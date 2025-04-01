ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 63

Новый 1241 билд (реал):

Не радует и этот билд - 3 секунды удаляется ордер :( 

2016.01.11 10:44:50.121 Trades  'xxxxx': cancel order #25660424 buy limit 1.00 NOTK-6.16 at 55187
2016.01.11 10:44:50.141 Trades  'xxxxx': cancel order #25660424 buy limit 1.00 NOTK-6.16 at 55187 placed for execution in 20 ms

 

2016.01.12 10:44:53.177 Forts_trader (NOTK-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25660424
2016.01.12 10:44:52.163 Forts_trader (NOTK-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25660424
2016.01.12 10:44:51.164 Forts_trader (NOTK-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25660424
 

А вот и минуты!!!

2016.01.11 14:13:52.116 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25669708
2016.01.11 14:13:53.133 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25669708
2016.01.11 14:13:54.144 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25669708
2016.01.11 14:13:55.158 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25669708
2016.01.11 14:13:56.172 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25669708
2016.01.11 14:13:57.190 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25669708
2016.01.11 14:13:58.203 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25669708
2016.01.11 14:13:59.216 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25669708
2016.01.11 14:14:00.228 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25669708
2016.01.11 14:14:01.244 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25669708
2016.01.11 14:14:02.260 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25669708
 

Что же Вы, господа разработчики, наделали в новом билде СЕРВЕРА?

Чуть рынок "пошустрее", так по нескольку секунд (а иногда и минут) не исполняются торговые приказы!!!!! 

Правда, может быть, что Открывашкины "САНтехники" свою сеть настроить не могут!

Вот задержки МТ5 с их виртуальной машины (перед самым новым годом тестировал)

 

 

 

 

Самопроизвольный переход на 4-5 увеличение задержек "перекачевал" и в 1241 билд.

Перезапускаешь терминал - всё приходит в норму.

