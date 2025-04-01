что за цена такая 19632 ?

ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 118

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin:

Согласен, что связь есть между сильным движением и задержками.

Как вариант, сервера не справляются у брокера.

А может быть и это

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ac5e0f89a794789e7f1b3b4?from=main

Генпрокуратура оштрафовала Мосбиржу за незаконные действия инсайдеров
Генпрокуратура оштрафовала Мосбиржу за незаконные действия инсайдеров
  • www.rbc.ru
Сотрудников биржи уличили в нарушениях при проведении сделок на срочном рынке и использовании запрещенных программ для организации доступа к торгам. Также у биржи не оказалось ответственного за контроль манипуляций на рынке
 
prostotrader:

А может быть и это

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ac5e0f89a794789e7f1b3b4?from=main

Не исключено...

Но, тогда должны так же люди жаловаться на Квик, а этого не слышно...

 
Alexey Kozitsyn:

Опять таки, есть подозрение, что такие большие задержки связаны с тем, что ордер посылается почти с открытия биржи.

10:02 это уже не открытие. Долгое исполнение может быть в первые секунды (по моим наблюдениям). Через минуту все уже устаканивается.

ИМХО, это конкретный косяк разработчиков. Но они же маркетом занимаются - им не до нас.

 

Билд 1910

2018.10.15 10:00:06.510 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 BR-3.19 at 75.43 placed for execution in 4486.424 ms
2018.10.15 10:00:06.517 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 BR-3.19 at 85.57 placed for execution in 4492.803 ms
2018.10.15 10:00:06.517 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 AUDU-3.19 at 0.6946 placed for execution in 4493.401 ms
2018.10.15 10:00:06.518 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 AUDU-3.19 at 0.7310 placed for execution in 4493.652 ms
2018.10.15 10:00:06.584 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 CHMF-3.19 at 93598 placed for execution in 3952.288 ms
2018.10.15 10:00:06.585 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 CHMF-3.19 at 114452 placed for execution in 3952.425 ms
2018.10.15 10:00:06.585 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Eu-6.19 at 77200 placed for execution in 3629.126 ms
2018.10.15 10:00:06.585 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Eu-6.19 at 83758 placed for execution in 3629.213 ms
2018.10.15 10:00:06.591 Trades  'xxxxx': cancel order #94046602 buy limit 1.00 BR-1.19 at 74.86 placed for execution in 747.028 ms
2018.10.15 10:00:06.592 Trades  'xxxxx': cancel order #94046608 sell limit 5.00 BR-1.19 at 84.34 placed for execution in 747.633 ms
 

Билд 1912

Терминал
2018.10.18 19:36:43.456 Trades  'xxxxx': cancel order #94261786 buy limit 2.00 SBRF-3.19 at 19632

Советник
2018.10.18 19:36:44.759 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786
2018.10.18 19:36:45.773 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786
2018.10.18 19:36:46.787 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786
2018.10.18 19:36:47.801 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786
2018.10.18 19:36:48.816 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786
2018.10.18 19:36:49.841 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786
2018.10.18 19:36:50.844 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786
2018.10.18 19:36:51.858 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786
2018.10.18 19:36:52.872 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786
2018.10.18 19:36:53.885 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786
2018.10.18 19:36:54.914 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786
2018.10.18 19:36:56.422 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786
2018.10.18 19:36:57.427 FCS_Trader (SBRF-12.18,M1)      ProcessOrders: Buy ордер в процессе удаления. Билет = 94261786

Терминал
2018.10.18 19:36:57.936 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #94261786 buy limit 2.00 SBRF-3.19 at 19632
2018.10.18 19:36:57.936 Trades  'xxxxx': cancel order #94261786 buy limit 2.00 SBRF-3.19 at 19632 placed for execution in 14482.475 ms
Более 14 секунд на спокойном рынке!
 
prostotrader:

Билд 1912

2018.10.18 19:36:57.936 Trades  'xxxxx': cancel order #94261786 buy limit 2.00 SBRF-3.19 at 19632 placed for execution in 14482.475 ms
Более 14 секунд на спокойном рынке!


что за цена такая 19632 ?

в это время не было такой цены, ордер исполнился бы

 
Sergey Chalyshev:

что за цена такая 19632 ?

в это время не было такой цены, ордер исполнился бы

Сереж, что значит не было?

Отложенный ордер был установлен, а то что опубликовано - снятие ордера (cancel order #94261786)... :)

При чем тут цена вообще?

 
prostotrader:

Сереж, что значит не было?

Отложенный ордер был установлен, а то что опубликовано - снятие ордера (cancel order #94261786)... :)

При чем тут цена вообще?

да, ошибся, не тот фьючерс посмотрел
 

У всех сегодня так в Открытии или только у меня? Терминал висит. Билд 1881.


upd. Позвонил в поддержку Открытия - ответили, что с 9-ти утра совместно с Метаквотами устраняют проблемы. Видимо сегодня не поторговать.

 
GoVegas:

У всех сегодня так в Открытии или только у меня? Терминал висит. Билд 1881.


upd. Позвонил в поддержку Открытия - ответили, что с 9-ти утра совместно с Метаквотами устраняют проблемы. Видимо сегодня не поторговать.

Страно, но у меня все работает (Открывашка) Билд 1914

Правда, после замены билда, у меня всё висело, но я перекомпилил индикаторы и советники,

дождался (минут 10), пока терминал отвис, загрузил по новому роботы, и все заработало нормально.

Добавлено

Ну, не совсем нормально..

2018.10.19 10:02:00.372 Trades  'ххххх': cancel order #94304144 sell limit 1.00 U500-3.19 at 2138.50
2018.10.19 10:02:17.448 Trades  'ххххх': accepted cancel order #94304144 sell limit 1.00 U500-3.19 at 2138.50
2018.10.19 10:02:17.449 Trades  'ххххх': cancel order #94304144 sell limit 1.00 U500-3.19 at 2138.50 placed for execution in 17072.105 ms
1...111112113114115116117118119120121122123124125...177
Новый комментарий