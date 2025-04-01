ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 63
Новый 1241 билд (реал):
Не радует и этот билд - 3 секунды удаляется ордер :(
А вот и минуты!!!
Что же Вы, господа разработчики, наделали в новом билде СЕРВЕРА?
Чуть рынок "пошустрее", так по нескольку секунд (а иногда и минут) не исполняются торговые приказы!!!!!
Правда, может быть, что Открывашкины "САНтехники" свою сеть настроить не могут!
Вот задержки МТ5 с их виртуальной машины (перед самым новым годом тестировал)
Самопроизвольный переход на 4-5 увеличение задержек "перекачевал" и в 1241 билд.
Перезапускаешь терминал - всё приходит в норму.
Эта проблема существовала с еще с появления МТ4, видимо перекочевала в МТ5, разрабатчики давно знают об этом. Если хорошо поищите на форуме по МТ4 найдете.
А зачем искать? Это разве в чём-то поможет?
Проблему нужно просто устранить.
Вот так "работал" сегодня с утра МТ5 сервер:
ЦЕЛЫХ 2 МИНУТЫ !!!!!!!!! не отвечал на торговые приказы!
РАЗРАБОТЧИКИ! Будут ли какие-либо комментарии к этому безобразию?
Пропускаю, чтобы не занимать место (там одно и тоже - CheckOrders: Buy ордер в переходном состоянии!)
Может кто-нибудь объяснить как может быть такое, что время установки/модификации может быть = 0 ???
Установка ордера
Модификация ордера:
Получение результата установки - модификации ордера
А вот результат:
Может кто-нибудь объяснить как может быть такое, что время установки/модификации может быть = 0 ???
Значит время меньше 1 мс.
Не смешите....
Я из дома торгую, а не с VPS