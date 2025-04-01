что за цена такая 19632 ?

ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 118
Согласен, что связь есть между сильным движением и задержками.
Как вариант, сервера не справляются у брокера.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ac5e0f89a794789e7f1b3b4?from=main
Не исключено...
Но, тогда должны так же люди жаловаться на Квик, а этого не слышно...
Опять таки, есть подозрение, что такие большие задержки связаны с тем, что ордер посылается почти с открытия биржи.
10:02 это уже не открытие. Долгое исполнение может быть в первые секунды (по моим наблюдениям). Через минуту все уже устаканивается.
ИМХО, это конкретный косяк разработчиков. Но они же маркетом занимаются - им не до нас.
Билд 1910
Билд 1912Более 14 секунд на спокойном рынке!
Билд 1912
2018.10.18 19:36:57.936 Trades 'xxxxx': cancel order #94261786 buy limit 2.00 SBRF-3.19 at 19632 placed for execution in 14482.475 msБолее 14 секунд на спокойном рынке!
в это время не было такой цены, ордер исполнился бы
Отложенный ордер был установлен, а то что опубликовано - снятие ордера (cancel order #94261786)... :)
При чем тут цена вообще?
upd. Позвонил в поддержку Открытия - ответили, что с 9-ти утра совместно с Метаквотами устраняют проблемы. Видимо сегодня не поторговать.
Страно, но у меня все работает (Открывашка) Билд 1914
Правда, после замены билда, у меня всё висело, но я перекомпилил индикаторы и советники,
дождался (минут 10), пока терминал отвис, загрузил по новому роботы, и все заработало нормально.
Добавлено
Ну, не совсем нормально..