2016.01.12 15:36:50.713 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 TRNF-6.16 at 194107
2016.01.12 15:36:50.734 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 TRNF-6.16 at 194107 placed for execution in 21 ms
2016.01.12 15:36:51.138 Trades  'xxxxx': modify order #25734240 buy limit 1.00 TRNF-6.16 at 194107 sl: 0 tp: 0 -> 194109, sl: 0 tp: 0
2016.01.12 15:36:51.161 Trades  'xxxxx': modify order #25734240 buy limit 1.00 TRNF-6.16 at 194107 sl: 0 tp: 0 -> 194109, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 22 ms
2016.01.12 15:36:52.155 Trades  'xxxxx': modify order #25734240 buy limit 1.00 TRNF-6.16 at 194109 sl: 0 tp: 0 -> 194156, sl: 0 tp: 0
2016.01.12 15:36:52.176 Trades  'xxxxx': modify order #25734240 buy limit 1.00 TRNF-6.16 at 194109 sl: 0 tp: 0 -> 194156, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 20 ms
2016.01.12 15:36:52.781 Trades  'xxxxx': cancel order #25734240 buy limit 1.00 TRNF-6.16 at 194156
2016.01.12 15:36:52.802 Trades  'xxxxx': cancel order #25734240 buy limit 1.00 TRNF-6.16 at 194156 placed for execution in 20 ms
2016.01.12 15:37:30.744 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 UCAD-6.16 at 1.3420
2016.01.12 15:37:30.766 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 UCAD-6.16 at 1.3420 placed for execution in 22 ms
2016.01.12 15:37:30.817 Trades  'xxxxx': modify order #25734253 buy limit 5.00 UCAD-6.16 at 1.3420 sl: 0.0000 tp: 0.0000 -> 1.3422, sl: 0.0000 tp: 0.0000
2016.01.12 15:37:30.838 Trades  'xxxxx': modify order #25734253 buy limit 5.00 UCAD-6.16 at 1.3420 sl: 0.0000 tp: 0.0000 -> 1.3422, sl: 0.0000 tp: 0.0000 placed for execution in 21 ms
2016.01.12 15:38:41.703 Trades  'xxxxx': cancel order #25731558 buy limit 5.00 UJPY-6.16 at 116.73
2016.01.12 15:38:41.723 Trades  'xxxxx': cancel order #25731558 buy limit 5.00 UJPY-6.16 at 116.73 placed for execution in 20 ms
2016.01.12 15:39:36.228 Trades  'xxxxx': cancel order #25734253 buy limit 5.00 UCAD-6.16 at 1.3422
2016.01.12 15:39:36.249 Trades  'xxxxx': cancel order #25734253 buy limit 5.00 UCAD-6.16 at 1.3422 placed for execution in 21 ms
2016.01.12 15:40:19.778 Trades  'xxxxx': deal #20158862 buy 1.00 MGNT-6.16 at 10519 done (based on order #25730036)
2016.01.12 15:40:19.782 Trades  'xxxxx': exchange sell 1.00 MGNT-3.16 at market
2016.01.12 15:40:19.803 Trades  'xxxxx': exchange sell 1.00 MGNT-3.16 at market placed for execution in 21 ms
2016.01.12 15:40:19.809 Trades  'xxxxx': deal #20158863 sell 1.00 MGNT-3.16 at 10651 done (based on order #25734346)
2016.01.12 15:40:19.834 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 MGNT-6.16 at 10439
2016.01.12 15:40:19.855 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 MGNT-6.16 at 10439 placed for execution in 20 ms
2016.01.12 15:40:19.999 Trades  'xxxxx': modify order #25734347 buy limit 5.00 MGNT-6.16 at 10439 sl: 0 tp: 0 -> 10441, sl: 0 tp: 0
2016.01.12 15:40:20.021 Trades  'xxxxx': modify order #25734347 buy limit 5.00 MGNT-6.16 at 10439 sl: 0 tp: 0 -> 10441, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 21 ms
2016.01.12 15:40:20.085 Trades  'xxxxx': modify order #25734347 buy limit 5.00 MGNT-6.16 at 10441 sl: 0 tp: 0 -> 10526, sl: 0 tp: 0
2016.01.12 15:40:20.105 Trades  'xxxxx': modify order #25734347 buy limit 5.00 MGNT-6.16 at 10441 sl: 0 tp: 0 -> 10526, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 20 ms
2016.01.12 15:40:28.133 Terminal        exit initiated
2016.01.12 15:40:28.136 Network 'xxxxx': disconnected from Open-Broker
2016.01.12 15:40:28.710 Terminal        stopped
2016.01.12 15:40:37.199 Terminal        ОТКРЫТИЕ-Брокер x64 build 1241 started (ОАО ''Брокерский дом ''ОТКРЫТИЕ'')
2016.01.12 15:40:37.200 Terminal        Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i7-2600K  @ 3.40GHz, RAM: 23185 / 32665 Mb, HDD: 98526 / 244095 Mb, GMT+03:00
2016.01.12 15:40:38.209 Network 'xxxxx': authorized on Open-Broker through Access Server V (ping: 4.97 ms)
2016.01.12 15:40:38.209 Network 'xxxxx': previous successful authorization performed from 37.190.39.57 on 2016.01.12 01:27:36
2016.01.12 15:40:38.228 Network 'xxxxx': terminal synchronized with ОАО ''Брокерский дом ''ОТКРЫТИЕ''
2016.01.12 15:41:51.622 Trades  'xxxxx': sell limit 10.00 GOLD-6.16 at 1120.0
2016.01.12 15:41:51.632 Trades  'xxxxx': sell limit 10.00 GOLD-6.16 at 1120.0 placed for execution in 9 ms
2016.01.12 15:41:51.643 Trades  'xxxxx': cancel order #25734398 sell limit 10.00 GOLD-6.16 at 1120.0
2016.01.12 15:41:51.651 Trades  'xxxxx': cancel order #25734398 sell limit 10.00 GOLD-6.16 at 1120.0 placed for execution in 8 ms
2016.01.12 15:41:58.009 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 CHMF-6.16 at 64985
2016.01.12 15:41:58.018 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 CHMF-6.16 at 64985 placed for execution in 8 ms
2016.01.12 15:41:58.109 Trades  'xxxxx': cancel order #25734405 sell limit 2.00 CHMF-6.16 at 64985
2016.01.12 15:41:58.120 Trades  'xxxxx': cancel order #25734405 sell limit 2.00 CHMF-6.16 at 64985 placed for execution in 10 ms
2016.01.12 15:42:04.205 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 GOLD-6.16 at 1090.1
2016.01.12 15:42:04.213 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 GOLD-6.16 at 1090.1 placed for execution in 8 ms
2016.01.12 15:42:05.049 Trades  'xxxxx': cancel order #25734410 buy limit 10.00 GOLD-6.16 at 1090.1
2016.01.12 15:42:05.056 Trades  'xxxxx': cancel order #25734410 buy limit 10.00 GOLD-6.16 at 1090.1 placed for execution in 6 ms
2016.01.12 15:42:12.357 Trades  'xxxxx': buy limit 4.00 ROSN-6.16 at 24023
2016.01.12 15:42:12.365 Trades  'xxxxx': buy limit 4.00 ROSN-6.16 at 24023 placed for execution in 8 ms
2016.01.12 15:42:12.399 Trades  'xxxxx': cancel order #25734422 buy limit 4.00 ROSN-6.16 at 24023
2016.01.12 15:42:12.407 Trades  'xxxxx': cancel order #25734422 buy limit 4.00 ROSN-6.16 at 24023 placed for execution in 8 ms
 
