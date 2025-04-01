ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 70
70 страниц писанины и не дошло, что так некорректно может работать только аппаратура, если Вам уже показали, что программа работает исправно? Не поверю, что и ручные операции точно также исполняются. Если руками быстро, значит зациклено очень сильно что то. Железо может не работать - сетевая карта, неверно (коряво) обжатые коннектора, драйверы, вирус или еще что то. Пробуйте своё ПО с любого другого места и компьютера, где можете получить доступ к Интернет. Делайте выводы, выявляейте неисправность, ну ё-ма-ё, читать невозможно....
Я вот что подумал.
Если у него Интернет спутниковый, то похоже на правду, т.к. будет таймаут на исходящий трафик в тех пределах, о которых он пишет. Только это его проблема, а не МТ5.
Я так понимаю чел клонами баловался и не раз.
Понятно, что проблема по большому счёту не в его идентификации, а в полном отрицании возможности и наличия каких-либо проблем на его стороне, либо умышленное искажение фактов или представление исключительно вопроса таким образом, что выгодно ему самому. :(
Исходя из этих позиций, прийти к каком-либо конструктивному решение - практически невозможно. :(
Хотя на первый взгляд неискушенного человека, возникает ощущение, что чел серьёзно в теме и борется за правое дело так сказать. :))
Звонит по скайпу Kond777 и задаёт вопрос: Как же ты объяснял про установку ОТЛОЖЕННОГО ордера, а Ренат говорит другое?
Мой ответ: Не знаю, так мне объяснил сотрудник MQ MQAlexander, спроси у Рената сам.
А куки :).... - Kond77 живёт в соседнем подъезде, а маршрутизатор провайдера один на два подъезда.
Так что разбаньте ни в чем не повинного человека.
А вот и технические подробности(не важно разбаните меня или нет):
Я виноват(И ТОЛЬКО В ЭТОМ), что перед публиуацией этих колосальных задержек не запросил данные биржи.
Я сделал это позже:
Ответ техподдержи Московской биржи:
Добрый день.
Если под "таймингами исполнения" подразумевается время когда указанные заявки свелись, то вот:
id_ord moment action dir price amount amount_rest comment ext_id
19043172465 2016-01-15 16:43:36.313 1 2 34575.00000 5 5 #25869106 25869106
19043172465 2016-01-15 16:43:36.380 0 2 34575.00000 5 0 #25869106 25869106
19043232754 2016-01-15 16:45:11.067 1 2 46998.00000 5 5 #25869188 25869188
19043232754 2016-01-15 16:45:42.497 0 2 46998.00000 5 0 #25869188 25869188
19043247009 2016-01-15 16:45:22.927 1 1 5151.00000 2 2 #25869202 25869202
19043247009 2016-01-15 16:45:42.290 0 1 5151.00000 2 0 #25869202 25869202
Момент сведения - когда action равно 0, а в вашем случае - еще когда amount_rest равно 0.
Т.о., два последних ордера ждали сведения действительно долго - по 30 и 20 секунд. Первый свелся быстро.
С уважением,
Юрий Гущенко
Техническая поддержка ПАО Московская Биржа
+7 (495) 733-95-07 | help@moex.com
Делаем соответствие ID биржи к билету MT5
Из скриншота видно, что биржевой ID 19043247009 это 25869202 билет МТ5
Идём в журнал МТ5 и смотрим когда отослался 25869202 и видим:
2016.01.15 16:45:20.089 Trades 'xxxxx': buy limit 2.00 FEES-6.16 at 5151
Идем в ответ сотрудника биржи и видим, что ордер был поставлен в очередь 16:45:22.927:
19043247009 2016-01-15 16:45:22.927 1 1 5151.00000 2 2 #25869202 25869202
А ответ, что он был выставлен в торговую систему, был послан серверу МТ5 в 16:45:42.290:
19043247009 2016-01-15 16:45:42.290 0 1 5151.00000 2 0 #25869202 25869202
Т.е 16:45:42.290 - 16:45:22.927 = 19 СЕКУНД + 627 МИЛЛИСЕКУНД
Идём в журнал терминала, а там:
2016.01.15 16:45:20.108 Trades 'xxxxx': buy limit 2.00 FEES-6.16 at 5151 placed for execution in 18 ms
Все арифметические действия могут производить?
И напоследок...
А Quik работает в штатном режиме.
Ну и чо тогда мозги людям канифолили? ...
На дату сообщения терминала посмотрите - это уже сегодня.
Сегодня то сегодня. Но в его последнем сообщении есть подтекст.
К примеру, если мне чем то не нравится МТ5, то я МТ5 сравниваю с МТ4 и наоборот, типа там так а тут так..
Я бы предложил сразу банить за обсуждение программных продуктов других производителей, потому что у других программных продуктов есть свои форумы для обсуждения.
Ну вот, начался друг с подьезда. Скоро осознаете уникальность кук.
Логи своего терминала надо было прикладывать сразу же. И сейчас не заниматься сведением чужих логов со своим несинхронизированным локальным временем. Так что в бан навечно.