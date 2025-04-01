ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 20

Новый комментарий
 
Mikalas:
А в дата-центре Отрытия в силе, или изменились планы?

Сервер в одном дата-центре компании Стек-телеком, где и публичные серверы Открытия стоят.

Просто пока доступ настроен через публичного провайдера (выходишь из дата-центра и потом входишь на общих основаниях) и мы ждем возможности реализовать кросс-коннект до серверов Открытия внутри дата-центра (сеть Открытия конечно же от всех изолирована по условиям безопасности). Если нам разрешат, то получится серьезно снизить латенси.

 
Renat:

Сервер в одном дата-центре компании Стек-телеком, где и публичные серверы Открытия стоят.

Просто пока доступ настроен через публичного провайдера (выходишь из дата-центра и потом входишь на общих основаниях) и мы ждем возможности реализовать кросс-коннект до серверов Открытия внутри дата-центра. Если нам разрешат, то получится серьезно снизить латенси.

Добрый день, Ренат!

Хорошо бы разрешили! 

Думаю, что Открытие будет не против. 

[Удален]  
Я , так понял, это все находится по адресу Москва Варшавское шоссе, д. 125
 
Edic:
Я , так понял, это все находится по адресу Москва Варшавское шоссе, д. 125
На штурм!  
[Удален]  
Mikalas:
На штурм!  

 Не, мне и моих 40 мс пока  хватит)  Но все-же хостинг с минимальной задержкой - это не во вред, однозначно. Думаю, если сторонний VPS выбирать - то нужно чтобы хостинг находился рядом с сервером интернет-провайдера, который, в свою очередь, находился рядом с сервером брокера. Да и от технологий, используемых провайдером, думаю, много чего зависит.

  А вот если Метаквоты сделают в обход внешнего  интернет-провайдера прямой канал от хостинга до сервера брокера - то это, однозначно,  будет вне конкуренции по задержкам для торговли на MOEX через МТ5.

[Удален]  
Renat:

 Меня всегда интересовал один вопрос.

 Почему терминал бесплатен для торговли в Открытии? 

 Метаквоты получают определенный процент от комиссионных клиентов, тороргующих через МТ5, или что-то другое?

 
Edic:

 Меня всегда интересовал один вопрос.

 Почему терминал бесплатен для торговли в Открытии? 

 Метаквоты получают определенный процент от комиссионных клиентов, тороргующих через МТ5, или что-то другое?

Мы продаем торговые платформы/серверы, а не терминалы.
 
Edic:

 Не, мне и моих 40 мс пока  хватит)  Но все-же хостинг с минимальной задержкой - это не во вред, однозначно. Думаю, если сторонний VPS выбирать - то нужно чтобы хостинг находился рядом с сервером интернет-провайдера, который, в свою очередь, находился рядом с сервером брокера. Да и от технологий, используемых провайдером, думаю, много чего зависит.

  А вот если Метаквоты сделают в обход внешнего  интернет-провайдера прямой канал от хостинга до сервера брокера - то это, однозначно,  будет вне конкуренции по задержкам для торговли на MOEX через МТ5.

Не думаю, что совсем вне конкуренции...

Сервер МТ5 обрабатывает огромное кол-во запросов, а потом эти запросы через Plaza II

идут на биржу. Всегда будет маленькая конкуренция со "свободными художниками"

сидящих в дата-центре биржи на Plaza II Cgate. 

[Удален]  
Renat:
Мы продаем торговые платформы/серверы, а не терминалы.

 Понятно. Значит Открытие купили платформу МТ5.

 Просто думал что на рынке биржевых платформ   немного по-другому.   И  модель  " больше клиентов (оборотов)  - больше прибыли у  разработчов"  в рамках отдельно взятого  брокера    является более эффективной и стимулирующей.   Хотя, я в этом бизнесе абсолютный  ноль и  критиковать не берусь. 

[Удален]  
Mikalas:

Не думаю, что совсем вне конкуренции...

Сервер МТ5 обрабатывает огромное кол-во запросов, а потом эти запросы через Plaza II

идут на биржу. Всегда будет маленькая конкуренция со "свободными художниками"

сидящих в дата-центре биржи на Plaza II Cgate. 

 Я Имел ввиду  " вне конкуренции по задержкам для торговли на MOEX через МТ5".

 А На прямом подключении  , естественно, обставят.   Но это уже будет в рамках работы своей собственной платформы и собственным сервером в датацентре биржи... даже не исключено что из-под собственной прикладной операционки, поставленной на голое железо) .  Жесть короче. Жесть для жесткого арбитража) 

 Через ритейл платформу работать на порядок проще и  кайфовее. Да и зарабатывать вполне можно.    Сейчас перечитываю документацию по MQL и посещают мысли " сколько же труда вбахано, чтобы такое сделать!"  Метаквотам честь и хвала, однозначно. 
1...131415161718192021222324252627...177
Новый комментарий