Михаил:

Самопроизвольный переход на 4-5 увеличение задержек "перекачевал" и в 1241 билд.

Перезапускаешь терминал - всё приходит в норму.

Эта проблема существовала с еще с появления МТ4, видимо перекочевала в МТ5, разрабатчики давно знают об этом. Если хорошо поищите на форуме по МТ4 найдете.
 
Sergey Chalyshev:
Эта проблема существовала с еще с появления МТ4, видимо перекочевала в МТ5, разрабатчики давно знают об этом. Если хорошо поищите на форуме по МТ4 найдете.

А зачем искать? Это разве в чём-то поможет?

Проблему нужно просто устранить. 

 

Вот так "работал" сегодня с утра МТ5 сервер:

ЦЕЛЫХ 2 МИНУТЫ !!!!!!!!! не отвечал на торговые приказы!

РАЗРАБОТЧИКИ! Будут ли  какие-либо комментарии к этому безобразию?

2016.01.12 10:00:11.165 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.166 Forts_trader (ED-3.16,M1)       CheckOrders: Попытка 1 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.172 Forts_trader (AUDU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.175 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.179 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.181 Forts_trader (LKOH-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.269 Forts_trader (ED-3.16,M1)       CheckOrders: Попытка 2 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.270 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.291 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.301 Forts_trader (AUDU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.301 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.347 Forts_trader (LKOH-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.379 Forts_trader (ED-3.16,M1)       CheckOrders: Попытка 3 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.379 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.394 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.410 Forts_trader (AUDU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.410 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.457 Forts_trader (LKOH-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.488 Forts_trader (ED-3.16,M1)       CheckOrders: Попытка 4 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.488 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.503 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.519 Forts_trader (AUDU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.519 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.566 Forts_trader (LKOH-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.597 Forts_trader (ED-3.16,M1)       CheckOrders: Попытка 5 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.597 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.597 Forts_trader (ED-3.16,M1)       CheckOrders: Не получен билет Buy ордера!
2016.01.12 10:00:11.597 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Buy ордера!
2016.01.12 10:00:11.597 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.613 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.613 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Buy ордера!
2016.01.12 10:00:11.613 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.628 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.628 Forts_trader (AUDU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.628 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Buy ордера!
2016.01.12 10:00:11.628 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.628 Forts_trader (AUDU-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Sell ордера!
2016.01.12 10:00:11.675 Forts_trader (LKOH-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.675 Forts_trader (LKOH-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Buy ордера!
2016.01.12 10:00:11.675 Forts_trader (LKOH-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.688 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.688 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.689 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.706 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.722 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.737 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.765 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.765 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.773 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.784 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.784 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.797 Forts_trader (MTSI-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.801 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.815 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.820 Forts_trader (LKOH-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.831 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.847 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.878 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.889 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.893 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.893 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.893 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.893 Forts_trader (MTSI-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.926 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.926 Forts_trader (Si-3.16,M1)       CheckOrders: Попытка 1 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.926 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.926 Forts_trader (LKOH-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.940 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.956 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:11.987 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:11.987 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.002 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.002 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.005 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.034 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.034 Forts_trader (MTSI-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.041 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.041 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Sell ордера!
2016.01.12 10:00:12.049 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.053 Forts_trader (Si-3.16,M1)       CheckOrders: Попытка 2 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.057 Forts_trader (LKOH-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.065 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.066 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Sell ордера!
2016.01.12 10:00:12.096 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.097 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Sell ордера!
2016.01.12 10:00:12.098 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.112 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.112 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.112 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.112 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Buy ордера!
2016.01.12 10:00:12.112 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.112 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Buy ордера!
2016.01.12 10:00:12.112 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.143 Forts_trader (MTSI-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.143 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.143 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Buy ордера!
2016.01.12 10:00:12.143 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.174 Forts_trader (LKOH-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.174 Forts_trader (LKOH-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Sell ордера!
2016.01.12 10:00:12.194 Forts_trader (Si-3.16,M1)       CheckOrders: Попытка 3 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.205 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.205 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Buy ордера!
2016.01.12 10:00:12.205 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.221 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.221 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.221 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.221 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Buy ордера!
2016.01.12 10:00:12.221 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.231 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.231 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Buy ордера!
2016.01.12 10:00:12.231 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 1 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.252 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.252 Forts_trader (MTSI-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.252 Forts_trader (MTSI-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Sell ордера!
2016.01.12 10:00:12.299 Forts_trader (Si-3.16,M1)       CheckOrders: Попытка 4 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.314 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.330 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.330 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.330 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.330 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 2 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.361 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.408 Forts_trader (Si-3.16,M1)       CheckOrders: Попытка 5 получить билет Buy ордера...
2016.01.12 10:00:12.408 Forts_trader (Si-3.16,M1)       CheckOrders: Не получен билет Buy ордера!
2016.01.12 10:00:12.424 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.439 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.439 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.439 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 3 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.439 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.470 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.533 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.548 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.548 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.548 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 4 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.548 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.548 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Sell ордера!
2016.01.12 10:00:12.548 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Sell ордера!
2016.01.12 10:00:12.580 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.580 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Sell ордера!
2016.01.12 10:00:12.642 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.642 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Sell ордера!
2016.01.12 10:00:12.658 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.658 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Попытка 5 получить билет Sell ордера...
2016.01.12 10:00:12.658 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Sell ордера!
2016.01.12 10:00:12.658 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Не получен билет Sell ордера!
2016.01.12 10:00:12.690 Forts_trader (UCAD-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25711672
2016.01.12 10:00:12.691 Forts_trader (ED-3.16,M1)       CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25711649

 Пропускаю, чтобы не занимать место (там одно и тоже - CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии!)

2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (GOLD-3.16,M1)     CheckOrders: Sell ордер в переходном состоянии! Билет = 25711706
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (ED-3.16,M1)       CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25711649
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (AUDU-3.16,H1)     CheckOrders: Sell ордер в переходном состоянии! Билет = 25711666
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25711677
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (TRNF-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25711687
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     CheckOrders: Sell ордер в переходном состоянии! Билет = 25711678
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25711674
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (SNGP-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25711765
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     CheckOrders: Sell ордер в переходном состоянии! Билет = 25711676
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25711638
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25711681
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (VTBR-3.16,H1)     CheckOrders: Sell ордер в переходном состоянии! Билет = 25711641
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (SNGP-3.16,H1)     CheckOrders: Sell ордер в переходном состоянии! Билет = 25711766
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (FEES-3.16,H1)     CheckOrders: Sell ордер в переходном состоянии! Билет = 25711682
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (PLT-3.16,H1)      CheckOrders: Sell ордер в переходном состоянии! Билет = 25711775
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (MOEX-3.16,H1)     CheckOrders: Sell ордер в переходном состоянии! Билет = 25711692
2016.01.12 10:02:09.838 Forts_trader (Eu-3.16,M1)       CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25711694
2016.01.12 10:02:09.839 Forts_trader (TATN-3.16,H1)     CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии! Билет = 25711707
2016.01.12 10:02:09.839 Forts_trader (MTSI-3.16,H1)     CheckOrders: Sell ордер в переходном состоянии! Билет = 25711669
2016.01.12 10:02:09.842 Forts_trader (TATN-3.16,H1)     CheckOrders: Sell ордер в переходном состоянии! Билет = 25711708
2016.01.12 10:02:09.842 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     CheckOrders: Sell ордер в переходном состоянии! Билет = 25711644
 

Может кто-нибудь объяснить как может быть такое, что время установки/модификации может быть = 0 ???

