствуют действительности).
Например, нужно посчитать изменение цен заданных тикеров за вчерашний день в валюте депозита. Входной параметр у программы один - список тикеров.
Берите относительное изменение. То бишь логарифмируйте ценовые ряды перед работой.
Это конечно вариант для аналитики, но могут быть проблемы при торговле, потому что не будет привязки к балансу. Какой лот выбрать при потенциальном росте тикера на 10%? Одни и те же проценты у разных тикеров - это совсем разные деньги.
На самом деле проблемы не вижу. Напишите точно, что нужно получить и на каком Сервере/Символе?
Странный Вы человек!
Сначала задаёте вопрос, а когда Вам хотят помочь, - напрочь всё отметаете.
У контрактов ФОРТС есть стоимость шага цены, эта стоимость всегда выражается в валюте
депозита. Считайте на здоровье!
Но есть маленькое, НО
эта цена (для валютных контрактов) изменяется в клиринг :(
Я ничего не отметаю - просто до этого момента не было решения. Сейчас спасибо за развернутый ответ - понятно о чем речь. Если имеется в виду код, приведенный Вами ранее, то ИМХО он неверен: там фигурирует SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE, который не есть цена тика в валюте депозита, а шаг тика все в тех же неведомых "буказоидах" (в которых и Point). Стоимость тика в валюте депозита - SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE.