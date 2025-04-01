ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 20
А в дата-центре Отрытия в силе, или изменились планы?
Сервер в одном дата-центре компании Стек-телеком, где и публичные серверы Открытия стоят.
Просто пока доступ настроен через публичного провайдера (выходишь из дата-центра и потом входишь на общих основаниях) и мы ждем возможности реализовать кросс-коннект до серверов Открытия внутри дата-центра (сеть Открытия конечно же от всех изолирована по условиям безопасности). Если нам разрешат, то получится серьезно снизить латенси.
Добрый день, Ренат!
Хорошо бы разрешили!
Думаю, что Открытие будет не против.
Я , так понял, это все находится по адресу Москва Варшавское шоссе, д. 125
На штурм!
Не, мне и моих 40 мс пока хватит) Но все-же хостинг с минимальной задержкой - это не во вред, однозначно. Думаю, если сторонний VPS выбирать - то нужно чтобы хостинг находился рядом с сервером интернет-провайдера, который, в свою очередь, находился рядом с сервером брокера. Да и от технологий, используемых провайдером, думаю, много чего зависит.
А вот если Метаквоты сделают в обход внешнего интернет-провайдера прямой канал от хостинга до сервера брокера - то это, однозначно, будет вне конкуренции по задержкам для торговли на MOEX через МТ5.
Меня всегда интересовал один вопрос.
Почему терминал бесплатен для торговли в Открытии?
Метаквоты получают определенный процент от комиссионных клиентов, тороргующих через МТ5, или что-то другое?
Не думаю, что совсем вне конкуренции...
Сервер МТ5 обрабатывает огромное кол-во запросов, а потом эти запросы через Plaza II
идут на биржу. Всегда будет маленькая конкуренция со "свободными художниками"
сидящих в дата-центре биржи на Plaza II Cgate.
Мы продаем торговые платформы/серверы, а не терминалы.
Понятно. Значит Открытие купили платформу МТ5.
Просто думал что на рынке биржевых платформ немного по-другому. И модель " больше клиентов (оборотов) - больше прибыли у разработчов" в рамках отдельно взятого брокера является более эффективной и стимулирующей. Хотя, я в этом бизнесе абсолютный ноль и критиковать не берусь.
Я Имел ввиду " вне конкуренции по задержкам для торговли на MOEX через МТ5".
А На прямом подключении , естественно, обставят. Но это уже будет в рамках работы своей собственной платформы и собственным сервером в датацентре биржи... даже не исключено что из-под собственной прикладной операционки, поставленной на голое железо) . Жесть короче. Жесть для жесткого арбитража)Через ритейл платформу работать на порядок проще и кайфовее. Да и зарабатывать вполне можно. Сейчас перечитываю документацию по MQL и посещают мысли " сколько же труда вбахано, чтобы такое сделать!" Метаквотам честь и хвала, однозначно.