 Установка ордера

//+------------------------------------------------------------------+
//| Place order                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void COrder::Place( const double price, const double volume, const bool buy_sell )
{
  MqlTradeRequest request = {0};
  MqlTradeResult  result  = {0};
  mem_start_time = TimeTradeServer();
  ticket = 0;
  req_id = 0;
  mem_tick = GetTickCount();                                                           //ЗАПОМИНАЮ ВРЕМЯ НАЧАЛА УСТАНОВКИ ОРДЕРА
  mem_magic = magic_storage + 1;
  check_count = 0;
//---  
  if ( mem_magic >= ( magic_number + 9999 ) ) mem_magic = magic_number;
     
//--- Fill structure
  request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
  request.magic  = mem_magic;
  request.symbol = a_symbol;
  request.volume = volume;
  request.price  = price;
    
  if ( buy_sell )
  {
    request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
  }
  else
  {
    request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
  } 
  request.comment = "Отложенный ордер...";      
  request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
  request.type_time = ORDER_TIME_DAY;
//  request.expiration = exp_day;
  
//--- Send order
  if ( OrderSendAsync( request, result ) )
  {
    if ( result.retcode == TRADE_RETCODE_PLACED ) 
    {
      req_id = result.request_id;
      magic_storage = mem_magic;
      
      switch( order_status )
      {
        case BUY_ORDER:  state = ORD_BUY_DO_SET;
                         break;
        case SELL_ORDER: state = ORD_SELL_DO_SET;
                         break;           
      } 
      SetTransCount();
    }
    else
    {
      mem_magic = 0;
      mem_start_time = 0;
      mem_tick = 0;
      CheckError( result.retcode, "Place: Ордер не установлен! Причина: ", order_status, ticket );
    }
  }
  else
  {
    mem_magic = 0;
    mem_start_time = 0;
    mem_tick = 0;
    CheckError( result.retcode, "Place: Ордер не отослан! Причина: ", order_status, ticket );
  }
}

 Модификация ордера:

 

//+------------------------------------------------------------------+
// Modify order                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void COrder::Modify( const double price, const long magic )
{
  mem_magic = magic;
  mem_tick = GetTickCount();                                   ////ЗАПОМИНАЮ ВРЕМЯ НАЧАЛА МОДИЦИКАЦИИ ОРДЕРА
  req_id = 0;
  MqlTradeRequest request = {0};
  MqlTradeResult  result  = {0};
  request.action    = TRADE_ACTION_MODIFY;
  request.magic     = mem_magic;
  request.symbol    = a_symbol;
  request.order     = ticket;
  request.price     = price;
  request.type_time = ORDER_TIME_DAY;
//  request.expiration = exp_day;
 //--- 
  if ( OrderSendAsync( request, result ) )
  {
    if ( result.retcode == TRADE_RETCODE_PLACED ) 
    {
      req_id = result.request_id;
//---          
      switch( order_status )
      {
        case BUY_ORDER:  state = ORD_BUY_DO_MODIFY;
                         break;
        case SELL_ORDER: state = ORD_SELL_DO_MODIFY;
                         break;           
      }
      SetTransCount();
    }
    else
    {
      mem_magic = 0;
      mem_tick = 0;
      CheckError( result.retcode, "Modify: Ордер не модифицирован! Причина: ", order_status, ticket );
    }
  }
  else
  {
    mem_magic = 0;
    mem_tick = 0;
    CheckError( result.retcode, "Modify: Ордер не отослан! Причина: ", order_status, ticket );
  }
}

 Получение результата установки - модификации ордера

void OnTradeTransaction( const MqlTradeTransaction &trans, const MqlTradeRequest &request, const MqlTradeResult &result )
{
  switch( trans.type )
  {
    case TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE: switch( trans.order_state )
                                         {
                                           case ORDER_STATE_PLACED:   if ( ( BuyOrder.ticket != 0 ) && ( trans.order == BuyOrder.ticket ) )
                                                                      {
                                                                        switch( BuyOrder.state )
                                                                        {
                                                                          case ORD_BUY_DO_SET:     {uint stop_time = GetTickCount();
                                                                                                   Print("OnTradeTransaction: Buy ордер был установлен за ",
                                                                                                   stop_time - BuyOrder.mem_tick, " ms" );
                                                                                                   BuyOrder.mem_tick = 0;
                                                                                                   BuyOrder.ses_ord_count++;
                                                                                                   BuyOrder.CalcZalog();
                                                                                                   BuyOrder.state = ORD_BUY_WORK;}
                                                                                                   break; 
                                                                                                                    
                                                                          case ORD_BUY_DO_MODIFY:  {uint stop_time = GetTickCount();
                                                                                                   Print("OnTradeTransaction: Buy ордер был модифицирован за ",
                                                                                                   stop_time - BuyOrder.mem_tick, " ms" );
                                                                                                   BuyOrder.mem_tick = 0;
                                                                                                   BuyOrder.modify_count++;
                                                                                                   BuyOrder.state = ORD_BUY_WORK;}
                                                                                                   break;
                                                                        }
                                                                        EndView(); 
                                                                      }
                                                                      else
                                                                      if ( ( SellOrder.ticket != 0 ) && ( trans.order == SellOrder.ticket ) )
                                                                      {
                                                                        switch( SellOrder.state )
                                                                        {
                                                                          case ORD_SELL_DO_SET:    {uint stop_time = GetTickCount();
                                                                                                   Print("OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за ",
                                                                                                   stop_time - SellOrder.mem_tick, " ms" );
                                                                                                   SellOrder.mem_tick = 0;
                                                                                                   SellOrder.ses_ord_count++;   
                                                                                                   SellOrder.CalcZalog();
                                                                                                   SellOrder.state = ORD_SELL_WORK;}
                                                                                                   break; 
                                                                            
                                                                          case ORD_SELL_DO_MODIFY: {uint stop_time = GetTickCount();
                                                                                                   Print("OnTradeTransaction: Sell ордер был модифицирован за ",
                                                                                                   stop_time - SellOrder.mem_tick, " ms" );
                                                                                                   SellOrder.mem_tick = 0;
                                                                                                   SellOrder.modify_count++;
                                                                                                   SellOrder.state = ORD_SELL_WORK;}
                                                                                                   break;        
                                                                        }
                                                                        EndView(); 
                                                                      }
                                                                      break;
                                         } 
                                         break;
  }                                   
}

 А вот результат:

2016.01.14 14:20:25.333 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за 0 ms
2016.01.14 14:20:25.930 Forts_trader (UCAD-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был установлен за 16 ms
2016.01.14 14:20:26.001 Forts_trader (UCAD-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был модифицирован за 16 ms
2016.01.14 14:20:45.444 Forts_trader (ROSN-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за 31 ms
2016.01.14 14:21:06.878 Forts_trader (SNGP-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за 0 ms
2016.01.14 14:21:06.953 Forts_trader (SNGP-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:21:43.506 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был модифицирован за 390 ms
2016.01.14 14:21:43.570 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:21:52.969 Forts_trader (SNGR-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за 0 ms
2016.01.14 14:22:00.709 Forts_trader (NOTK-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был установлен за 795 ms
2016.01.14 14:22:37.302 Forts_trader (RTKM-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был установлен за 0 ms
2016.01.14 14:22:37.371 Forts_trader (RTKM-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:22:37.464 Forts_trader (RTKM-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был модифицирован за 16 ms
2016.01.14 14:23:53.152 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:24:15.372 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:24:20.750 Forts_trader (PLT-3.16,H1)      OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за 0 ms
2016.01.14 14:25:05.332 Forts_trader (AUDU-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за 0 ms
2016.01.14 14:25:06.289 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за 0 ms
2016.01.14 14:25:06.349 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:25:07.370 Forts_trader (AUDU-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:25:07.409 Forts_trader (MGNT-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:25:08.375 Forts_trader (AUDU-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:25:55.231 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:26:15.774 Forts_trader (UCHF-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:26:26.980 Forts_trader (SNGP-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за 15 ms
2016.01.14 14:26:27.038 Forts_trader (SNGP-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:27:28.671 Forts_trader (UCAD-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был установлен за 0 ms
2016.01.14 14:27:28.758 Forts_trader (UCAD-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был модифицирован за 16 ms
2016.01.14 14:27:36.311 Forts_trader (GBPU-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за 0 ms
2016.01.14 14:27:37.462 Forts_trader (MTSI-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за 0 ms
2016.01.14 14:28:35.374 Forts_trader (TATN-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был установлен за 0 ms
2016.01.14 14:28:35.438 Forts_trader (TATN-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:31:07.695 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за 16 ms
2016.01.14 14:31:08.354 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был модифицирован за 0 ms
2016.01.14 14:31:09.377 Forts_trader (UJPY-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был модифицирован за 15 ms
2016.01.14 14:31:58.043 Forts_trader (SNGP-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был установлен за 16 ms
2016.01.14 14:31:58.334 Forts_trader (SNGP-3.16,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер был модифицирован за 0 ms
 
Mikhail Filimonov:

Может кто-нибудь объяснить как может быть такое, что время установки/модификации может быть = 0 ???

Значит время меньше 1 мс. Это же хорошо, разве не?
 
Joo Zepper:
Значит время меньше 1 мс.

Не смешите....

Я из дома торгую, а не с VPS 

